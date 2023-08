De wonderbaarlijke wederopstanding van Joni Mitchell als zangeres van haar eigen klassiekers

De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Na haar hersenbloeding in 2015 zag het ernaar uit dat Joni Mitchell (nu 79) nooit meer zou kunnen zingen, laat staan optreden. Vrienden uit het vak organiseerden jamsessies bij haar thuis, om hun heldin te eren en ondersteunen bij haar herstel. Bij een publieke Joni Jam onder leiding van countryster Brandi Carlile op het Newport Festival van 2022 verscheen Mitchell onverwacht op het podium, om de volle anderhalf uur mee te doen.

Ze zong weer! Haar stem is in de twintig jaar sinds het laatste optreden minstens een octaaf gedaald. Dat maakte haar in het gezelschap van Carlile, Marcus Mumford, Wynonna Judd en andere bewonderaars de perfecte persoon om ‘Big Yellow Taxi’ mee te zingen, vooral het laatste zinnetje („put up a parking lot”) dat ze altijd met een overdreven bariton bracht. Na de hilariteit onder het publiek was er ongeloof toen Joni in ‘Both Sides Now’ de leadzang voor haar rekening nam, gevolgd door andere cruciale zangpartijen.

Tijdloze kwaliteit

Brandi Carlile verdiende al eerder haar sporen als een groot Mitchell-fan, toen ze met veel lof van pers en publiek het integrale album Blue vertolkte in de New Yorkse Carnegie Hall. Op het Newport Festival was Carlile de aangewezen zangeres om Mitchells repertoire met de frisse, hoge stem te zingen die herinnerde aan de hoogtijdagen. ‘Carey’, een uitzonderlijk vreugdevol lied van Mitchells breakup-album Blue, klonk authentiek met het staalachtige geluid van de autoharp. De simpele begeleiding onderstreepte de tijdloze kwaliteit van deze muziek. Het zinnetje „Maybe I’ll go to Amsterdam, oh maybe I’ll go to Rome…” kwam eruit alsof Carlile haar koffers al gepakt had om Joni’s oorspronkelijke reisplan uit te voeren. Beter werd het nummer nooit gecoverd.

Complexer werd het toen de Britse soulzangeres Celisse zich waagde aan een trage, hakkelende versie van ‘Help Me’, ooit geciteerd door de uitgesproken Mitchell-bewonderaar Prince in ‘The Ballad of Dorothy Parker’. Celisse zong het met wendbare hoge uithalen en leidde het achtergrondkoor naar een eerbiedige gospelfinale.

Marcus Mumford en Taylor Goldsmith van Dawes maakten ‘A Case of You’ en ‘Come In From the Cold’ onbedoeld tot klaagzangen; te langzaam en te somber. Veel feestelijker was het moment waarop Joni Mitchell de elektrische gitaar oppakte en een langzame, fraai jazzy getokkelde versie van haar instrumental ‘Just Like This Train’ tot een goed einde bracht. „Kick ass, Joni Mitchell!” moedigde Carlile haar aan. Jazz was altijd een van haar voornaamste drijfveren; goed dat daar op dit folkfestival een plek voor was.

De essentie van Mitchells muziek werd recht gedaan in de samenzang van het ultieme kampvuurlied ‘The Circle Game’ met Joni als stralend middelpunt. Ze is er nog.

Album pop Joni Mitchell At Newport ●●●●●

Nieuwsbrief NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren recenseren en tippen Inschrijven