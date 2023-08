Tijdens de diploma-uitreiking van 6 vwo op het Spinoza Lyceum in Amsterdam werden alle geslaagden kort toegesproken door hun mentor. Toespraakjes waar vooral de houding en het karakter van de leerlingen de afgelopen jaren werden samengevat. Een van de leerlingen werd omschreven als: „Jouw ding doen is wel echt jouw ding.”

