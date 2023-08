Het conflict dat eindigt met steekwonden begint vaak al op internet

Het verzoek kwam van het college van B en W van Purmerend én van de politie: of er een messenverbod op straat kan worden ingesteld. Afgelopen donderdagavond stemde de gemeenteraad hiermee in. Stiletto’s en vlindermessen waren in heel Nederland al verboden. Nu mag in Purmerend niemand meer een mes, in welke vorm dan ook, bij zich hebben – van zakmes tot en met aardappelschilmesje.

Verschillende Nederlandse steden hebben de afgelopen twee jaar zo’n lokaal messenverbod ingevoerd. Van Groningen tot Middelburg. Want ze wachten sinds november 2020 op een landelijk verbod. Minister Grapperhaus (Justitie, CDA) kondigde toen aan dat hij dit op korte termijn zou instellen. Het is er nog niet gekomen.

Het messengeweld onder jongeren neemt toe. Een steekpartij, tien dagen geleden, was de druppel die de emmer in Purmerend deed overlopen: een jongen van 15 stak, in een winkelcentrum, een jongen van 17 jaar, die in het ziekenhuis belandde. Vergelijkbaar geweld onder tieners, met serieuze verwondingen, was er in Purmerend ook begin juni en juli.

De strijd begint telkens online, in chatgroepen, zei burgemeester Ellen van Selm van Purmerend tegen televisiezender RTV Noord-Holland. „De jongelui hebben online veel contact met elkaar, maar het zijn niet steeds dezelfde groepen. Het zijn wisselende samenstellingen. Dit messenverbod zal dit soort incidenten niet kunnen voorkomen, maar het geeft wel duidelijk de grens aan: tot hier en niet verder.”

Rivaliserende groepen

Het aantal steekpartijen door minderjarigen, met jonge slachtoffers, neemt al jaren toe. In 2021 telde de politie vijftig heel ernstige steekincidenten door tieners, met drie doden tot gevolg. In 2022 waren dat er 67, waarvan tien fataal. Het aantal minder ernstige incidenten is veel groter.

Het Kenniscentrum Inclusief Samenleven deed in 2021 onderzoek naar messenbezit onder tieners. De onderzoekers schrijven dat de jongens meestal 14 jaar of ouder zijn en naar eigen zeggen een mes dragen omdat „iedereen dat doet”. In sommige wijken bestaan bendes of rivaliserende groepen „die op sociale media door elkaar worden opgehitst, of elkaar proberen af te schrikken met machogedrag.” Jongeren proberen bij elkaar „respect af te dwingen, desnoods met geweld. Als je vlucht voor geweld sta je voor schut en verlies je respect.”

Bij jongens die messen dragen is volgens de onderzoekers veelal een „opstapeling van risicofactoren” te zien – laag IQ, spijbelgedrag, armoede en „pedagogische onmacht” van ouders. Opvoeders, zo blijkt uit verschillende reportages en onderzoeken, weten zich geen raad met het messenbezit van hun zoons.

In het ‘Actieplan Wapens en Jongeren’ (van onder meer vijftien gemeenten, Justitie en de Kinderbescherming, dat eind 2020 verscheen) wordt ook de invloed van gewelddadige teksten in zogenoemde drillrap genoemd. Drie dodelijke steekincidenten (in Amsterdam, Den Haag en Scheveningen) werden toegeschreven aan de drillrap-cultuur. „Rivaliserende groepen dagen elkaar regelmatig uit in deze muziek, onder andere door het gebruik van social media”, zo valt in het Actieplan te lezen.

We moeten dit echt niet normaal gaan vinden Ellen van Selm burgemeester Purmerend

Het dragen van een mes creëert schijnveiligheid, blijkt in dit rapport uit interviews met daders, slachtoffers en getuigen. „Wapenbezit leidt – vooral in panieksituaties – eerder tot gebruik van dat wapen, met alle gevolgen van dien. De bezitter acht zich bovendien zelfverzekerder en is met een wapen op zak minder snel geneigd conflicten te sussen, of uit de weg te gaan.”

Traumachirurgen

De slotsom is dat steeds meer tieners een mes meenemen om zich veilig te voelen als ze naar buiten gaan. Burgemeester Van Selm in Purmerend: „We zien dit in heel het land. Maar we moeten dit echt niet normaal gaan vinden.”

Enkele bevlogen traumachirurgen in het Rotterdamse Erasmus MC turven sinds 2021 in hun regio het droevige resultaat. Belandden er in de periode 2010-2020 ongeveer tien tieners per jaar met mes- of schotwonden op hun operatietafel, in 2021 en de eerste helft van 2022 waren dat er 23. Het jongste slachtoffer was zeven jaar.

Dit is het topje van de ijsberg, zeggen de chirurgen. Deze jonge patiënten moesten doorgaans in het ziekenhuis worden opgenomen. Het aantal slachtoffers dat met een steek- of schotwond op de eerste hulp kwam, is nog groter. Kinderen die na behandeling meteen naar huis mochten, zijn niet meegeteld.