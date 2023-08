Zal de inmiddels tachtigjarige Mick Jagger ooit vingertips aan vrouwelijke probleempubers hebben gegeven? Of mentaal onzekere bakvisjes een foto van zijn opgewonden piemeltje hebben gestuurd? En zal hij zijn mobiele nummer wel eens aan pukkelige brugklasmaagden hebben gegeven om met hen de appgroep Masturbeertje Pippeloentje te beginnen? Of pakte Jagger het tijdens zijn carrière grootser aan? Volgens mij gaf hij de vingertips veelvuldig live aan volwassen vrouwen in de bruidssuite van een vijfsterrenhotel. Soms wel aan drie tegelijk.

Grappig dat Mick op dezelfde dag jarig is als de kleinzoon van de beroemde Amsterdamse politieman De Cock (met cé-o-cé-ka!). De Cock is een grappige naam in dit geval. Afgelopen woensdag, de 26ste, was hun verjaardag. Dus hebben ze hetzelfde sterrenbeeld. Er zijn vast wel astrologische zweefmolens die dit kunnen duiden, maar zelfs ik snap dat Jupiter op 26 juli 1943 gunstiger stond dan op die datum in 1978. De onfortuinlijke kleinzoon van De Cock was deze week minder jarig dan de topfitte voorman van de Rolling Stones. Minder jarig. Grappig? Ja!

Wel zielig dat de verdachte piemelpatser Thijs R. al zo dement is. Hij was in de Assense rechtbank zoveel vergeten. Ik hoorde van een collega dat dat niet nieuw is. Door zijn exen werd hij al ‘Rutte’ genoemd.

Op diezelfde 26 juli werd bekend dat de intrigerende popster Sinéad O’Connor was overleden. Jezus wat hield ik van die vrouw. Niet alleen door haar prachtige muziek, maar ook omdat ze in 1992 een foto van de paus live op tv verscheurde. Daarmee protesteerde ze tegen het verzwijgen van het seksueel misbruik van minderjarigen binnen de Rooms-Katholieke Kerk door glibberige pedopriesters. Deze actie viel bij veel mensen niet goed. Men vond haar verward en het kostte de Ierse zangeres een groot deel van haar populariteit. Maar waarom verward? Omdat ze de gruwelijke waarheid vertelde? Ze wilde maar een ding duidelijk maken: oude mannen moeten met hun tengels van kinderen afblijven. Ook digitaal.

Maar dit is allemaal klein bier als je het vergelijkt met de echte wereldproblemen. Zoals in ons eigen Europa waar het op dit moment op alle gebied faliekant misgaat. Oorlog en verwoestende hagelstenen in Noord-Italië. Die hadden beter als bluswater op het brandende Griekenland of Sicilië kunnen vallen. Het lekkerste van die Zuid-Europese fikkies zijn de klagende toeristen die terugkeren op Schiphol en meteen zeuren dat hun caravan door de vlammen verzwolgen is.

Geen woord over de arme Grieken of Sicilianen die alles kwijt zijn, maar nee, lekker jammeren over je eigen geblakerde sleurhutje en oververhitte barbecue van twee tientjes. Ook belangrijk: of de verzekering alles gaat vergoeden en of de reisorganisatie je niet-geconsumeerde vakantieweekje terugbetaalt.

Ja, ja, problemen. Heb je net je eigen leven gered door heel hard uit een vuurzee te rennen, maar nog geen minuut terug op Hollandse bodem zit je alweer zuinig te simmen over centen. Misschien moet het ministerie van Buitenlandse Zaken snel een paar bosbrandcoaches en hagelbuibegeleiders op de luchthaven stationeren.

Wij hebben natuurlijk ons eigen fikkie in de Waddenzee. Het brandende parkeerschip met ongeveer 3.800 auto’s. Terwijl het zeewater sowieso al veel te warm is. Een milieuramp dreigt. Grappig als het schip kapseist, de lading gaat schuiven en de auto’s uiteindelijk aanspoelen op de stranden van het autovrije Vlieland en Schiermonnikoog. Zou die vaarroute, die zo vlak langs de prachtige Waddeneilanden loopt, niet verboden moeten worden? Het ging al een keer mis met die containerramp en al die plastic korrels op het strand van Schiermonnikoog. Moet de politiek niet ingrijpen?

Ik vrees dat de VVD het vooral erg vindt voor de Aziaten die op die bijna vierduizend auto’s zitten te wachten. Da’s pas een ramp!

En nu ga ik lekker zelf met vakantie. Waarheen? Florida. Daar is het zeewater namelijk 38 graden en verbleekt het koraal angstaanjagend. Dus ik ga daar lekker mijn oude tanden witten? Nee, hoor. Iets veel belangrijkers. Mijn anus bleken. Waarom? Op verzoek van de pastoor. Ik zit met hem in een appgroep. Hoe die appgroep heet? I can’t get no satisfaction!

