De 23-jarige Vera Pechteljeva werd twee jaar voor het begin van Poetins oorlog vermoord door haar ex-vriend. Vladislav Kanjoes martelde het meisje urenlang. Hij bracht haar 111 verwondingen toe, waaronder steekwonden, verkrachtte en wurgde haar. In juli 2022 werd hij veroordeeld tot zeventien jaar gevangenisstraf.

Aleksandr Skorobogatov is schrijver. Hij is geboren in Wit-Rusland en woont in België.

Onlangs kreeg Vera’s moeder een foto waar zeven soldaten op staan. De tweede soldaat van links in de achterste rij, knap uitgedost in militair uniform, met een helm, een coole bril en een machinegeweer dat nonchalant aan zijn schouder hangt, lacht vrolijk: dit is Vladislav Kanjoes, de moordenaar en verkrachter van Vera. Wie hem voor de oorlog in Oekraïne rekruteerde – Wagner of het ministerie van Defensie – weet ik niet. Feit is dat hij Poetins gratie kreeg en vandaag mensen in Oekraïne doodt. Na zes verplichte maanden dienst kan hij naar huis. Duizenden moordenaars en verkrachters keerden zo al uit Oekraïne terug, niet enkel met Poetins gratie, maar ook met een heldenstatus, geld en medailles.

Poetins romance met de criminele wereld is opvallend. De dictator vertrouwt veroordeelde overvallers, moordenaars en verkrachters machinegeweren, multiple launch rocket systems en tanks toe. De top van de Russische onderwereld roept haar criminelen op om deel te nemen aan de oorlog. Poetins geheime diensten besteden liquidaties van opposanten in het Westen uit aan criminele groeperingen. Vele figuren uit Poetins ‘elite’ kwamen uit de onderwereld.

Capo di tutti capi

Het monster Jevgeni Prigozjin begon zijn carrière als ordinaire gangster die onder meer de flats beroofde van meisjes die hij datete. In Prigozjins restaurant New Island, dat hij in de jaren negentig met maffiageld kocht, nodigde Poetin zijn vooraanstaande gasten uit: de Japanse premier Yoshiro Mori, de Franse president Jacques Chirac en de Amerikaanse president George W. Bush. In een restaurant gerund door maffiosi, voelde de paranoïde moordenaar en gifmenger Poetin zich veilig. Waarom? Omdat maffioso Prigozjin niet zomaar een politieke figuur ontving, en zelfs niet zomaar een president, maar zijn directe chef: de capo di tutti capi, de baas van alle bazen.

„Poetin heeft de maffiastaat in zijn puurste vorm opgebouwd”, zei Leonid Volkov, een prominente medewerker van Aleksej Navalny’s anticorruptieorganisatie, in een interview met Radio Liberty. „Die staat beheert prostitutie, casino's, drugshandel, maar ook olie, gas, grond- en bouwprojecten, overheidscontracten. Poetin bewaart met succes een evenwicht, omdat hij relevante ervaring heeft: hij leidde de Sint Petersburgse maffia van 1991 tot 1996.”

De term maffiastaat komt van Aleksandr Litvinenko, voormalig luitenant-kolonel van de geheime diensten KGB en FSB, gespecialiseerd in terrorisme- en maffiabestrijding. In 2006 zou hij getuigen voor de Spaanse aanklager José Grinda González over het verband tussen de Russische maffia, het Kremlin-regime en Poetin persoonlijk.

Die laatste controleerde volgens Litvinenko onder meer de heroïnehandel vanuit Afghanistan. Poetins FSB vergiftigde Litvinenko een week voor het verhoor. Michail Monastyrski, voormalig leider van de machtigste Russische maffiaclan en Doema-afgevaardigde, die in Spanje getuigde over de connectie van het Poetin-regime met de maffia, werd een maand na zijn getuigenis in Frankrijk vermoord.

Guardian-correspondent Luke Harding schreef later: „In een ontstellende briefing voor Amerikaanse functionarissen zei Grinda dat Rusland een ‘virtuele maffiastaat’ was waarin ‘men geen onderscheid kan maken tussen de activiteiten van de regering en die van georganiseerde misdaadgroepen’”.

„Gewoon een vechtpartij tussen maffialeden om een hogere positie in de organisatie”, zo beoordeelde minister van Buitenlandse Zaken onder Jeltsin, Andrei Kozyrev, de recente confrontatie tussen het Kremlin en Prigozjin in een interview met CNN. In een ander CNN-interview verklaarde hij: „Deze jongens komen allemaal uit dezelfde groep, of beter uit dezelfde bende. Het zijn gangsters die vechten voor een groter stuk van de taart.”

Legitieme belangen?

Rusland ontaardde in een maffiastaat na de „criminele revolutie” van de jaren negentig. De toenmalige oligarchen haalden de drinkende en verzwakte president Boris Jeltsin van de macht en zetten Poetin op de troon. Voormalige gangsters met de ernstigste misdaden op hun geweten, vestigden zich in de Doema, werden gerespecteerde en legitieme figuren van Poetins maffiastaat, oligarchen en politici.

Poetins maffia beschikt over het volledige machtsapparaat van het land – inclusief inlichtingendiensten en de geheime politie. Ze wordt bewapend door haar eigen militair-industrieel complex, heeft haar eigen reguliere leger en ’s werelds grootste kernwapenarsenaal. Door de vrije pers te vernietigen, oppositionele journalisten, politici en activisten te vermoorden en een kolossale propagandamachine in te zetten, kon Poetin miljoenen Russen ervan overtuigen dat hij zich niet met beroving en corruptie bezighoudt, maar vecht voor Ruslands belangen.

Wat me mateloos verbijstert is dat niet alleen misleide Russen, maar ook sommigen in het Westen legitieme belangen toeschrijven aan Poetins maffiastaat. Poetin beweert dat Rusland tot oorlog wordt gedwongen door de Amerikaanse hegemonie en de uitbreiding van de NAVO in de jaren negentig (en uiteraard ook door westers satanisme en giftige gevechtsmuggen). Poetins nuttige idioten in het Westen knikken daarop instemmend: Poetin heeft gelijk, Rusland heeft recht op veiligheid en zijn eigen wereldbeeld.

In werkelijkheid voelt Poetin zich gehinderd door het Westen en de NAVO precies zoals een bandiet door de politie. Dat was de boodschap van zijn ultimatum aan het Westen in de aanloop naar de oorlog: verwijder de politie en laat mij niet alleen Rusland, maar ook de hele voormalige Sovjet-Unie beroven.

Belangen van Rúsland

Poetins maffiastaat heeft geen legitieme belangen; een maffiaclan – al is dat een gigantisch grote clan, die een heel land en zijn hele bevolking afperst – kan die per definitie niet hebben. Rúsland heeft legitieme belangen, een land dat sinds eind jaren negentig bezet is door Poetins maffia, en dat nu, na anderhalf jaar oorlog door velen verkeerdelijk met Poetin gelijk wordt gesteld. Poetin is Rusland niet. De belangen van Rusland vallen volledig samen met die van Oekraïne: de nederlaag van Poetin aan het front en de vernietiging van Poetins maffiaregime.

En wat Vera’s moordenaar en verkrachter betreft: zijn droom is om na de oorlog naar de VS te vertrekken. Hij is lid van een webforum gewijd aan de emigratie naar Amerika. Mogelijk is Vladislav Kanjoes nu al op weg naar zijn droomland, met een blanco strafblad dat het ministerie van Defensie zijn gerekruteerde misdadigers bezorgt.