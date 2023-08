Met z’n vijven samen eten in een nieuwe stad

Dit zijn vijf vrouwen die los van elkaar in Breda kwamen wonen, daar nog niemand kenden en op zoek gingen naar een manier om zowel de stad als nieuwe mensen te leren kennen. Alle vijf legden ze daarbij een relatie met eten, door bijvoorbeeld te googelen op ‘Breda eetclubje’. Zo kwamen ze één voor één terecht bij een online forum en vonden ze elkaar: Susan Joosten (25), Evita Cronenberghs (27), Renate Witkowski (35), Esther Dams (29) en Mandy van den Tillaart (32).

Dat was bijna drie jaar geleden. Inmiddels zijn ze talloze keren bij elkaar geweest om samen te koken, uit eten te gaan en andere leuke dingen te doen.

Vanavond wordt er gekookt bij Susan Joosten thuis – de topkok van het gezelschap. Ze trekt een theedoek weg van een grote schaal en de diverse kleuren van fraai gevouwen stukjes tortellini stralen je tegemoet. Joosten houdt nu eenmaal van koken en wil er „als het even kan iets bijzonders van maken dat niet alleen lekker is maar er ook mooi uitziet”.

De pasta maakt ze zelf. „Ik vind het leuk om het dan steeds een stukje verder te ontwikkelen, door nieuwe vormpjes te bedenken en te werken met verschillende kleurtjes.” Ze overweegt er meer mee te gaan doen. Haar pasta wellicht gaan verkopen? Workshops geven? Ze is er nog niet uit, maar post op haar Instagrampagina @pastavansuus al wel een tijdje foto’s en filmpjes van haar creaties.

Niet iedereen van het clubje is dol op koken: Mandy van den Tillaart en Esther Dams houden meer van uit eten gaan. Esther kookt zelf sowieso „nooit; ik ga altijd uit eten.” Als bij een van de vijf thuis gekookt wordt is dat Italiaans, als ze uit eten gaan kiezen ze meestal voor andere keukens. De vrouwen kwamen om uiteenlopende redenen naar Breda; voor werk, studie of, zoals Mandy met brede lach zegt, „voor de liefde”.

Foto Hedayatullah Amid Foto Hedayatullah Amid Foto’s Hedayatullah Amid

Ze zijn alle vijf totaal verschillend, vertellen ze, maar het klikte vanaf de eerste ontmoeting. Ze bezoeken festivals, gaan varen, zaten in een escape room, gingen op kampeerweekend, samen naar yoga. Hechte vriendschap kortom.

Esther Dams woonde hiervoor in Amsterdam: „Daar zat ik ook bij een eetclubje, ik had er al goede ervaringen mee.” Eenmaal in Breda besloot ze direct iets soortgelijks te zoeken. Ook de andere vier vinden het een goede manier om mensen te ontmoeten. „Ik raad het iedereen aan”, zegt Renate Witkowski. „Je treft ook meteen gelijkgestemden”, vult Evita Cronenberghs aan. Je krijgt sneller een connectie met je stad, zeggen ze: als een van hen in de WhatsApp-groep vraagt wie er zin heeft mee te gaan naar dat optreden of terrasje is er altijd wel één die daar ook zin in heeft. „We willen gewoon alles uitproberen en dingen ontdekken.”

Dat lukt nog steeds, vertelt Mandy van den Tillaart. „Nu is Breda ook wel een erg leuke stad. Er is hier altijd iets te beleven.” Al doen ze de meest uiteenlopende dingen, het is volgens Evita „nog niet één keer voorgekomen dat we het zonder eten en drinken deden”. Met goede wijn, uiteraard. „Dat staat centraal. We zijn gewoon lekker Brabants. Echt bourgondisch.”

Ondertussen legt Susan Joosten de laatste hand aan haar maaltijd – tortellini gemaakt van meel en ei, gekleurd met spirulina en bietensap en gevuld met ricotta, walnoot en salie. In een andere pan pruttelt een sausje van cherrytomaatjes, boter, maanzaad en salie. Ze wordt geassisteerd door Evita Cronenberghs en Renate Witkowski; de laatste raspt nog even parmezaanse kaas. De kamer vult zich met verrukkelijke geuren; de twee ‘uit-eters’ kijken vanachter hun glas tevreden toe vanaf de bank. Joosten zet ze aan het werk als de tijd rijp is, lacht ze. Zoals nu, als de borden worden volgeschept: „Schenken jullie de wijn maar weer bij.”