Aanvankelijk luisterde de Marokkaanse teamcaptain Ghizlane Chebbak nog belangstellend naar de vraag van de Britse journalist. Ze duwde het oordopje met de vertaling wat dichter tegen haar oor, maar halverwege de vraag betrok haar gezicht. Ongelovig keek ze om zich heen en boog het hoofd. Wat een lul, leek ze te denken.

Zitten er lesbische speelsters in het Marokkaanse team, wilde de BBC-verslaggever weten in de aanloop naar het groepsduel tegen Duitsland. En zo ja: hoe is hun leven in Marokko, waar zulke relaties verboden zijn? Een FIFA-medewerker greep in. „Dit is een hele politieke vraag”, zei ze. „Graag alleen voetbalinhoudelijke vragen stellen.”

In de lhbti-gemeenschap zijn de reacties eensluidend: wat de BBC daar deed kán niet. Terecht dat de omroep excuses aanbood voor de ‘ongepaste’ vraag. „Wat bereik je ermee”, wil de Marokkaans-lesbische Souad Boumedien, bestuurslid van Pride Amsterdam, weten. „Als je écht bezorgd bent over de situatie van Marokkaanse lesbo’s, dan pak je het niet zo aan. Die journalist begrijpt kennelijk niet welke lange weg de voetbalsters hebben afgelegd, welke obstakels ze hebben moeten overwinnen.”

„Hij zette Chebbak voor het blok om medespeelsters te outen”, vindt Chantal van der Putten, bestuurslid van Roze Kameraden, een lhbti-club voor Feyenoordsupporters. „Zelfs als de aanvoerster alleen bevestigend had geantwoord, zonder namen te noemen, was het risicovol geweest. Mensen gaan speculeren: om wie gaat het? Ze had die vraag nooit op een veilige manier kunnen beantwoorden.”

Voorzitter Karin Blankenstein van de John Blankenstein Foundation, die de sociale acceptatie van homo’s en lesbiennes in de top- en breedtesport wil bevorderen, denkt dat de journalist het goed bedoelde. „Ik kan niet ontkennen dat het een relevante vraag is”, zegt zij. „Maar vergeet niet dat de maatschappij verhardt, óók in Nederland. Veel mannen durven niet meer hand in hand over straat. Dat moet je meewegen als journalist.”

Mensenrechtenorganisatie Amnesty vindt dat de FIFA wel erg snel het etiket ‘politiek’ plakt op onwelgevallige vragen. Dat deed de bond ook in de aanloop naar het WK in Qatar, zegt een woordvoerder, en dat ziet hij voorlopig niet veranderen. Een journalist moet elke vraag kunnen stellen, vindt hij, al heeft de bevraagde natuurlijk het recht geen antwoord te geven. „Wel vraag ik me af of de journalist zich niet beter tot de Marokkaanse voetbalbond had kunnen wenden. Die had waarschijnlijk ook niets gezegd over individuele speelsters, maar misschien wél over het beleid ten aanzien van homorechten.”

Even zag het er naar uit dat Chebbak voorlopig geen kans loopt op lastige vragen, maar door de 1-0 zege op Zuid-Korea, zondag, blijft Marokko in de race voor de achtste finales.