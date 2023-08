Helemaal zonder mensen kunnen megaschepen nog niet

Daar is, zeker in het begin van de rondvaart, niets van te zien. In plaats van vlak voelt de haven eerder verticaal als je langs de gele pilonen vaart die hier gebouwd worden voor de windmolenparken op de Noordzee. Of onder de kranen van een containerterminal. En al helemaal als de Futureland Ferry langs de romp vaart van de Ever Arm, een containerschip van rederij Evergreen, zoals in witte letters op de grasgroene romp van 400 meter lengte is te lezen.

Twee jaar geleden waren de Ever Arm en vijf zusterschepen met een laadcapaciteit van bijna 24.000 standaardcontainers de grootste containerschepen ter wereld. Nu moeten ze alweer tien schepen boven zich dulden.

Veel laad- en loskranen op de Maasvlakte werken volautomatisch en robotwagentjes verplaatsen containers van en naar de kranen. Alles z.s.m., just in time, want stil liggen kost geld. Helemaal zonder mensen kan het nog niet – de Ever-schepen hebben zo’n 25 opvarenden. „De zeecontainer was hier de maat der dingen”, schrijft Arjen van Veelen in zijn boek Rotterdam over de Maasvlakte. „De mens, de zwakke, wispelturige, opstandige mens – de mens was hier een sta-in-de weg. Dit was de vlakte van het vierkante denken.”

En dan draait de rondvaartboot weg van de containerterminal en varen we naar de meest westelijke haven, die nog onbebouwde oevers heeft en toch vol is. Het is de vaste ligplaats van de Pioneering Spirit, het allergrootste schip ter wereld. Rederij Allseas liet het bouwen voor het ontmantelen van afgeschreven offshore-installaties op de Noordzee, waar de gas- en olieboom nu plaatsmaakt voor de nieuwe windbonanza. Het schip kan de hele bovenbouw van zo’n platform van zijn poten tillen en daarna het onderstel van de zeebodem lichten om het te verplaatsen of naar de sloop te brengen.