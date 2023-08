‘De nieuwe Ranomi’ lost met WK-brons op de 100 meter vrije slag belofte in

De medaille wordt haar omgehangen door Ranomi Kromowidjojo. Toepasselijk is dat ergens wel. Als jonkie, na een succesvol jeugdtoernooi, wordt Marrit Steenbergen als 15-jarige plotsklaps ‘de nieuwe Ranomi’ gedoopt. Een supertalent, met een ideale lichaamsbouw en een natuurlijke techniek.

Lange tijd loste de nu 23-jarige Steenbergen die belofte niet in, maar dat is snel aan het veranderen. Vrijdag pakte Steenbergen brons op de 100 meter vrije slag, het ‘koningsnummer’ van het zwemmen, tijdens de WK in het Japanse Fukuoka. Met een persoonlijk record (52,71). De wereldtitel ging naar de Australische Mollie O'Callaghan (52,16), die woensdag al indruk maakte met een wereldrecord en goud op de 200 meter vrij. Het zilver was voor Siobhán Haughey uit Hongkong (52,49).

Ook voor de Nederlandse Tes Schouten was er vrijdag een podiumplek: ze werd in 2.21,63 derde op de 200 meter schoolslag.

Het is Steenbergens eerste individuele WK-medaille op de langebaan. Een bijzondere prestatie, want ook al ging ze als kanshebber de finale in – in de halve finales zwom ze de snelste tijd – deden er drie vrouwen mee met een sneller persoonlijk record.

De podiumplek in Japan is het bewijs dat Marrit Steenbergen (Oosterwolde, 2000) weer op de toppen van haar kunnen zwemt. Lange tijd is dat anders: vanwege een combinatie van een slepende blessure en mentale worstelingen zakken haar prestaties in. In Eindhoven, waar ze vanaf haar zeventiende gaat wonen en trainen, voelt ze zich niet op haar plek. En de pijn in haar schouder blijft haar dwarszitten.

Een jaar of twee geleden begint het tij te keren. Patrick Pearson, die na de Olympische Spelen van Tokio haar nieuwe coach wordt, stimuleert haar om het plezier in het zwemmen terug te vinden. In 2022 gaat ze ook met een psycholoog praten. Daar leert ze over „sociale ontwikkeling, dat je er mag zijn als persoon”, zei Pearson eerder tegen NRC. Om haar schouder te ontlasten gaat ze daarnaast op een andere manier trainen.

Steenbergens prestaties verbeteren. Tijdens de EK in Rome, in 2022, blijkt dat ze weer tot de Europese top behoort. Ze wint er zeven medailles, waaronder goud op de 100 meter vrije slag. En ze verbreekt er persoonlijk records die ze al jaren met zich meesleepte.

Nu blijkt dat Steenbergen zich alweer verder heeft ontwikkeld: ze kan zich ook meten met de absolute wereldtop. Want een Europese titel is één ding, maar de meeste zwemmers die mondiaal de dienst uit maken komen van verder weg, bijvoorbeeld uit Australië of de Verenigde Staten. Zie de startlijst van de finale 100 meter vrij in Japan, waar naast Steenbergen maar één andere Europese vrouw op staat, de Zweedse Michelle Coleman.

Steenbergen, bescheiden van aard, verraste met haar prestatie in Japan ook zichzelf, zei ze tegen de NOS. Bij het aantikken durfde nog niet te geloven in een podiumplek. In plaats van naar het scorebord keek ze naar het team op de tribune. „Toen ik ze zag juichen, kon ik alleen maar denken: ik zal toch geen medaille hebben?”