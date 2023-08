En weer een nieuwe therapie, en nóg een – maar heeft dat zin?

Ruim een kwart van de Nederlandse volwassenen is gediagnosticeerd met een psychische aandoening. Vooral het aantal mensen met somberheid en angsten neemt toe. Dat betekent ook dat je steeds vaker mensen over hun therapie hoort praten, vaak meteen met de soort erbij, als een merknaam. Mensen zijn in cognitieve gedragstherapie (CGT), doen acceptatie- en commitmenttherapie of EFT; ze overwegen EMDR, zijn net met schematherapie begonnen, of zweren bij mindfulness. (Zie inzet voor uitleg.)

Honderden soorten psychotherapie bestaan er inmiddels. Sommige bestaan uit één techniek, andere hebben een heel draaiboek dat in opeenvolgende sessies gevolgd wordt, al dan niet met huiswerk tussendoor. Naar sommige behandelvormen is veel onderzoek gedaan, naar andere veel minder. Hoeveel mensen welke soort psychotherapie volgen wordt niet centraal bijgehouden.

Waarom zijn er zo veel therapieën? Moeten we blij zijn met die rijkdom aan keuzemogelijkheden? Of raken behandelvormen met een zekere willekeur in en uit de mode? Pim Cuijpers, hoogleraar klinische psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, vreest dat het laatste het geval is.

In de markt gezet

Cuijpers is gespecialiseerd in overzichtsonderzoek (reviews en meta-analyses) naar therapieën voor depressie en angststoornissen, de psychische aandoeningen waarvoor mensen het vaakst in psychotherapie gaan. Hij gaat in september met emeritaat en ‘mode’ is een belangrijk thema in de ‘afscheidswebinars’ die hij gepland heeft.

„Er worden regelmatig nieuwe behandelingen voor angst en depressie ontwikkeld met de pretentie dat ze beter zijn dan bestaande behandelingen”, vertelt hij. „Dan worden er in het beste geval wat studies gedaan die laten zien dat de behandeling werkt; vervolgens wordt die ‘in de markt gezet’.” De bedenkers komen met boeken en lezingen. Vaak wordt een organisatie opgericht waar therapeuten zich in de nieuwe behandeling kunnen laten scholen en certificeren. Soms komt er meer onderzoek. Veel onderzoekers hangen zelf één specifieke psychotherapeutische stroming aan. „Maar later blijkt dan uit goed vergelijkend onderzoek”, vervolgt Cuijpers, „dat die nieuwe behandelingen niet beter werken dan de al bestaande. Er is veel geld en tijd aan besteed, maar er wordt geen patiënt extra beter.”

Hoe weet hij dat? „Kijk, we weten dat psychotherapie werkt, maar niet héél effectief is. Ongeveer een kwart van de mensen met een depressie wordt in therapie helemaal beter; bij nog eens ongeveer 15 procent halveren de klachten. In onderzoek zie je in de controlegroep, die geen therapie krijgt, in dezelfde tijd trouwens óók bij ongeveer 15 procent van de mensen halvering van de klachten. Maar goed, mensen die in therapie komen, kregen vroeger CGT en nu bijvoorbeeld ACT. Daar hebben evenveel mensen baat bij. Het zou kunnen dat die groepen niet helemaal overlappen, dat weten we niet, maar op bevolkingsniveau worden er niet méér mensen beter. Misschien dat het later een voordeel blijkt om meer behandelingen te hebben, maar ik zou daar zelf niet al mijn geld op inzetten. Terwijl daar nu wel al het geld naartoe gaat.”

Relatief makkelijke patiënten

Het is moeilijk om dat te veranderen, denkt hij. „Behandelaars hebben ook steeds behoefte aan iets nieuws. Die zien veel patiënten niet genoeg verbeteren. Als dan iemand zegt: ik heb hier een nieuwe techniek, heeft zijn nut bewezen in de klinische praktijk, zit een mooi theoretisch model achter – dan snap ik best dat je dat wilt proberen.”

Cuijpers verwijst naar een boek uit 2019, Het misverstand psychotherapie, van arts-therapeut Flip Jan van Oenen. Dat boek blijkt een boodschap te hebben die je cynisch zou kunnen noemen als het niet zo realistisch klonk. Wat de ingrediënten van een psychotherapie ook zijn, schrijft Van Oenen, steun bieden of in het verleden graven, huiswerk of niet, dagelijks of maandelijks afspreken – het maakt allemaal niet uit. Alle erkende psychotherapieën werken gemiddeld een beetje tot redelijk. Tegelijkertijd houden therapeuten zich vast aan het idee dat juist hún behandelvorm goed is, beter dan oudere therapieën. Ze moeten wel, want als ze dat niet denken, werkt de behandeling minder goed; hun vertrouwen is een belangrijk ingrediënt. Het risico is, schrijft Van Oenen, dat therapeuten zich op relatief makkelijke patiënten gaan richten, om niet ontmoedigd te raken door het gebrek aan succes.

Dat risico ziet Cuijpers ook. Naar ‘ingewikkelde’ patiënten, die bijvoorbeeld naast een depressie nog een persoonlijkheidsstoornis of verslaving hebben, is weinig onderzoek gedaan, vertelt hij. We weten niet goed hoe je die het beste kunt behandelen. Hetzelfde geldt voor mensen met chronische of terugkerende depressies. Of de volgorde waarin je behandelvormen moet proberen als de eerste niet aanslaat. „Dat zijn moeilijke vragen”, zegt Cuijpers. „Maar die moeten we wel gaan beantwoorden.” In plaats daarvan beantwoorden we steeds dezelfde makkelijke vraag: of één nieuwe therapie werkt bij mensen met één psychisch probleem.

En zo’n nieuwe therapie, vindt Van Oenen, of nee: élke therapie, is in feite vooral een houvast voor de therapeut. Een geloof, om de eigen onmacht en het lijden van de patiënt te kunnen verdragen. Waarna de patiënt ook het eigen lijden kan leren verdragen. „Want ‘helpen verdragen’”, schrijft Van Oenen, „is in mijn ogen het belangrijkste wat moderne psychotherapie te bieden heeft.” Dat biedt weinig hoop op genezing van psychische problemen. Maar zoals Van Oenen ook schrijft: „Hoge verwachtingen van psychotherapie kunnen leiden tot valse hoop, teleurstelling en ondermijning van de eigen veerkracht.” Dat zou wat hem betreft bij elke psychotherapie in de bijsluiter mogen.

Vijf soorten psychotherapie

die nu populair zijn

Cognitieve gedragstherapie (CGT) In cognitieve gedragstherapie leren mensen gedachten waar ze zichzelf onnodig somber of angstig mee maken, te ontkrachten en vervangen door gezondere gedachten. Dus niet ‘het is vréselijk dat X me niet mag, ik kan er absoluut niet tegen’, maar: ‘het is vervelend dat X me niet mag, ik ben er niet blij mee, maar ik kan het aan’. De Amerikaanse grondleggers, psychiater Aaron Beck en psycholoog Albert Ellis, waren halverwege de vorige eeuw al geïnspireerd door het nu weer populaire stoïcisme. CGT kent inmiddels een scala aan technieken: patiënten wordt ook aangeraden ontspanningsoefeningen te doen, of hun gepieker te plannen (‘hier ga ik om acht uur over nadenken’, waarna ze het vaak vergeten), of in een dagboekje bijvoorbeeld hun eigen goede prestaties te turven, voor meer zelfvertrouwen. De therapie volgt vaak een op de aandoening afgestemd protocol. Het is momenteel de ‘gouden standaard’ in psychotherapie omdat er zo veel en ook relatief goed onderzoek naar is, maar andere therapieën, zoals de derde generatie gedragstherapieën, blijken vaak even goed te werken.

Derde generatie gedragstherapie Gedragstherapie kent verschillende ‘golven’ of generaties. CGT was al van de tweede generatie. De eerste generatie gedragstherapie (uit het interbellum) richtte zich op het aan- en afleren van functioneel en niet-functioneel gedrag, de tweede haalde de gedachten erbij. Onder de derde generatie (die eind vorige eeuw opkwam) vallen therapieën die je leren je minder druk te maken om je eigen gedachten. Bij acceptatie- en commitmenttherapie(ACT) en bij mindfulness leer je bijvoorbeeld nare gedachten en gevoelens te accepteren. ACT benadrukt daarnaast dat je je aandacht leert te richten op wat belangrijk voor je is in het leven. Bij mindfulness (gepopulariseerd door onder anderen de Amerikaanse biomedisch wetenschapper en boeddhist Jon Kabat-Zinn) gaat het meer om aandacht geven aan het hier en nu, onder meer door meditatie. Ook metacognitieve therapie(bedacht door de Britse psycholoog Adrian Wells en gepopulariseerd door de Deense Pia Callesen) wordt wel tot deze derde generatie gerekend. Daarbij leer je dat over problemen blijven nadenken vaak niet helpt en hoe je kunt stoppen met piekeren. Overigens vinden sommige CGT-therapeuten dat de derde generatie-technieken niets nieuws zijn en dat zij ze ook al toepasten.

Emotionally Focused Therapy (EFT) De (cognitieve) gedragstherapieën zijn, de naam zegt het al, sterk gericht op gedachten en gedrag. In Emotionally Focused Therapy ligt de nadruk op emoties en verbondenheid met andere mensen. De Brits-Canadese psycholoog Sue Johnson ontwikkelde EFT eind vorige eeuw als relatietherapie: ze leerde stellen uit hun ruziepatronen te breken en hun emotionele verlangens naar elkaar te benoemen. EFT bestaat ook als individuele therapie, waarbij mensen uit hun eigen patronen van bijvoorbeeld angst en somberheid leren breken, met de therapeut als ‘oefenpartner’ voor hun emoties. Er is ook een andere behandelvorm met EFT als afkorting: bij Emotional Freedom Techniques bekloppen mensen zelf specifieke ‘acupressuurpunten’ op hun hoofd, gezicht en bovenlichaam terwijl ze aan een vervelende of traumatiserende ervaring denken. De intensiteit van hun emoties zou daardoor afnemen; het (onbewezen) idee is dat het kloppen blokkades in ‘energiebanen’ opheft. In tegenstelling tot Sue Johnsons EFT is Emotional Freedom Techniques omstreden.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Bij EMDR, eind vorige eeuw bedacht door de Amerikaanse psycholoog Francine Shapiro, beweegt een therapeut haar of zijn vinger heen en weer voor de ogen van de patiënt. De patiënt, denkend aan een traumatiserende ervaring, volgt die vinger – of een andere ritmische aandachtstrekker, zoals tikjes op afwisselend de linker- en rechterhand, of de knieën, of klikjes in de oren. Na een paar sessies kan dan bij post-traumatische stressstoornis (PTSS) de angst die bij de herinnering hoort sterk verminderen. Waarschijnlijk komt dat doordat het werkgeheugen, met die extra aandachtstrekker erbij, te vol is om de herinnering met angst en al weer op te slaan (elke keer als je je iets herinnert, sla je het ook weer opnieuw op). EMDR klinkt als een trucje, maar is samen met CGT de aanbevolen behandelvorm bij PTSS. Niet bij andere psychische aandoeningen overigens, al wordt wel geprobeerd EMDR breder in te zetten, met nog onduidelijk resultaat.

Schematherapie Eind vorige eeuw combineerde de Amerikaanse psycholoog Jeffrey Young, opgeleid in CGT, voor patiënten met persoonlijkheidsstoornissen technieken uit verschillende therapieën. Het resultaat noemde hij schematherapie, naar de vaste denkpatronen (in jargon ‘schema’s’) die elk mens heeft. Schematherapie pakt schadelijke schema’s aan, zoals het idee dat je niets goed kunt of altijd goedkeuring nodig hebt van anderen. Door zulke schema’s, is het idee, stel je je te vaak op als bijvoorbeeld ‘kwetsbaar kind’, ‘boos kind’ of ‘veeleisende ouder’: belemmerende patronen van gevoelens en gedrag. In schematherapie onderzoek je, samen met een therapeut die zich als een soort vervang-ouder opstelt, waar die patronen vandaan komen. En je leert vaker een ‘gezonde volwassene’ en een ‘blij kind’ te zijn. Bij borderline persoonlijkheidsstoornis blijkt dit te werken; bij andere aandoeningen is het nog onduidelijk.

