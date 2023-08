Video’s van seksueel geweld richten aandacht op bloedig conflict in ‘afgezonderde’ Indiase regio: vrees voor een burgeroorlog

Gewelddadige confrontaties. Overvallen en brandstichtingen. Dorpen, die inmiddels zijn opgedeeld naar etniciteit, met de ontheemding van 60.000 mensen tot gevolg. Zeker 150 doden na wraakaanvallen over-en-weer. In de noordoostelijke Indiase deelstaat Manipur woedt al sinds begin mei een bloedig conflict. Nationale veiligheidstroepen zijn de staat ingetrokken om de bevolkingsgroepen tegen elkaar in bescherming te nemen, maar krijgen te maken met wegblokkades en plunderingen van wapendepots.

Video’s op sociale media waarop het geweld is vastgelegd – waaronder een filmpje met schokkend seksueel geweld – vestigden afgelopen week de aandacht op Manipur. De regering in New Delhi krijgt hevige kritiek: ze zou onvoldoende optreden. Maar de afstandelijke houding ten opzichte van de problemen in Manipur, heeft ook te maken met de manier waarop het noordoosten breed wordt gezien in India. Vrijdag werd bekendgemaakt dat de federale politie de video gaat onderzoeken.

Speciale rechten

Het conflict in Manipur kan in veel termen worden uitgelegd. Indiase media schreven – in sporadische berichtgeving – over etnische spanningen en religieus geweld. Er gingen in de afgelopen weken al meer dan honderd kerken in vlammen op. Het slachtoffertal loopt op en analisten waarschuwen voor een burgeroorlog.

Het conflict in Manipur wordt uitgevochten door twee bevolkingsgroepen: de Meitei-gemeenschap en de Kuki-stam. Voor de Kuki’s gelden bepaalde sociale toezeggingen, zoals ‘reserveringen’ in de banenmarkt en schooltoelatingen en het recht land te kopen. De Meitei’s, de meerderheidsgroep in Manipur en overwegend hindoe, eisen óók zo’n status – waardoor de Kuki’s en andere inheemse stammen in Manipur, veelal christelijk gezind, vrezen voor hun quota, die in heel India zijn ingesteld voor de stammen die als minderheden vaak sociaal en economisch zijn achtergesteld. Analist Praveen Donthi, de India-expert van de International Crisis Group, zegt dat de huidige uitbarsting „voortkomt uit tientallen jaren van strijd over land, natuurlijke hulpbronnen en eigendom. Er is een diepgeworteld wrok onder beide groepen ontstaan”. De vlam sloeg in de pan door een protestmars van Meitei’s.

Het noordoosten van India is ook geografisch en psychologisch verwijderd van mainland India Praveen Donthi India-expert denktank International Crisis Group

Analisten als Donthi wijzen ook op de demografische strubbelingen in de regio, die recentelijk zijn verergerd door de influx van de vluchtelingen uit buurland Myanmar. De burgeroorlog daar jaagt mensen over de grens, waarna ze deels terechtkomen in Manipur. Voor de Meitei’s zijn zij nóg een groep die inbreuk maakt op hun eigendommen en rechten.

Van oudsher kleeft aan het noordoosten van India het idee „dat het ‘anders’ is”, vertelt antropoloog Rami Niranjan Desai, die al jaren onderzoek doet naar religie, conflict en de sociale structuren. „Indiërs elders zien dat zo, maar de bewoners van de zeven deelstaten zelf ook.”

Dat beaamt Donthi: „Het noordoosten van India is ook geografisch en psychologisch verwijderd van mainland India.”

De zeven deelstaten die samen de meest verafgelegen regio van India vormen, worden aangeduid als de ‘kippennek’, de vorm op de kaart van de strook Indiaas gebied aan de noord- en oostzijde van Bangladesh. Dat gebied is met slechts een smalle landtong verbonden aan de ‘rest van India’. Nog altijd heerst het beeld dat er „exotische” stammen leven, mensen die vanaf de onafhankelijkheid van India in opstand waren tegen de nieuwe staat en elkaar.

Het resulteerde in het verleden in weinig gedegen aandacht en soms beleidsmatig negeren. Inmiddels is er iets meer betrokkenheid van(uit) New Delhi. In de jaren negentig ontstond het zogeheten Look East-beleid, waarmee India de toenadering zocht tot Zuidoost-Azië; premier Narenda Modi implementeerde een nieuwere versie in 2014. De ‘kippennek’ is de toegang tot China, Bangladesh en Myanmar en verdere buurlanden, en er spelen strategische belangen langs de grenzen. Zeker in de laatste tien jaar is meer geïnvesteerd in infrastructuur, de verbinding met de regio en met de rest van India.

Maar om de specifieke, sociale grieven die in Manipur sluimeren op te lossen, had New Delhi eerder moeten reageren, denkt Donthi van de Crisis Group. „Er wordt al jaren onderhandeld over de eisen van de verschillende groepen. Maar er is niets concreets uitgekomen, het bleef volatiel.”

Politie grijpt in bij een protest, afgelopen dinsdag, tegen de groeiende onderdrukking van vrouwen in Manipur. Onrusten braken uit na het verschijnen van een video waarop is te zien hoe twee vrouwen mishandeld worden en gedwongen worden naakt over straat te lopen. Foto Ajit Solanki/AP

Video’s van geëscaleerd geweld

De lokale autoriteiten hadden ook geen veiligheidsmaatregelen genomen rondom de protestmarsen van mei. Die marsen deden de spanningen opjagen. New Delhi reageerde wél: het nationale leger greep in bij evacuaties van burgers en had volgens sommige berichten een mandaat tot stevig geweld. Verder werd in de eerste weken het internet afgesloten. Zo viel een letterlijke stilte over het escalerende conflict.

Modi kon niet anders dan zich uiteindelijk uitspreken, toen vorige week een filmpje naar buiten kwam waarop te zien is dat twee Kuki-vrouwen door Meitei-mannen worden belaagd en seksueel mishandeld, en uiteindelijk gedwongen worden naakt over straat te lopen. De premier nam het op voor „onze dochters in Manipur”. Inmiddels zijn enkele verdachten opgepakt. Waarschijnlijk zijn in de afgelopen maanden meer incidenten geweest. Onderzoekers waarschuwen ervoor de berichten te verifiëren. Er wordt ook desinformatie verspreid, om de onderlinge haat verder op te drijven.

De premier ging niet in op het grotere conflict. Dat hijzelf überhaupt pas zo laat iets zei, levert hem nu, met de heftige beelden op het netvlies, veel kritiek op. In het parlement kondigde een verenigde oppositie woensdag een motie van wantrouwen tegen Modi aan. Zijn partij heeft zo’n grote meerderheid in het parlement, dat die motie waarschijnlijk geen bedreiging voor hem vormt.

Antropologe Desai denkt dat de aandacht kan leiden tot de-escalatie, nu de extremiteit van de situatie bekend is. Maar analist Donthi vreest juist dat een nieuwe vertrouwensbreuk is ontstaan tussen de groepen. „Dit geschil bestaat al lang, dit is een soort extra laag. Het risico bestaat zelfs dat dit overslaat naar de omliggende deelstaten. Alle groepen, de stammen, in het noordoosten zijn met elkaar verbonden — dit is niet zomaar weggeveegd.”