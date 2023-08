Amerikaans step- en fietsbedrijf Micromobility wil VanMoof overnemen

Het Amerikaanse bedrijf Micromobility.com, dat onder meer elektrische steps en e-bikes maakt, wil het failliete Amsterdamse fietsmerk VanMoof overnemen. Maandag heeft het bedrijf bekendgemaakt dat het een zogeheten niet-bindend bod heeft uitgebracht op VanMoof, dat „positief” zou zijn ontvangen.

Hoe hoog het bod is, is niet bekend. Na een niet-bindend bod volgt nog een bindend bod, waar VanMoof al dan niet op kan ingaan om definitieve afspraken aan te gaan over de verkoop. Aan dat bod zegt Micromobility op dit moment te werken. Op dit moment zijn er dus nog geen bindende afspraken gemaakt.

„We zien de uitdagingen waar de micromobiliteitssector momenteel mee te maken heeft, maar we geloven sterk in het vermogen van deze industrie om te veranderen”, zegt Micromobility-topman Salvatore Palella in een verklaring. Hij heeft onder meer interesse in het bedrijfsmodel met abonnementen voor klanten dat VanMoof hanteerde.

Meer gegadigden

Een van de curatoren van VanMoof zegt tegen het FD dat Micromobility „een van de gegadigden” is. Ook tegen RTL zeiden de curatoren dat er „serieuze gegadigden” zijn, maar om wie het gaat werd niet gezegd.

VanMoof is in juli failliet verklaard. Het ging al langer slecht met de maker van de hippe e-bikes, onder meer omdat het bedrijf veel geld kwijt was aan reparaties. Kapotte fietsen konden alleen bij VanMoof zelf gerepareerd worden, wat zorgde voor lange wachttijden en bergen aan klachten van klanten.

