Zomergasten gaat gelukkig weer om bezieling, in plaats van emotie

‘Sfeertjesmaker’, zo omschreef cinematograaf Hoyte van Hoytema (1971) zichzelf even toen het in de tweede Zomergastenavond over de rol van de cameraman ging. Een sfeertjesmaker is iemand die waarde aan een verhaal kan geven, met de camera op zoek is naar intieme momenten, en die het lukt een taal te vinden die „organisch en gevoelig” is. De man die het camerawerk van de blockbuster Oppenheimer voor zijn rekening nam, mocht drie uur lang uitleggen en tonen wat zijn werk inhield.

„Als het saai wordt moet je ingrijpen”, zei Van Hoytema tegen gastheer Theo Maassen toen hij verlekkerd begon aan een uitleg over de meerwaarde van een 70mm-film en een IMAX-camera. Je begreep de waarschuwing maar saai werd het niet: het aantal beelden per seconde, de diepte van het beeld, de IMAX-camera die als een soort minibar-ijskast op de schouder voelt en die veel lawaai maakt, als een dieselmotor waar ook acteurs maar mee moeten zien te dealen: je geloofde het onmiddellijk. Wat vooral zo aansprekend was, was de bezieling die eruit sprak. Het woord ‘ziel’ viel veel maar bleef ongrijpbaar, al werd het voelbaar in de uitleg over cameratechniek.

Dat je de voordelen van een 70 mm-film kan uitleggen op tv is geweldig. En interessanter nog was Van Hoytema’s uitleg over het verschil tussen een lange lens en een wijde lens. In beide gevallen zijn de hoofden die je filmt even groot, maar het verschil zit erin dat je bij de ene veraf filmt en een voyeur bent, en bij de ander in het midden van de groep en de emotie staat. Voor de liefhebber: Oppenheimer is met wijde lens gefilmd. Kijken door een lange of een wijde lens: je zou er bijna een levensfilosofie in zien – iets dat Van Hoytema overigens niet deed, hij was niet een man van vergezichten.

Intimiteit

Samen probeerden Maassen en Van Hoytema op zoek te gaan naar die ziel, de „intuïtieve ziel”, waarbij de woorden intuïtie en intimiteit veel werden herhaald. Ze kwamen er niet uit, en uiteindelijk leek de gespreksstof ook te gering. Het bleek dat als je de ziel zoekt, maar geen idee hebt wat je eronder verstaat, je die ook niet gaat vinden.

„Als je niet elke dag met een stok in je ziel roert, dan vries je dicht”, schreef dichter Gerrit Krol ooit. Tot bevriezing kwam het deze Zomergasten niet. Van Hoytema was daarvoor te sympathiek, te bevlogen en de fragmenten waren te mooi. Voorgangers en nieuwe camermamensen werden bewierookt, de kracht van een ‘oner’ (één lang shot waardoor je als kijker gedwongen bent met het perspectief van het hoofdpersonage mee te gaan) werd gedemonstreerd. Hoe sympathiek Van Hoytema is, werd ook bevestigd met zijn keuzefilm: For All Mankind van Al Reinert. Hierin zijn beelden te zien die de astronauten schoten tijdens Apollo-maanmissies. Geen professionele cameramannen maar amateurs dus – van kapsones lijkt Van Hoytema geen last te hebben.

Een hoogtepunt was het fragment uit de documentaire Heartworn Highways waar de hoefsmid Seymour vertelt over het beslaan van paarden, over God en whiskey. Ontroerd raakt hij wanneer folksinger Townes Van Zandt een lied over hem zingt. Het leven bestaat uit pogingen iets te doen dat beter is dan wachten op de dood, was de boodschap van Townes Van Zandt. Dat was precies wat Van Hoytema wil: met zijn camera laten zien dat dingen de moeite waard zijn en de kijker beroeren.

Ze kwamen geen stap dichterbij het vinden van die beroering, en ook de slotsom of verbijstering bleef uit (waar die vorige week er wel was, toen het ging over het gebrek aan intelligent leven in de kosmos). Toch is deze editie een verademing: dat Zomergasten weer in het teken staat van de bezielde denker, maker of wetenschapper in plaats van de geëmotioneerde BN’er is namelijk een feest. Of dat gebeurt met een lange of brede lens, dat maakt de kijker niet uit, zolang er maar bezieling is.

Correctie (31 juli 2023): in een eerdere versie van dit artikel stond dat het citaat „Als je niet elke dag met een stok in je ziel roert…” van dichter Rutger Kopland is. Dat citaat is echter afkomstig uit een boek van Gerrit Krol. Dat is hierboven aangepast.

