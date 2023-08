Frans Klein wordt directeur televisie bij Talpa

Voormalig directeur NPO video Frans Klein (58) treedt op 1 augustus aan als televisiedirecteur bij het commerciële Talpa Network. Dat meldt Talpa vrijdag. Hij volgt huidig directeur Marco Louwerens op.

Klein stopte vorig jaar tijdelijk als videodirecteur bij de NPO. Vorige week maakte hij zijn permanente vertrek bekend. Hij was in opspraak geraakt door zijn rol in het structureel grensoverschrijdende gedrag bij de talkshow De Wereld Draait Door. Frans Klein was tussen 2014 en 2022 directeur televisie van BNNVARA waar DWDD werd uitgezonden. Hij zou sterpresentator Matthijs van Nieuwkerk hebben toegestaan zijn personeel te vernederen en verbaal af te beulen. Ondanks herhaaldelijke signalen weigerde Klein in te grijpen.

Oud-minister Martin van Rijn leidt een onderzoek naar onder meer de rol van Klein in het grensoverschrijdend gedrag. Klein koos voor de vlucht naar voren en vertrok „om te voorkomen dat er discussie kan ontstaan over de onafhankelijkheid van het onderzoek”.

De Omroepman van het Jaar 2020 zegt in het persbericht van Talpa dat de overstap een „onverwachte wending” in zijn carrière is: „Ik heb echt zin om weer in mijn vakgebied bij het mooie bedrijf Talpa Network aan de slag te gaan, zeker na de afgelopen periode van reflectie. Ik zit weer vol energie en ideeën.”

Niet alleen de NPO, maar ook Talpa is de afgelopen tijd in opspraak geraakt. Bij Talpa-programma The Voice of Holland zouden zanger Marco Borsato, rapper Ali B en de toetsenist Jeroen Rietbergen jarenlang kandidaten hebben misbruikt. Talpa-directeur John de Mol werd, net als Frans Klein, ervan beticht tekort te schieten wat betreft sociale veiligheid bij zijn programma’s. De Mol zegt in zijn verklaring: „We zijn blij met de komst van Frans. Hij is een zeer ervaren televisiedirecteur en succesvol zenderbouwer. We zijn ervan overtuigd dat we met hem in staat zijn onze zenders in de toekomst verder te laten groeien en ons succes uit te bouwen.”

