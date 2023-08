Einde dreigt voor parlement.com: ‘Funest voor de democratie’

Zestigduizend mensen per week zoeken op parlement.com naar informatie over de Nederlandse politiek. Door welke conflicten vielen kabinetten eerder? Wie was, in welk jaar, de eerste vrouw die als minister tot een kabinet toetrad?

Binnenkort dreigt de website op zwart te gaan. De stichting Parlementair Documentatie Centrum (PDC), oprichter van parlement.com, kan de website niet meer financieren. Als de website verdwijnt, is dat „funest voor de democratie”, zegt Ruud Koole, hoogleraar politicologie aan de Universiteit Leiden en oud-voorzitter van de PvdA.

Parlement.com is een belangrijke bron voor onderzoekers, journalisten en geïnteresseerde burgers. „De site wil toegankelijk zijn voor een breed publiek. Het is allemaal te vinden op één platform en geschreven in begrijpelijke taal”, zegt Edgar Hoedemaker, projectmanager bij het PDC.

De site biedt de feiten én toegevoegde waarde. Hoedemaker: „We hebben ook een biografisch archief van Nederlandse politici.” Hierin is het politieke leven van ruim vierduizend personen beschreven.

Niet gerust op

Lange tijd financierde PDC de website uit eigen zak, met middelen die het verdiende met commerciële projecten. Nu lukt het niet meer kostendekkend te werken. Het Montesquieu Instituut, een overkoepelend netwerk waaronder het PDC valt, is daarom te hulp geschoten. „Maar dat kunnen we niet blijven doen zonder een overheid die bijspringt”, zegt Hoedemaker.

Voor parlement.com is overheidssubsidie het laatste redmiddel. Pogingen andere bronnen aan te boren, bij universiteiten en commerciële partijen, hebben niets opgeleverd. Hoedemaker: „Als we in september nog steeds geen oplossing hebben, is het snel afgelopen.” Er loopt een subsidieaanvraag voor 600.000 euro bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Eind augustus vinden volgende gesprekken over de mogelijke subsidie plaats. Hoedemaker is er „nog niet gerust op dat het goed komt”.

Een eerdere subsidieaanvraag bij het ministerie van Buitenlandse Zaken is geweigerd. Europa-nu.nl, ook een product van het PDC, ging als gevolg hiervan maandag 3 juli op zwart. Op europa-nu.nl konden lezers terecht voor informatie over Europese politiek: de Europese verkiezingen, de coronapandemie, EU-wetgeving, de Brexit. Wekelijks trok die website vijftigduizend bezoekers.

De site is belangrijk in deze tijd van oprukkende feitenvrije politiek Ruud Koole hoogleraar politicologie

Een subsidieaanvraag die destijds werd gedaan, bedroeg 1,2 miljoen euro. Die waren bedoeld voor zowel parlement.com als europa-nu.nl. Voor alleen parlement.com, inclusief het biografisch archief, is jaarlijks „zo’n zes ton nodig om onder meer de redactie en programmering achter de website en het archief draaiende te kunnen houden”, zegt Hoedemaker.

Buitenlandse Zaken wees de subsidie af, omdat het „geen overheidstaak” is de websites van het PDC te financieren. Het zou in strijd zijn met de „onafhankelijkheid van de journalistiek” om een externe partij te financieren. Als reactie op een mogelijke afwijzing van de subsidieaanvraag dienden Tweede Kamerleden Kati Piri (PvdA) en Ernst Boutkan (Volt) een motie in. Hierin pleitten ze voor een overbruggingsfinanciering voor het Montesquieu Instituut, zodat europa-nu.nl zou kunnen blijven bestaan. De motie haalde geen Kamermeerderheid.

Voortgezet onderwijs

Politicoloog Koole vindt de financiering van parlement.com bij uitstek een overheidstaak. Voor de bijdrage die het Montesquieu Instituut levert aan de kwaliteit van de democratie verdient het „adequate financiële overheidssteun”, zegt hij. Die bijdrage zit ’m voornamelijk in politieke kennis, vindt zowel Koole als Hoedemaker. „Parlement.com is een mooi hulpmiddel om mensen wat kennis over de politiek bij te brengen en ze misschien ook sneller naar de stembus te lokken”, aldus Hoedemaker.

Niet alleen stemgerechtigden, ook jongeren in het voortgezet onderwijs wordt kennis over de democratie bijgebracht via de site. Sjoerd van den Broek, docent maatschappijleer op het Rodenborch-College in Rosmalen, maakt graag gebruik van parlement.com. Zijn leerlingen noemen het „de politieke Wikipedia”. Van den Broek: „Als de site stopt, valt er een betrouwbare en praktische bron weg die leerlingen wegwijs maakt in de Nederlandse politiek.”

Juist die betrouwbaarheid is essentieel, vindt Koole: „Een goed functionerende democratie kan niet zonder een debat dat op feiten is gebaseerd”, meent hij. „Zeker in deze tijd, waarin feitenvrije politiek steeds sneller om zich heen grijpt, biedt parlement.com een noodzakelijke feitelijke basis.” Hij vindt het daarom van groot belang dat de website blijft bestaan: „Anders wint feitenvrije politiek nog verder terrein.”

Lees ook dit opinieartikel: Geen ‘actieve herinnering’? Red dan het onmisbare archief van parlement.com

Nieuwsbrief NRC Future Affairs De spannendste stukken over de toekomst van tech, economie, klimaat en megatrends Inschrijven