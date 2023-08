Gebeten door een hond? Tetanusvaccin moet nu uit het buitenland komen

Het gewone tetanusvaccin is tot eind september niet beschikbaar. Dit blijkt uit een brief die huisartsen en microbiologen vorige week hebben gekregen van het RIVM. Om te voorkomen dat mensen na een dierenbeet of het oplopen van een wond alsnog ziek worden van de bacterie die tetanus veroorzaakt, mogen apotheken tijdelijk een ander tetanusvaccin uit Groot-Brittannië of een aantal andere landen bestellen.

Baby’s en kinderen worden ingeënt tegen tetanus via het Rijksvaccinatieprogramma. Na een jaar of tien is dat vaccin niet meer effectief. Daarom krijgen volwassenen die een beet of wond hebben vaak alsnog een tetanusprik. Tetanus kan dodelijk zijn.

Huisartsen schrijven dan ook in een onderlinge brief dat ze voorlopig heel zuinig met de beschikbare voorraad van tetanusvaccins moeten omspringen en alleen moeten prikken als de patiënt met de beet of wond veel langer dan tien jaar geleden voor het laatst is ingeënt.

Medicijntekorten

Nederland kampt al enkele jaren voortdurend met medicijntekorten. Op de website farmanco , van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), is precies te zien aan welke middelen een gebrek is. Vaak betreffen het generieke medicijnen die grootschalig en goedkoop worden geproduceerd in India of China. Meestal is het medicijn alsnog via een andere fabriek of productielijn te krijgen, maar gaat het om een ander merk. Soms geeft het andere merk andere bijwerkingen dan het merk dat de patiënt gewend is. Daardoor zijn apothekers veel tijd kwijt (12,5 uur per week, per praktijk, volgens de KNMP) aan uitleg geven aan vaste patiënten.

Sinds 1 januari 2023 zijn handelsvergunninghouders van geneesmiddelen en groothandelaren verplicht om per medicijn een zogeheten ‘ijzeren’ voorraad aan te leggen van tweeënhalve maand. „Naar verwachting wordt met het aanhouden van zo’n voorraad een groot deel van de tekorten teruggedrongen”, zei demissionair minister Kuipers (Volksgezondheid, D66) bij de invoering ervan. „Dat is goed nieuws. Nog altijd ondervinden apothekers en patiënten dagelijks veel last van de tekorten. Deze voorraad kan die pijn gaan verlichten.”

Maar helemaal opgelost zijn de tekorten niet, zo blijkt uit de lange lijst tijdelijk onbeschikbare medicijnen op farmanco.

