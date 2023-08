Wat van levensbelang is: water

1 Water Talks: Too Close for Comfort Deze podcast luister je ook in onze app

De Amerikaans-Nederlandse Tracy Metz maakt deze Engelstalige podcast naar aanleiding van de eerder dit jaar door de VN georganiseerde waterconferentie in New York. Het was 47 jaar geleden dat er zo’n conferentie was, het werd hoog tijd, er is van alles aan de hand met ons water. Er is te veel, dan weer te weinig, het is smerig en zeer ongelijk verdeeld.

Metz praat in een snelgemonteerde, collageachtige vorm, met activisten, stedelijk ontwerpers, studenten, wetenschappers. Mensen die de noodzaak voelen zich bezig te houden met dat wat voor ons van levensbelang is, water. Sprekers zijn o.a. journalist en historicus Russell Shorto, Nederlands watergezant Henk Ovink en koning Willem-Alexander. De podcast stroomt, je leert veel in hoog tempo.

