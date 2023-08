Tijdens een zomercursus modelschilderen hebben we elke dag andere vrouwelijke modellen. Ze zijn allemaal prachtig en professioneel; toch vragen we ons na drie dagen af of er morgen misschien een mannelijk model komt. „Nee, sorry mensen”, excuseert onze docent zich. „Ik heb geen man kunnen vinden.” Daarop reageert een medecursiste direct: „Daar heb ik ook een tijdje last van gehad.”

