Geplaagde president Colombia zwalkt verder na arrestatie zoon

Komende maandag zal hij Colombia precies een jaar regeren, maar het presidentschap van Gustavo Petro dreigt nu al vast te lopen in een doolhof van corruptieschandalen en politieke intriges. De arrestatie van zijn zoon Nicolás, zaterdag, op verdenking van witwassen en zelfverrijking, verzwakt de eerste linkse president in de geschiedenis van het Zuid-Amerikaanse land nog verder. Met welke perikelen kampt hij?

1 Omstreden familieleden

Presidentszoon Nicolás Petro, politicus in het Caribische departement Atlántico, is sinds begin dit jaar in opspraak. Als oudste van Petro’s zes kinderen zou hij geld hebben aangenomen van een voormalige drugscrimineel in ruil voor de belofte van een coulantere behandeling in het vredesproces dat zijn vader wil opstarten met narco’s en guerrillero’s. Geld zou deels zijn doorgesluisd naar de campagnekas van pa, die in zijn verkiezingsprogramma onder meer beloofde „het regime der corruptie af te schaffen”. De vermeende betalingen werden in maart aanvankelijk in de pers onthuld door Nicolás’ ex-vrouw Daysuris. Zaterdag werd ook zij in hechtenis genomen.

Lees ook dit profiel van Petro en zijn vicepresident Francia: Volks duo krijgt dit weekend de macht in Colombia

Juan Fernando, een broer van de president, wordt er eveneens van beschuldigd de familieband te gelde hebben willen maken. Hij zou hooggeplaatste gevangenen een soepeler detentieregime of bescherming tegen uitlevering hebben beloofd.

President Petro zei het schandaal rond zijn zoon „niet te geloven”, maar vroeg justitie wel zijn familieleden te onderzoeken. Toen dit zaterdag tot de arrestatie van zijn zoon en oud-schoondochter leidde, reageerde hij via X, voorheen Twitter, dat „zoveel zelfdestructie me pijn doet, als vader en als mens”. Zijn zoon wenste hij „geluk en kracht” toe. „Dat deze gebeurtenissen zijn karakter mogen vormen en dat hij nadenkt over zijn eigen fouten.”

2 ‘Nannygate’

Een andere affaire die Petro al maanden achtervolgt, draait om een koffertje met geld en een kinderoppas. Zijn relatief jonge kabinetschef Laura Sarabia (29) deed begin dit jaar aangifte van diefstal: haar nanny zou duizenden dollars in contanten hebben gestolen, die ze thuis bewaarde. Presidentiële lijfwachten onderwierpen de oppas in een kantoortje vlakbij het paleis aan een intimiderend verhoor, inclusief leugendetectortest.

De oppas klaagde daarover in de pers en sprak van een ‘ontvoering’, waarna de kwestie verder escaleerde. Te meer nadat bleek dat haar telefoon getapt te zijn, ook al is president Petro felgekant tegen zulke – in Colombia wijdverspreid – heimelijke afluisterpraktijken. Sarabia’s verklaring voor de herkomst van alle contanten (volgens haar onkostendeclaraties) hielp ook niet: ze trad af. In haar val sleepte ze haar politieke mentor Armando Benedetti mee. De ex-campagnemanager van Petro stapte op als ambassadeur in Venezuela, toen een geluidsopname uitlekte waarin hij illegale campagnefinanciering lijkt te bekennen. „We zijn er allemaal bij, we gaan allemaal de cel in.”

De procureur-generaal opende een onderzoek naar het geldkoffertje, naar het clandestiene verhoor en de telefoontap. En de affaire blijft uitdijen: in juni werd een agent uit Petro’s beveiligingsteam, die kort daarvoor had beloofd mee te werken aan het onderzoek, dood aangetroffen na een ogenschijnlijke zelfmoord.

3 Een kabinet als een duiventil

Petro trad augustus vorig jaar aan met de belofte het altijd rechts bestuurde Colombia op groen-linkse wijze te hervormen. Omdat zijn eigen progressieve coalitie Historisch Pact geen meerderheid heeft moet hij echter samenwerken met liberale, centrum-rechtse en conservatieve partijen, die hij ook enkele ministersposten gaf. In december loodste hij zo een ambitieuze belastinghervorming door het Congres, maar dit jaar viel zijn beleidsagenda stil.

Tweemaal herschikte hij al zijn kabinet, maar zijn regering oogt vleugellam en de rechtse pers blijft schandaaltjes oprakelen. Zo vertrok vorige week weer een belangrijk kabinetslid. Irene Vélez, minister van Energie en Mijnbouw namens een groene splinterpartij, had olieland Colombia minder afhankelijk moeten maken van fossiele brandstoffen. Ze moest weg, nadat bleek dat ze een immigratieambtenaar onder druk zette haar minderjarige zoon zonder benodigde papieren te laten uitreizen.

Nicolás Petro, zondag tijdens zijn voorgeleiding in Bogotá. Foto Consejo Superior de la Judicatura via AFP

Volgens zijn medestanders probeert een rechtse samenzwering van media, justitie, leger en veiligheidsdiensten de president te wippen. Die paranoia past in de bunkermentaliteit die ex-guerrillero Petro bij tegenslag wel vaker vertoont. Maar ook een groep van 370 progressieve bekendheden, onder wie de Spaanse ex-premier Zapatero, de Britse oud-Labour-leider Corbyn, de Franse socialist Mélenchon en de Amerikaanse linguïst Chomsky, waarschuwde begin juni per brief voor een „zachte coup in Colombia”.

Procureur-generaal Francisco Barbosa, die op het Openbaar Ministerie alle onderzoeken aanvoert, is inderdaad een uitgesproken politiek tegenstander en werd nog benoemd onder Petro’s rechtse voorganger. Petro beschuldigde hem eerder van „ongehoorzaamheid” en „muiterij”, Zaterdag was hij plots veel milder: hij zei zich op geen enkele wijze in de rechtsgang te mengen en de aanklager niet onder druk te zetten. Om zijn presidentschap nog vlot te trekken, lijkt ook Petro in te zien, moet hij in ieder geval zijn zoon laten vallen.