FNV-voorzitter: ‘Wie geen staking wil, laat de lonen meestijgen met de inflatie’

Discussies over tientjes, wat gemor en dan toch een handdruk. Lange tijd slaagden salarisonderhandelaars van werkgevers en werknemers erin om aan de onderhandelingstafel tot een cao-akkoord te komen.

Maar tijden veranderen. De energiecrisis stuwde het afgelopen jaar de prijzen omhoog. Voor vakbonden FNV en CNV was het reden om de looneisen flink op te voeren, en verhogingen te vragen van vaak meer dan 10 procent. Werkgevers die niet akkoord gingen, moesten rekening houden met acties of stakingen.

En die acties kwamen er. FNV telde er tot juni al 32, met onder meer stakende vuilnisophalers en Albert Heijn-medewerkers. Volgens FNV-voorzitter Tuur Elzinga een duidelijk signaal aan werkgevers die de komende tijd cao-onderhandelingen moeten beginnen: laat de prijzen automatisch meestijgen met de inflatie, dan keert de rust op de werkvloer terug.

FNV wil al langer dat lonen automatisch meestijgen, waarom wordt het nu een speerpunt?

„We zeggen dit juist omdat werkgevers ons aanspreken: moet dat nou, al die stakingen? Maar in feite zijn zij het die ons, de werknemers, meteen op achterstand zetten. Wij moeten elke onderhandeling weer strijden om het koopkrachtverlies door gestegen prijzen voor energie en boodschappen te compenseren. Als je die compensatie niet realistisch vindt, dwing je ons de barricades op. Met een loon dat altijd meestijgt met de inflatie krijg je een normaler gesprek en keert de arbeidsrust terug.”

Partijen als werkgeversorganisatie VNO-NCW wijzen naar het risico dat hogere lonen de inflatie alleen maar verder opdrijven. In de jaren zeventig leidde die automatische stijging tot een recessie. Waarom zou het toch een goed idee zijn?

„Dat was echt een andere tijd. Bedrijven waren minder winstgevend en er was langere tijd hoge werkloosheid. Nu is er een hoge winstgevendheid, loopt de loonontwikkeling al jaren achter en is de arbeidsmarkt krap. Ook organisaties als het IMF en de OESO stellen dat de lonen in Noordwest-Europa omhoog kunnen. Werkgevers houden halsstarrig vast aan een spook uit het verleden.”

Lees ook: Prijzen omhoog, loon omhoog. Maar wat als dat alles duurder maakt?

De winstgevendheid is vooral hoog bij grote bedrijven. Er zijn ook genoeg ondernemers die door de gestegen prijzen nu al amper iets overhouden. Is een hoger loon dan wel een goed idee?

„Kijk je breed, dan is er in de economie meer dan genoeg geld verdiend. Maar veel zit bij de grote bedrijven die de keten bepalen. De meeste bedrijven in Nederland zijn mkb’ers [midden- en kleinbedrijf], soms winkeltjes met maar een paar werknemers. Die moeten het hebben van de koopkracht in Nederland. Als grote bedrijven ervoor zorgen dat wij koopkrachtverlies hebben, dan gaan mensen die nu nog hun brood bij de bakker om de hoek halen naar de koopjeshoek in de supermarkt en valt de bakker als eerste om.

Werkgevers houden halsstarrig vast aan een spook uit het verleden

„Automatische prijscompensatie zou de norm moeten zijn: als bedrijf zorg je ervoor dat de mensen die het geld hebben verdiend als eerste hun boodschappen kunnen betalen. Maar als er bedrijven zijn die toch in de problemen komen door een te sterke loongroei, zijn wij de eersten die erover willen praten. We zijn er niet om banen op de tocht te zetten.”

In België is automatische prijscompensatie wettelijk geregeld. Is dat jullie ideaal?

„Het zou allereerst de norm moeten zijn voor werkgevers. Dan hoeven we wettelijk niets meer te regelen, dat geeft ook ruimte voor maatwerk.”

Wat nu als werkgevers niet meegaan in jullie oproep?

„Het zou verstandig zijn als ze het spook van vroeger loslaten. Als ze blijven weigeren om de gestegen kosten van mensen die het werk doen te compenseren en ons op een negatieve reële inkomensgroei willen houden, dan leidt dat bijna automatisch tot opnieuw arbeidsonrust en veel acties en stakingen.”