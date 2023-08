Vrouwelijke kunstenaars aan de vergetelheid ontrukt

De vrijheid gaat in het rood gekleed Deze podcast luister je ook in onze app

In drie nieuwe afleveringen staan vrouwelijke kunstenaars, die volgens de makers meer aandacht verdienen, centraal: Dora Tuynman, Marieken Verheyen, Greten Neter-Kähler en PINK de Thierry. Met experts gaan de makers op ontdekkingstocht door de kunstcollectie van de Rijksdienst. Ze laten zich meevoeren in meeslepende levensverhalen en kunstenaarscarrières. PINK de Thierry was performancekunstenaar, ze heeft nu een overzichtstentoonstelling in het Frans Hals Museum. Dora Tuynman woonde bij Appel en Corneille in Parijs. Marieken Verheyen, fotografe, maakte zelfportretten in vele modestijlen. Greten Neter-Kähler… Nee, ik verraad niets. Luister hoe ze herrijzen, hoor hoe wat zij verbeelden aan de vergetelheid wordt ontrukt.

Wie wat bewaart Collectief Horens, met Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Kunst. Verschijnt maandelijks.