Na 32 jaar WK-goud voor de waterpolosters: ‘Het doel is een medaille op de Spelen’

Zwaaiend met een kletsnatte Nederlandse vlag en schreeuwend van vreugde, vieren de Nederlandse waterpolovrouwen hun kersverse wereldtitel. En zoals gebruikelijk in het waterpolo, duikt ook de staf inclusief bondscoach Evangelos Doudesis na het eindsignaal in het zwembad.

Na een zinderende wedstrijd tegen Spanje, wonnen de Nederlandse waterpolovrouwen vrijdag na 32 jaar weer WK-goud. „Ik denk dat ik het nog niet helemaal besef”, zegt aanvoerder Sabrina van der Sloot kort na afloop aan de telefoon. „Heel raar om te bedenken dat je de beste van de wereld bent.”

Vooraf was al de verwachting dat het „een superspannende pot” zou worden, aldus Van der Sloot, en zo liep het ook. De twee ploegen waren aan elkaar gewaagd en in de allerlaatste seconden van de wedstrijd, toen Nederland leek te gaan winnen, maakte Spanje nog gelijk:12-12. Uiteindelijk werd het duel in de penaltyserie beslist door de rechterhand van keeper Laura Aarts, die met een klein tikje de enige gestopte bal voor haar rekening nam.

De kracht van het Nederlandse team is volgens Van der Sloot dat het „een goede mix is tussen jong en ervaren”. Na de Olympische Spelen van Tokio, waarbij Nederland teleurstellend zesde werd, stopten verschillende ervaren speelsters. Daarna kon de ploeg weer „met een schone lei” beginnen. Zelf is Van der Sloot (toevallig geboren in 1991, het jaar van het vorige WK-goud) inmiddels een van de routiniers.

Keerzijde van die ‘schone lei’ is wel dat in het Nederlandse team weinig speelsters zitten die al eens in een grote finale stonden, zei Van der Sloot vooraf. In de Spaanse ploeg is dat wel anders. „Dat is wel een groot verschil.” Toch lukte het de deels relatief onervaren Nederlandse ploeg vrijdag om met de druk om te gaan. „We bleven goed rustig. We proberen alle wedstrijden op dezelfde manier te benaderen: elke wedstrijd is belangrijk, elke wedstrijd willen we winnen.”

Bondscoach Doudesis, die de na Tokio opgestapte Arno Havenga opvolgde, heeft zijn stempel op het team gedrukt. Een nieuwe coach geeft „een nieuwe impuls”, zegt Van der Sloot. „In sfeer en mentaliteit. Ik denk dat sommige meiden, die eerder ook al bij de selectie zaten, nu het gevoel hebben dat ze er meer bijpasten.” En ook naast het water hebben de waterpolosters het „heel erg leuk samen”, zegt ze. „Ik denk dat iedereen in dit team zich gewaardeerd en op zijn plek voelt.”

De 38-jarige Doudesis, die uit Griekenland komt en daar ook voor verschillende waterpoloteams heeft gespeeld, heeft veel aandacht voor mentale weerbaarheid, zegt Van der Sloot. „Een deel van zijn visie is dat het een heel mentaal spelletje is.”

Daarnaast geeft hij spelers meer vrijheid. Om te beginnen op toernooien zoals dit WK, zegt Van der Sloot. „We worden soms echt op pad gestuurd: ‘ga eruit, ga koffie drinken.’ Voor de mentale afleiding.” Maar die vrijheid is er ook op andere momenten, bijvoorbeeld bij het maken van keuzes over het combineren van een clubcarrière en het spelen voor het nationale team. „Natuurlijk geeft hij wel advies en geeft hij zijn mening. Maar zijn idee is dat je het beste speelt als je gelukkig bent.”

Sterkere concurrentie

De vorige wereldtitel mag dan dateren van 1991, recenter was er wel olympisch succes. In Beijing (2008) wonnen de waterpolosters verrassend goud, ten koste van favoriet Verenigde Staten. Maar de jaren daarop was het sappelen. Voor de Spelen van Londen, vier jaar later, plaatste het team zich niet. Dat gold ook voor de Spelen van Rio in 2016. Onder Havenga werd in 2015 wel WK-zilver gepakt.

De concurrentie in het waterpolo is steeds sterker geworden, zegt Van der Sloot. Waterpolo is bij de vrouwen (pas) sinds 2000 een olympische discipline, waar dat bij de mannen al sinds 1900 zo is. „Toen de sport olympisch werd, zijn er veel goede landen bijgekomen.” Europa is wel nog steeds het sterkste continent, zegt ze, en vooral Zuid-Europese landen hebben competities waar profspelers echt van hun sport kunnen leven. Ook Van der Sloot speelt in Spanje, waar ze dit jaar met haar club CN Sabadell de Champions League won.

Vanaf nu kunnen de waterpolovrouwen gaan toeleven naar de Zomerspelen van Parijs, volgend jaar. Het ticket is op zak, al na de winst in de halve finale. Van der Sloot: „Het doel is een medaille op de Spelen. Het liefst goud. We zijn nu wereldkampioen. We hebben nog een jaar om ons verder te verbeteren. We gaan gewoon keihard door.”