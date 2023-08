Het Zomercarnaval verdeelt de Rotterdamse politiek

De jaarlijkse Zomercarnaval Straatparade in Rotterdam is volgens de organisatie „een explosie van kleur, muziek, feest en creativiteit in een stoet van indrukwekkende praalwagens”. De grootste politieke partij van de stad, Leefbaar Rotterdam, ziet iets anders, namelijk: een explosie van geweld. „Ieder jaar slaat het Zomercarnaval – wat gewoon een leuk feest zou moeten zijn – om in een oorlogsgebied”, schreef de partij op X, voorheen Twitter, nadat het Zomercarnaval zaterdagavond na de tweede schietpartij van de dag werd stilgelegd. „Wat Leefbaar betreft moeten we serieus overwegen met het Zomercarnaval te stoppen.”

De eerste schietpartij was zaterdag omstreeks 17.15 uur op de Coolsingel. Hierbij raakte niemand gewond, meldde de politie. Bij de tweede, drie uur later, schoot de dader wél raak. Vervolgens werd hij door de politie neergeschoten. Zowel het slachtoffer, de schutter als een derde persoon is aangehouden. Van een steekpartij om 22.45 uur op de Witte de Withstraat is nog onduidelijk of die samenhangt met Zomercarnaval. In totaal werden rondom het Zomercarnaval 28 personen gearresteerd, het gros overigens wegens openbare dronkenschap en niet voldoen aan de identificatieplicht.

De organisatie van het evenement stelt in een verklaring de incidenten te betreuren en veiligheid als hoogste prioriteit te hebben. „Wij leven mee met alle bezoekers die hiervan getuige moesten zijn.”

Door de geweldsincidenten staat de toekomst van het Zomercarnaval nadrukkelijk op de politieke agenda. „Elk jaar eindigt dit feest in kogels. En dat nodigt, wat ons betreft, niet uit om het Zomercarnaval voort te zetten”, twitterde Leefbaar-fractievoorzitter Ingrid Coenradie.

Dat het feest jaarlijks in kogels eindigt, is niet correct, maar ook niet heel ver bezijden de waarheid. Rond het Zomercarnaval vinden zeer geregeld steek-, schiet- en andere vechtpartijen plaats. Bij de twee voorgaande edities, in 2022 en 2019, raakten bezoekers gewond door steekpartijen.

In hoeverre het geweld daadwerkelijk samenhangt met het Zomercarnaval, is onduidelijk. In Rotterdam doen zich wekelijks schiet- en steekpartijen voor. NRC berichtte dit voorjaar nog op basis van ziekenhuiscijfers dat het aantal jongeren dat in Rotterdam met zware schiet- en steekwonden wordt opgenomen, fors is gestegen.

Volgens de Rotterdamse VVD past het geweld van zaterdag in ieder geval in „een patroon van geweldsincidenten die jaar op jaar plaatsvinden met Zomercarnaval”. Om dat precieze patroon te achterhalen, heeft de tweede partij van de stad – die samen met Leefbaar, D66 en Denk het stadsbestuur vormt, – gedetailleerde raadsvragen gesteld aan het college over het aantal geweldsincidenten, aanhoudingen en in beslag genomen wapens tijdens de afgelopen edities.

„Ik wil weten waarom Zomercarnaval kan doorgaan en #danceparade Rotterdam al jaren wordt ontzegd”, twitterde VVD-fractievoorzitter Pascal Lansink bij een screenshot van zijn raadsvragen die vergezeld werden van de hashtag ‘gelijke monniken, gelijke kappen’.

Dat betekent niet dat de VVD vindt dat de stekker uit het Zomercarnaval getrokken moet worden, licht Lansink telefonisch toe. „Je moet onze raadsvragen niet lezen als oproep om het te stoppen.” Integendeel, de VVD grijpt de incidenten bij het Zomercarnaval aan om te pleiten voor de terugkeer van een ander groot Rotterdams evenement in de binnenstad met rijdende wagens en muziek: de Dance Parade. Lansink: „Volgens mij is daar om vergelijkbare redenen de stekker uit getrokken.”

Sunset Grooves

De laatste Dance Parade werd in 2009 gehouden. Het einde van het dancefestival, met wagens met dj’s, volgde op een kritische evaluatie van het Rotterdamse evenementenbeleid naar aanleiding van de strandrellen bij Hoek van Holland rond het festival Sunset Grooves eind augustus 2009. Daarbij schoten in het nauw gedreven politieagenten gericht op relschoppers, waardoor een van hen kwam te overlijden.

Hoewel de Dance Parade twee weken eerder plaatsvond en losstond van Sunset Grooves, besloot het Rotterdamse College, voorgezeten door de in 2009 aangetreden burgemeester Ahmed Aboutaleb, tot een drastische herziening van het evenementenbeleid. Dancefestivals mochten alleen nog maar op een afgesloten terrein worden georganiseerd met kaartverkoop en 100 procent tassencontroles en veiligheidsfouillering.

„Wij zijn al langer voorstander van de terugkeer van de Dance Parade”, zegt Lansink, die erop wijst dat die wens ook in het coalitieakkoord terecht is gekomen. Coalitiepartijen Leefbaar Rotterdam, Denk en D66 waren maandag niet bereikbaar voor commentaar om hun standpunt rond het Zomercarnaval toe te lichten.

VVD’er Lansink denkt echter niet dat straks wél een Dance Parade wordt georganiseerd, maar geen Zomercarnaval. „Ik verwacht niet dat er een meerderheid is om het Zomercarnaval te stoppen.” Bovendien wijst hij erop dat het college de vergunningen verleent.

Hoe het college erover denkt, wil het nog niet prijsgeven. Locoburgemeester Tim Versnel (VVD) stelt in een verklaring het politieonderzoek naar de Zomercarnaval-incidenten te willen afwachten. „Vragen over de toekomst zijn begrijpelijk, maar komen daarna.”

