Sinds de ingreep kunnen haar ogen niet meer dicht

Ze sportte regelmatig maar het laatste beetje vet op de buik kreeg ze niet weg. 48 was ze. Op aanraden van een vriendin ging ze naar een cosmetisch arts. Liposuctie en een kleine buikwandcorrectie, adviseerde hij, dan is het weg. De arts liet voor- en nafoto’s zien van patiënten die hij had behandeld. Ze besloot het te doen.

Onder lokale verdoving haalde hij het vet uit haar buik. Daarna maakte hij een snee ter hoogte van de bikinilijn, om het overschot aan huid te corrigeren. Een uur later mocht ze naar huis. Er kwam veel vocht uit de wond, vond ze. Ze was misselijk en viel flauw. Haar 18-jarige dochter belde 112.

In het ziekenhuis bleek dat de buikwand niet goed was gehecht en dat er los weefsel uit de wond kwam. Ze werd opnieuw geopereerd, onder narcose, en moest een nacht blijven. Thuis dweilde haar dochter het bloed van de vloer.

De vrouw, die niet met haar naam in NRC wil, heeft er nu, vijf jaar later, nog steeds nachtmerries over.

Plastisch chirurg Ali Pirayesh ziet in zijn behandelkamer steeds vaker patiënten bij wie de ingreep van een cosmetisch arts niet goed is gegaan. In de afgelopen tien jaar is het aantal cosmetische klinieken in Nederland vervijfvoudigd, van 38 naar zeker 203, blijkt uit cijfers die Trouw opvroeg bij de Kamer van Koophandel. Als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Esthetische Plastische Chirurgie (NVEPC) spreekt Pirayesh al jaren zijn zorgen uit. Het is voor de consument in Nederland namelijk onduidelijk, zegt hij, voor welke behandelingen je naar een cosmetisch arts kunt gaan en voor welke ingrepen je bij een plastisch chirurg moet zijn. In het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg zijn afspraken gemaakt: cosmetisch artsen mogen botox, fillers, laserbehandelingen en kleine ingrepen tot op huidniveau doen, zoals een moedervlek verwijderen of litteken behandelen met laser. Plastisch chirurgen zijn medisch specialisten die alle esthetische zorg kunnen verlenen, van een facelift en ooglidcorrectie tot borstvergroting en buikwandcorrectie. Inclusief botox, filler en laser.

Maar in de praktijk worden die scheidslijnen niet zo strak nageleefd. Er zijn veel cosmetisch artsen die ooglidcorrecties en facelifts aanbieden, sommigen ook liposucties en buikwandcorrecties. Op grond van de Wet BIG (Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg) hebben artsen zelfstandige bevoegdheid. In de praktijk zijn twee elementen van belang: bevoegd en bekwaam zijn. In Nederland ben je bevoegd als je de zesjarige opleiding tot basisarts hebt afgerond, en bekwaam wanneer je naast het juiste diploma ook de handeling beheerst. Maar op bekwaamheid is geen goed toezicht, zegt Pirayesh. „Wettelijk mag een huisarts ooglidcorrecties en facelifts uitvoeren. Een verzekeringsarts mag bevallingen doen.” Waanzin, zegt Pirayesh. „En niet veilig voor de consument.”

Te strakke oogleden

Een 34-jarige vrouw uit Amstelveen vertelt dat haar ogen niet meer goed sluiten. Twee jaar geleden heeft een cosmetisch arts bij een ooglidcorrectie te veel huid weggehaald. Voordat ze naar bed gaat, plakt ze haar ogen dicht met tape, anders blijven ze openstaan. Haar ogen voelen vaak droog en branderig. Overdag voelt ze iedere keer, wanneer haar ogen knipperen, hoe strak de huid is. „Ik wist wel dat ze cosmetisch arts was, maar heb me laten leiden door anderen die zeiden dat ze goed was.” De littekens op haar ooglid laat ze nu laseren bij de plastisch chirurg, in de hoop dat het littekenweefsel wat minder dik wordt en minder zichtbaar. Aan de strakke oogleden is weinig te doen nu – tien jaar wachten zegt haar arts en hopen dat het dan beter is.

Plastisch chirurg Andrzej Piatkowski de Grzymala, verbonden aan Maastricht UMC en Mooi kliniek, ziet „wekelijks” missers van cosmetisch artsen. „Meer dan van collega-plastisch chirurgen”. Uiteraard kunnen plastisch chirurgen ook fouten maken, zegt hij, het is mensenwerk. „En er zijn ook veel cosmetisch artsen die goed werk leveren en prima hun grens kennen.” Ook hij heeft vooral moeite met „snijdende cosmetisch artsen”.

Voorbeelden uit zijn praktijk: een arts die een onderooglidcorrectie deed en niet langs de rand van de wimpers sneed, maar langs de rand van de wallen. Een vrouw met beschadigde bovenoogleden, verkeerd behandeld met laser. Buikwandcorrecties die openvallen, liposucties die niet volgens de regels zijn uitgevoerd, ontstekingen doordat een ingreep niet in een operatiekamer is gedaan, maar in een behandelkamer. „De kans dat iets fout gaat, is groter als je door iemand wordt geopereerd die niet de juiste opleiding heeft.”

Het verschil in opleiding tussen de artsen is aanzienlijk: een cosmetisch arts is zes jaar opgeleid tot basisarts. Een ‘cosmetisch arts KNMG’ heeft daarna een tweejarige opleiding gevolgd om cosmetische behandelingen te doen. Een plastisch chirurg is een specialist in chirurgie (zes jaar tot arts en daarna zes jaar tot plastisch chirurg) die zich heeft gespecialiseerd in de verbetering van de vorm en functie van het menselijk lichaam. Pirayesh: „Plastisch chirurgen zijn opgeleid om te snijden, cosmetisch artsen niet voor dit soort ingrepen. Als een piloot alleen een brevet heeft voor een klein vliegtuig moet die niet ook in een Boeing gaan vliegen.”

Cijfers Meer ingrepen De branche voor cosmetische ingrepen groeit volgens onderzoek van McKinsey wereldwijd met 12 tot 14 % per jaar. In Nederland steeg tussen 2016 en 2019 het aantal fillerbehandelingen met 17,5 % Cijfers van het Erasmus MC laten een flinke stijging van het aantal cosmetische behandelingen zien: van 390.000 in 2016 naar 450.000 in 2019. 30% van de jonge mensen heeft, volgens recent onderzoek van het online platform 3Vraagt, serieus een cosmetische ingreep overwogen, of die laten doen. In 2018 was dat 17 procent.

Om tot duidelijke bekwaamheidseisen en richtlijnen te komen, stelde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2013 geld beschikbaar voor een werkgroep. Daarin zaten cosmetisch artsen KNMG en medisch specialisten van alle vakgebieden die zich bezighouden met esthetiek in de kernopleiding: plastisch chirurgen, oogartsen, KNO-artsen, dermatologen en kaakchirurgen. Maar na bijna tien jaar overleg en gesteggel viel de groep begin dit jaar uit elkaar. De ooglidcorrectie was een van de hete hangijzers.

De gesprekken verliepen stroef, zegt Maarten Façee Schaeffer, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG). Cosmetisch artsen vinden het onzin dat hun werkveld wordt begrensd door collega-artsen, zegt hij. „Chirurgische handelingen vallen inderdaad niet binnen onze opleiding. Maar als een cosmetisch arts de bekwaamheid kan aantonen, bijvoorbeeld omdat hij in het buitenland een opleiding ertoe heeft gevolgd, mag hij het doen.”

Pirayesh vindt de kwaliteit van die trainingen te laag. „Cosmetisch artsen zetten cursussen op voor elkaar.” In 2019 werd afgesproken dat cosmetisch artsen een aantal kleine chirurgische ingrepen mogen uitvoeren: huidcorrecties van de bovenste oogleden (een onderooglidcorrectie is technisch ingewikkelder), oppervlakkige correcties van de schaamlippen, oppervlakkige huidcorrecties en littekencorrecties. Maar daar houden ze zich niet aan, zegt plastisch chirurg Andrzej Piatkowski de Grzymala, ook lid van de werkgroep.

Hij wijst op de landelijke site cosmedici.nl. Volgens hem stond daar beschreven dat cosmetisch artsen ooglidcorrecties voor het boven- en onderooglid aanbieden. Façee Schaeffer zegt dat er slechts uitleg werd gegeven over de verschillende ingrepen. „Er werd niet bij vermeld dat wij dat doen.” Piatkowski de Grzymala: „Toch bieden veel van hun officiële leden een ooglidcorrectie aan op hun eigen websites.” Het is een van de redenen dat de plastisch chirurgen uit de werkgroep stapten. „Cosmetisch artsen blijken een onbetrouwbare partij. Voor ons is het moeilijk, op uitnodiging van de overheid, nog met deze groep om de tafel te gaan, om te praten over verbetering van de cosmetische zorg.” Dat betreurt Façee Schaeffer. „Wij willen in gesprek blijven”, zegt hij.

Onbewust onbekwaam

Waar beide partijen het wél over eens zijn, is dat het toezicht beter moet. Façee Schaeffer: „Er zijn helaas steeds meer basisartsen die cosmetische behandelingen aanbieden. Een ‘cosmetisch arts’ of ‘esthetisch arts’ heeft geen erkende cosmetische opleiding en is dus volgens het cosmetisch kwaliteitskader niet bekwaam. Er zijn óók steeds meer kappers en schoonheidsspecialisten die botox en fillers spuiten. We hebben de overheid nodig die gaat toezien.”

Artsen maken zich ook zorgen over de titels die sommige mensen zich aanmeten, zoals ‘cosmetisch verpleegkundige’ en ‘cosmetisch chirurg’, misleidende termen die niet bestaan in de medische wereld. Sinds 1 juli 2019 is ‘cosmetisch arts KNMG’ een erkend profiel binnen de Nederlandse geneeskunde, zegt hij. „Het zou voor de overheid nu makkelijk moeten zijn om te controleren.”

Toezicht valt onder de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Façee Schaeffer: „Ik zit een paar keer per jaar aan tafel met iemand van de inspectie, maar ze hebben de mankracht niet, zeggen ze.” Pirayesh heeft dezelfde ervaring: „Met meldingen die wij doorsturen, wordt niets gedaan.”

Bij het Landelijk Meldpunt Zorg kwamen dit jaar meer meldingen binnen over cosmetische zorg dan de twee jaar ervoor. In 2020 en 2021 ging het om zestig meldingen per jaar, dit jaar (tot en met juni) zijn er al vijftig meldingen gedaan, zegt de woordvoerder van de inspectie. Hoe dat zit, kan ze niet verklaren. „Elke melding wordt beoordeeld. De vervolgactie is afhankelijk van de inhoud en de ernst van de melding. Wat we ermee doen, koppelen we niet terug aan de melder.”

De Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde heeft een eigen meldpunt om inzicht te krijgen in de misstanden. Façee Schaeffer: „Ook wij zien een flinke toename van het aantal meldingen. Wij krijgen zo’n vijf meldingen per week. Mijn collega’s in het Erasmus MC, met een spreekuur voor complicaties, krijgen er nog veel meer.” Dat spreekuur, zegt hij, was een paar jaar geleden een halve dag in de week. „Nu is er vijf dagen per week spreekuur en een wachttijd van drie maanden.”

Over de toename van het aantal misstanden zijn in 2020 vragen in de Tweede Kamer gesteld. De toenmalige minister voor Medische Zorg, Bruno Bruins (VVD), zei toen dat toezicht op particuliere klinieken sinds 2015 is geïntensiveerd.

De inspectie is vaak reactief, zegt de woordvoerder. „Wij gaan langs op basis van meldingen.” Pirayesh: „Ze kijken of het schoon is en of er hygiënisch wordt gewerkt. Ze zien niet toe op wie de behandelingen uitvoert. ‘Bevoegd, maar onbewust onbekwaam’ wordt op deze manier niet aangepakt.”

De woordvoerder van de inspectie laat weten dat tijdens een inspectiebezoek ook aandacht wordt besteed aan bekwaamheid. „Bij inspectiebezoeken vragen we naar opleiding, ervaring en intercollegiale toetsing, en we kijken naar complicatieregistraties. We beoordelen dus of de randvoorwaarden voor bekwaamheid aanwezig zijn.”

Zelf vragen stellen

Waarop moet je als consument letten als je een cosmetische ingreep wil laten doen?

Berend van der Lei, hoogleraar esthetische plastische chirurgie, zegt: vraag bij de intake wat voor specialist iemand is en wat voor opleiding de behandelaar heeft. „Dat gebeurt in de praktijk nauwelijks. Als een gesprek prettig verloopt en de arts laat mooie plaatjes zien, dan gaan mensen al snel met iemand in zee. Als iemand zegt ‘Ik ben gespecialiseerd in een buikwandplastiek’ denken mensen dat hij een plastisch chirurg is.”

Façee Schaeffer wijst op de site cosmedici.nl, daar staat een overzicht van alle cosmetisch artsen KNMG, bevoegd en bekwaam om cosmetische behandelingen uit te voeren.

Piatkowski de Grzymala: „Zoek bij BIG-registratie uit waarvoor iemand is opgeleid. Als je naar een advocaat gaat, kijk je ook of hij/zij is gespecialiseerd in arbeidsrecht of strafrecht.”

