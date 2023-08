Senegalese oppositieleider Ousmane Sonko opnieuw gearresteerd en zijn partij ontbonden

De juridische saga rondom Senegals oppositiepoliticus Ousmane Sonko gaat een nieuw hoofdstuk in. Sonko (49), die zich kandidaat wil stellen voor de presidentsverkiezingen volgend jaar, wordt beschuldigd van onder meer het „beramen van een opstand tegen de staat”, „het veroorzaken van ernstige politieke onrust” en „ondermijning van de staatsveiligheid” voor zijn rol in de dodelijke rellen die in juni uitbraken.

Sonko werd vrijdag opgepakt bij zijn huis in Dakar en verbleef sindsdien in hechtenis. Een rechter oordeelde maandag dat dat zo blijft. In een poging nieuwe onrusten te voorkomen, werd het mobiele internet maandag geblokkeerd. Op straat in de hoofdstad was sinds dit weekend een grote troepenmacht aanwezig. Enkele uren later maakte de minister van Binnenlandse Zaken bekend dat Sonko’s partij Pastef – Les Patriotes wordt ontbonden wegens „het mobiliseren van aanhangers” voor wat het mouvements insurrectionnels, noemt, opstandige bewegingen, „die wijdverspreide schade en doden veroorzaakten”.

Via X, voorheen Twitter, liet Sonko een dag voor zijn gang naar de rechter optekenen dat hij in hongerstaking ging. Ook riep hij zijn aanhangers op zich „te verzetten tegen „de onderdrukking en de samenzwering” om hem uit de race voor het presidentschap in februari 2024 te houden. Het zijn dergelijke uitspraken waarop de openbaar aanklager zich in deze nieuwe zaak beroept.

Verkrachtingszaak

Sonko stond begin juni terecht in een vermeende verkrachtingszaak. Een rechter sprak hem uiteindelijk vrij van die beschuldiging, maar veroordeelde de politicus – die niet in de rechtszaal aanwezig was - wel tot twee jaar cel voor het „corrumperen van de jeugd”. In de dagen daarop braken er op verschillende plekken in het land hevige rellen uit, waarbij volgens Amnesty International zeker 21 doden vielen, het merendeel door politiekogels.

Diezelfde zaak leidde ook in het voorjaar van 2021 al tot hevige rellen, toen de politicus voor het eerst gearresteerd dreigde te worden. Daarbij kwamen toen 14 mensen om.

De openbaar aanklager stelt nu dat Sonko de „aanstichter” is van deze rellen, zowel in 2021 als eerder dit jaar. Hij beroept zich daarbij op uitspraken van de politicus in de media, op X en Facebook, en tijdens publieke bijeenkomsten. Waaronder kort voor zijn veroordeling, toen Sonko vanuit de zuidelijke regio Casamance in een „vrijheidskaravaan” naar Dakar wilde reizen. Halverwege wisten ordetroepen dat te voorkomen.

Sindsdien verkeerde Sonko de facto onder huisarrest in Dakar (zonder dat een rechter hiertoe opdracht had gegeven), met voor zijn deur een blokkade van ordetroepen waar noch zijn advocaten, noch zijn partijgenoten doorheen kwamen. Hij was ook niet bij de zitting waarin hij werd veroordeeld, maar werd daarna evenmin gearresteerd.

Opvallend is dat de blokkade enkele dagen voor Sonko’s arrestatie juist werd opgeheven. Regeringswoordvoerder Abdou Karim Fofana zei toen dat tot dit besluit was gekomen omdat de politicus „geen directe bedreiging meer zou vormen voor de stabiliteit van het land”.

Opstootje

Directe aanleiding voor Sonko’s arrestatie vrijdag was een opstootje met een gendarme. Volgens de politicus zou zij hem zonder toestemming voor zijn huis hebben gefilmd, waarop hij haar telefoon afpakte. Tegen de pers zei de openbaar aanklager de volgende dag dit voorval slechts een onderdeel was van een grotere zaak die ze al langer tegen hem voorbereiden. Op hetzelfde moment braken op meerdere plekken kleine relletjes uit.

Sonko werd begin dit jaar ook veroordeeld voor smaad, nadat hij de minister van toerisme ervan had beschuldigd miljoenen te hebben verduisterd. Zijn beroep loopt nog.

De voormalig belastingadviseur-turned-klokkenluider maakte zich razend populair onder vooral Senegals jeugd door corruptie binnen de regering aan te kaarten. Bij de laatste presidentsverkiezingen, in 2019, werd hij derde, mede doordat twee belangrijke rivalen van president Macky Sall waren uitgesloten: ook zij vanwege juridische vervolgingen. Sonko en zijn aanhangers hebben vanaf het begin volgehouden dat ook de verschillende beschuldigingen aan zijn adres „politiek gemotiveerd” zijn. Hij noemde president Sall een „dictator” die, tegen Senegals grondwet in, een derde termijn zou ambiëren. Het leidde eerder tot massale demonstraties. Onlangs kondigde Sall dat hij zich niet verkiesbaar stelt voor een nieuw termijn, al hield hij vol dat hij daar „wel het recht toe heeft”.