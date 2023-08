Sport wordt wel de belangrijkste bijzaak in het leven genoemd. Je hoort vaak genoeg mensen afgeven op de ellenlange radio- en tv-uitzendingen, maar het mooie aan sport is dat, even los van volksvermaak, mensen er hoop uit putten. Niet alleen de krachtsinspanning raakt – het boven jezelf uitstijgen in weerwil van tegenslag – maar ook de mensen die die krachtsinspanning leveren.

Op deze plek beschreef ik eerder hoe slecht het gesteld is met de financiën van sommige WK-speelsters. Ze krijgen al twee jaar niet betaald, of doen alleen mee dankzij de crowdfundingsactie van een voetbalmoeder. Hoe je dan toch de volharding vindt om op het hoogste podium te excelleren, is een raadsel. Juist daaróm, zou je kunnen zeggen, omdat je toch niets te verliezen hebt.

Bijzonder zijn ook de verhalen van de Colombiaanse Linda Caicedo en de Nieuw-Zeelandse Rebekah Stott. De 18-jarige spits Caicedo hoorde op haar vijftiende dat ze eierstokkanker had, ze speelde toen al voor het nationale team. Op de dag dat ze onder het mes ging, huilde ze om het feit dat ze nooit meer op hoog niveau voetbal zou kunnen spelen. Maar bondscoach Nelson Abadía stak haar een hart onder de riem: ‘Nee, ontspan, je komt weer terug.’ Caicedo wordt nu als een van de beste jonge speelsters ter wereld beschouwd.

Verdedigster Stott (30) kreeg twee jaar geleden te horen dat ze de ziekte van Hodgkin had, een vorm van lymfeklierkanker. Na vier maanden chemotherapie werd ze ‘schoon’ verklaard. Een van de eerste dingen die ze daarna deed was een plan uitstippelen: wat is ervoor nodig om door te gaan met waar ik zo van houd?

Terugkomen na zo’n diagnose was voor beiden zwaar. „Ik had niet verwacht dat het zoveel fysieke inspanning zou kosten”, zei Stott. „Als ik naar oude foto’s van mezelf kijk, herken ik mezelf niet. Ik lijk wel een opgeblazen vis. In die paar maanden chemo waren mijn spieren verdwenen. Maar dankzij hard werken is de oude Stotty toch weer terug.” Dinsdag stond ze in de basis tegen de Filippijnen.

Linda Caicedo kreeg zes maanden chemo in coronatijd. Een verhulde zegen, vond ze, want zo hoefde ze geen wedstrijden te missen. De ‘Colombiaanse Neymar’ leed meer psychisch dan fysiek, vertelde ze later. Stel dat haar herstel zo lang zou duren dat ze zou achterblijven bij haar ploeggenoten? Ze speelde ook een tijd met een pruik vanwege haarverlies. Dat gaf zelfvertrouwen.

„Ik ben het levende bewijs dat je er weer bovenop kunt komen”, zei Caicedo in de aanloop naar de wedstrijd tegen Zuid-Korea, zich direct richtend tot kankerpatiënten. Om haar woorden kracht bij te zetten maakte ze het beslissende doelpunt, na een prachtige rush vanaf het middenveld.