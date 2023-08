Nog altijd wacht Heineken op goedkeuring voor vertrek uit Rusland

Meer dan een jaar nadat Heineken besloot om Rusland te verlaten is de verkoop van die bedrijfstak nog altijd niet afgerond. In april maakte de brouwer bekend dat er een koper was gevonden voor de Russische activiteiten, maar nog altijd wacht het concern op goedkeuring van de Russische autoriteiten. „De timing van ons vertrek ligt niet in onze handen”, aldus Heineken maandag bij de presentatie van de halfjaarcijfers.

Toen Heineken het voornemen aankondigde „wisten we dat het moeilijk zou zijn”, aldus topman Dolf van den Brink in een toelichting. Een land verlaten wordt volgens hem vaak te simpel voorgesteld. „Mensen zeggen: lever de sleutel gewoon in en ga weg. Maar dat kan niet. In ons juridisch en economisch systeem kun je een bedrijf alleen overdragen als iemand anders het eigenaarschap accepteert.”

Een kandidaat-koper is er sinds dit voorjaar. Het gaat om een partij die de garantie gaf de banen bij de divisie te willen behouden – voor Heineken een belangrijke voorwaarde. Maar nu moet de transactie nog door „allerlei bureaucratische stappen heen”, aldus Van den Brink. „Of dat lang duurt of kort duurt – ik kan er nu heel weinig zinnigs over zeggen.”

Gevraagd naar de voortgang van het goedkeuringsproces wil de topman niet veel kwijt. „Dat kan je kansen op goedkeuring beïnvloeden”, legt hij uit. Bovendien is ook Heineken geschrokken van wat twee weken geleden is gebeurd bij zuivelbedrijf Danone en collega-brouwer Carlsberg: die zochten eveneens naar een koper voor hun Russische tak, toen het Kremlin ingreep en de bedrijfsonderdelen onder controle stelde van de staat.

„Dat nu hele bedrijven worden genationaliseerd maakt de situatie nog barder dan we al dachten”, aldus Van den Brink. Heineken probeert intussen rationeel te blijven en te doen wat wel kan: de transactie structureren aan de hand van de Russische eisen en „over de finish duwen”, zegt hij. „Het is ongelofelijk frustrerend en we zouden niets liever willen dan dat het morgen gewoon gedaan is.”

Halfjaarcijfers Heineken kende een „ontzettend uitdagende” eerste helft van het jaar. De brouwer zag zijn kosten de afgelopen jaren in rap tempo stijgen, en was daardoor genoodzaakt de prijzen flink te verhogen. Gemiddeld waren de producten van Heineken afgelopen halfjaar bijna 12 procent duurder dan een jaar eerder. Door die prijsverhogingen zag het bedrijf een hoop klanten afhaken. In de eerste zes maanden van dit jaar stroomde er 5,6 procent minder bier van het bedrijf uit tap, fles en blik. Door de prijsverhogingen steeg de omzet weliswaar nog, met 6 procent naar 17,4 miljard euro, maar de operationele winst zakte flink. Het resultaat voor belasting en eenmalige mee- of tegenvallers daalde met bijna 9 procent, naar 1,9 miljard euro.

Helemaal omheind

Eerder dit jaar kreeg Heineken kritiek op zijn Russische activiteiten, nadat Follow the Money berichtte dat de brouwer nog altijd investeerde in het land, ondanks de belofte dat niet te doen. Het onderzoeksplatform citeerde uit interne documenten waarin stond dat het concern in een jaar 61 nieuwe producten had gelanceerd in Rusland. Heineken deed dat verhaal meteen af als „onjuist”.

Volgens de topman is de Russische tak „helemaal omheind”, zegt hij nu. „Er komen geen royalty’s uit, geen dividend, geen kasstroom, niks.” In februari zei Van den Brink al dat de investeringen waren gedaan met geld van de Russische divisie zelf, niet met kapitaal dat van de groep kwam. Ze waren bedoeld om de bedrijfstak „draaiende” te houden, omdat de Russische overheid dreigde met nationalisatie van bedrijven die hun bezittingen in het land verwaarloosden.

Het vertrek uit Rusland is „onze prioriteit nummer één, twee én drie”, aldus de topman. Hij benadrukt dat Heineken niets verdient aan de verkoop. Heineken heeft vorig kwartaal 113 miljoen euro afgeschreven op het onderdeel, na 88 miljoen in december. In totaal verwacht de brouwer „zeker 300 miljoen” te moeten afboeken, zegt Van den Brink.

Met het Heineken-merk is de brouwer al dik een jaar niet meer aanwezig in Rusland, maar met andere internationale merken, zoals Amstel, nog wel. Of Heineken ook die merken terugtrekt als de verkoop rond is, wil Van den Brink niet zeggen. „Dat raakt aan de economische levensvatbaarheid van de deal. Als de transactie rond is, zijn we hier volledig transparant over. Maar ons belang is: hoe minder, hoe beter.”