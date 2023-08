Paul ‘Pee-wee Herman’ Reubens op 70-jarige leeftijd overleden

Een miniscuul kuifje, een rood strikje en een olijke glimlach: voor de meesten stond Paul Reubens gelijk aan zijn komische alter ego, Pee-wee Herman. De Amerikaanse acteur is op 70-jarige leeftijd overleden, werd deze maandag bekend via zijn Instagram-account. Reubens leed al jaren aan kanker, zonder daarover iets met de buitenwereld te delen.

„Accepteer alsjeblieft mijn verontschuldigingen voor het niet openbaar maken van dat waarmee ik de afgelopen zes jaar ben geconfronteerd”, staat in een verklaring die Reubens zelf schreef voor zijn overlijden. „Ik heb altijd een enorme hoeveelheid liefde en respect gevoeld van mijn vrienden, fans en supporters. Ik heb zoveel van jullie allemaal gehouden en genoot ervan om kunst voor jullie te maken.”

Pee-wee Herman ontstond volgens de Amerikaanse nieuwssite SFGate eind jaren zeventig, toen Reubens lid was van een improvisatiegroep in Los Angeles. Het typetje groeide uit tot een theatershow, een film en een televisieprogramma. Pee-wees wens om te vliegen was een terugkerend thema.

De shows kwamen ten einde toen Reubens werd gearresteerd voor masturbatie in een pornobioscoop. Het leverde maar een kleine boete op, schrijft SFGate, maar Reubens’ kindvriendelijke imago was blijvend aangetast. In 2001 kwam daar een aanklacht voor bezit van kinderporno bij, die later werd afgezwakt naar de overtreding ‘obsceniteit’. Zelf zei Reubens daarover tegen nieuwszender NBC: „Waarschijnlijk hebben deze twee overtredingen mij meer negatieve aandacht gegeven dan wie dan ook die ik ken.”