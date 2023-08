Polen versterkt oostgrens nadat Wit-Russische helikopters Pools luchtruim schenden Polen gaat versterkingen naar zijn grens met Wit-Rusland sturen, nadat daar dinsdag twee Wit-Russische helikopters haar luchtruim hadden geschonden. Dat meldt het ministerie van Defensie in een verklaring, aldus internationale persbureaus. Het gaat om militairen en zwaarder materieel, zoals eigen gevechtshelikopters. De NAVO-bondgenoten zouden reeds zijn ingelicht over het incident en een Wit-Russische topdiplomaat is door Polen opgetrommeld om de luchtruimschending uit te leggen. De Poolse regering kijkt sinds jaar en dag met argusogen naar haar grens met Wit-Rusland. Zeker sinds de huurlingen van de Wagner Groep onder leiding van Jevgeni Prigozjin naar de omgeving van Minsk zijn vertrokken na hun afgeblazen coup d’état eind juni, is Polen wantrouwig. Volgens het NAVO- en EU-land willen de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko en de Russische president Vladimir Poetin de grensregio destabiliseren. Bij aanvang van de Russische invasie van Oekraïne gebruikte Poetin Wit-Russisch grondgebied als springplank voor zijn aanval. Sinds vorige maand heeft Polen ten minste duizend militairen en tweehonderd militaire voertuigen aan de grens met Wit-Rusland gestationeerd. Volgens Polen had Wit-Rusland eerder al kenbaar gemaakt een militaire training te houden in de buurt van het grensgebied. Wit-Rusland ontkent dat de twee helikopters het luchtruim van Polen hebben betreed. De beschuldiging zou „vergezocht” zijn, en slechts een excuus voor Polen om zijn militaire slagkracht bij de grens op te bouwen.

Poolse pantservoertuigen in het westen van het land. Foto via Reuters

Russisch ministerie Economische Zaken laat ambtenaren thuis werken door recente drone-aanvallen Moskou Het Russische ministerie van Economische Zaken heeft haar ambtenaren opgedragen om thuis te blijven werken. Dat meldt persbureau Reuters dinsdag. Aanleiding zijn de recente drone-aanvallen in het hart van het financiële district van Moskou. Volgens het Kremlin, zo schrijft Reuters, maken de aanvallen duidelijk dat de Russische hoofdstad onder bedreiging staat. Ook particuliere bedrijven worden gedwongen om na te denken over de veiligheid van hun werknemers. Zo nam technologiegigant Yandex, die meerdere kantoren heeft in het district, vergelijkbare maatregelen om de veiligheid van haar personeel te waarborgen. Ook dinsdagochtend stortte volgens het Russische ministerie een uit de lucht gehaalde drone neer in het Moskouse zakendistrict - zonder slachtoffers te maken. Een toren, een paar kilometer ten westen van het Kremlin, raakte wel beschadigd. Een dergelijk incident vond in de nacht van zaterdag op zondag plaats. Oekraïne heeft de afgelopen weken haar drone-aanvallen op Russisch grondgebied opgevoerd. Het Russische leger spreekt dinsdag opnieuw van een „verijdelde Oekraïense terroristische aanval”, maar zegt niets over haar eigen aanvallen op Oekraïens grondgebied van de afgelopen weken. Hoewel de Oekraïense president Volodymyr Zelensky afgelopen weekend beweerde dat „de oorlog geleidelijk terugkeert naar Russisch grondgebied”, nam hij de verantwoordelijkheid voor de aanvallen niet op zich. Volgens het Kremlin, zo schrijft Reuters, maken de aanvallen duidelijk dat de Russische hoofdstad onder bedreiging staat. Foto Alexander Nemenov/AFP

Opnieuw gebouw in Moskou beschadigd door drone-aanval In Moskou is opnieuw een flat beschadigd geraakt na een drone-aanval. Dat heeft de burgemeester van de Russische hoofdstad Sergei Sobyanin bekend gemaakt, meldt persbureau Reuters. Hetzelfde gebouw werd zondag ook al geraakt door een drone. Het is de derde aanval met drones op Moskou in ruim een week tijd. Volgens Sobyanin raakte één drone het flatgebouw, andere werden neergehaald door luchtafweergeschut. „De gevel op de 21e verdieping is beschadigd. De beglazing is vernietigd over 150 vierkante meter.” Over mogelijke gewonden of slachtoffers is nog niets bekend. Volgens het Russische ministerie van Defensie gaat het om een Oekraïense drone-aanval. Oekraïense autoriteiten hebben vooralsnog niet gereageerd op de jongste beschuldigingen uit Rusland. Wel heeft Kyiv eerder te kennen gegeven drone-aanvallen in te zetten tegen Rusland. Russische agenten bij het getroffen gebouw, afgelopen zondag. Foro Yuri Kochetkov/EPA

‘Minstens 4 doden en 53 gewonden bij Russische aanval op Kryvy Rih, vier doden door Oekraïense beschieting Donetsk’ Bij een Russische aanval op de centraal gelegen Oekraïense stad Kryvy Rih zijn maandagochtend volgens de Oekraïense regering vier doden gevallen. Zeker 53 anderen raakten gewond, meldt de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken. Zij kwamen onder meer onder het puin van ingestorte gebouwen vast te zitten. Op zijn beurt zijn volgens Moskou bij een Oekraïense aanval op de door de Russen bezette Oost-Oekraïense stad Donetsk maandagochtend vier burgerslachtoffers gevallen. De dodentallen die Moskou en Kyiv melden, kunnen niet onafhankelijk worden geverifieerd. In Kryvy Rih troffen twee raketten een flatgebouw en vernielden een groot deel van de vierde tot en met de negende verdieping. Ook werd een deel van een universiteitsgebouw in Kryvy Rih verwoest. Grote brokstukken steen en verwoeste bomen liggen in de straten. Reddingswerkers proberen mensen te redden die onder het puin terecht zijn gekomen. De gouverneur van de Dnipro-regio zei dat zeker vier kinderen gewond zijn geraakt. Kryvy Rih is de geboorteplaats van Oekraïense president Volodymyr Zelensky. In een reactie op de aanval zei Zelenksy dat Rusland de afgelopen dagen stadscentra, burgerobjecten en woningen heeft beschoten, al ontkent Moskou op burgerdoelen te schieten. „Deze terreur zal ons niet breken”, zei Zelensky op sociale media. Op zijn beurt meldde Rusland maandagochtend vier burgerdoden en tien gewonden bij een aanval op de bezette Oost-Oekraïense stad Donetsk. Oekraïners zouden de stad maandagochtend tientallen malen beschoten hebben, waarbij ook een bus is geraakt. Dit bericht is om 14.50 uur geüpdatet toen bekend werd dat meer doden en gewonden zijn gevallen in Kryvy Rih.

Een appartementencomplex in de stad Kryvy Rih is tussen de vierde en negende verdieping verwoest. Foto Reuters

Oekraïens-Amerikaanse gesprekken over veiligheidsgaranties, komend weekend vredesbesprekingen zonder Rusland Oekraïne knoopt deze week gesprekken aan met de Verenigde Staten over het verstrekken van veiligheidsgaranties. Dat maakte Andri Jermak, de stafchef van president Volodymyr Zelensky, zondag op Telegram bekend. De bilaterale gesprekken volgen op toezeggingen rond Kyivs veiligheid die de G7 eerder deze maand op de NAVO-top in Litouwen deed. Oekraïne ziet de gesprekken als onderdeel van zijn toetredingsproces tot de NAVO, dat voor het land „de meest betrouwbare veiligheidsgarantie” is tegen Russische dreiging. Jermak spreekt onder meer van financiële steun, sancties en bestraffing van Moskou als onderdeel van die veiligheidsgaranties. Voor Kyiv moeten die garanties concreet zijn en voor langere tijd gelden om ervoor te „zorgen dat Oekraïne nu kan winnen en Russische agressie in de toekomst kan afschrikken”, aldus Jermak. Jermak bevestigde ook berichtgeving van The Wall Street Journal van zaterdag, waarin de krant schreef dat Saoedi-Arabië op 5 en 6 augustus gastland is voor nieuwe vredesbesprekingen. De Amerikaans-Oekraïense gesprekken deze week dienen als aanloop voor die bijeenkomst van een dertigtal landen — Rusland kreeg geen uitnodiging — komend weekend in de Saoedische stad Jeddah. Het Saoedische decor voor de besprekingen is niet toevallig uitgekozen. Vanwege de goede banden tussen Riyad en Beijing hopen de organiserende landen China over te halen om nu wel actief deel te nemen aan het vredesproces. China onderhoudt goede relaties met Moskou en hield vredesbesprekingen eerder af. Vredestop later dit jaar

Centraal op het programma van die gesprekken staat Zelensky’s vredesplan, aldus Jermak. Onder meer het vertrek van alle Russische troepen, het herstel van de vooroorlogse grenzen van Oekraïne en de terugkeer van alle gevangenen en gedeporteerde kinderen, zijn onderdeel van dat plan. Alleen onder die voorwaarden wil Oekraïne vredesonderhandelingen met Moskou heropenen. Eerdere pogingen in 2022 mislukten. Vooral de VS en Europese landen hopen in Saoedi-Arabië internationale steun voor de vredeseisen van Oekraïne te krijgen, met name vanuit het mondiale zuiden. De vredesbesprekingen van deze week, zo schrijft The Wall Street Journal, moeten uitmonden in een vredestop later dit jaar. Daar willen deelnemende staatshoofden en regeringsleiders concrete afspraken maken voor het beëindigen van de oorlog. Andri Jermak, de stafchef van president Volodymyr Zelensky gaf zondag meer details over de vredesbesprekingen van deze week. Foto Oekraïens presidentieel kantoor via AP