Op 13 oktober 1972 stortte een vliegtuig van de Uruguayaanse luchtmacht neer in het Andesgebergte, op de grens tussen Argentinië en Chili. Een groep mensen, onder wie familieleden van de slachtoffers van het ongeluk, rijdt te paard naar de plaats van het ongeluk. Deze week werd bekend dat de film 'Society of the Snow', die over het ongeluk gaat, in september op het filmfestival van Venetië in première zal gaan.

Foto Mariana Suarez / AFP