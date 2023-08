Vaartuig vol aliens en gekleurde glijbanen en zwem- en bubbelbaden

Het wangedrocht kun je een ufo noemen die niet vliegt maar vaart: haast vier voetbalvelden lang met tegen drieduizend hutten op twintig dekken, plaats voor tienduizend mensen. In ieder geval is dit de Icon of the Seas, het grootste cruiseschip uit de geschiedenis.

Het ding lijkt niet van onze wereld, in alles zo’n ongelooflijk object waarover drie mannen recent voor het Amerikaanse Congres getuigden, vertellend over hoe Washington al decennia lang contact met buitenaardse levensvormen verzwijgt.

Niet voor aardbewoners

Toen de eerste beelden van de Icon de wereld ingingen, kon geen weldenkend mens zich voorstellen dat het een vaartuig voor en gemaakt door aardbewoners is. Hooguit biologics. Deze term gebruikte hoofdgetuige David Grusch, ooit werkzaam bij een inlichtingendienst van het Amerikaanse ministerie van Defensie, in de hoorzitting om de buitenaardse levensvormen te typeren die werden aangetroffen in de in het geheim geconfisqueerde ufo’s.

Zo’n met biologics gevulde Icon – vijf keer groter dan Titanic – moet in ieder geval geen fratsen in de Amsterdamse haven komen uithalen. Onlangs nam de gemeenteraad een motie van D66 aan om cruiseschepen uit de binnenstad te weren. Men vindt zulke schepen te vervuilend, en onverenigbaar met de wens om het aantal toeristen in het centrum omlaag te brengen.

Dit lijkt evenwel vechten tegen de bierkaai, gezien de geschiedenis. Cruiseschepen doen al sinds midden negentiende eeuw Europese havens aan. Toen betrof het alleen adellijken op zoek naar vertier, maar tegen het einde van die eeuw had de Duitse scheepsmagnaat Albert Ballin het idee vrachtschepen tot passagiersschepen om te bouwen. Algauw was de Hamburg-Amerika Lijn een feit. En zag het cruiseschip het licht.

Het woord heeft als kern cruise, ontleend aan het Engels, en betekent een ‘toeristische boottocht’. Interessant genoeg is het Engelse cruisinge (1651) weer afkomstig van het Nederlandse kruisen, dat wil zeggen het ‘dwars door heen gaan’, bijvoorbeeld door een bos.

Het tweede deel, schip, heeft wortels in het oudsaksisch (skip) en in het oudhoogduits (scif), en heeft dezelfde stam als schijf met als grondbetekenis ‘snijden, hakken’, waarbij volgens het Etymologisch woordenboek (1997) ‘te denken valt aan een uitgehakte boomstam’.

Van zo’n houten bootje tot de Icon of the Seas — de sprong is zo groot dat dit cruiseschip evengoed sciencefiction kan zijn. Behalve de tienduizend passagiers zijn er ook tegen de 2.500 crewleden aan boord. Die zullen de handen vol hebben met alle spartelende biologics in de zes ‘record brekende’ glijbanen in alle kleuren van de regenboog , de zeven zwembaden en negen bubbelbaden verspreid over twintig dekken en acht ‘woonbuurten’.

Een van de mannen die in Washington getuigde is een ex-gevechtspiloot. Stel nou dat hij zo’n nooit eerder waargenomen Icon of the Seas in het vizier van zijn F-16 zou krijgen. Afgaande op zijn getuigenverklaring – hij stond oog in oog met een enorm, cilindervormig ufo – zou hij meteen het vuur openen.