Met de val van het huidige kabinet ontstaat na de verkiezingen in november naar verwachting een nieuwe politieke realiteit. Een goed moment om de rem te zetten op het beleid van minister Rob Jetten (Klimaat en Energie, D66).

Jetten wil te snel tot een transitie komen, zonder dat alle onderliggende voorwaarden voor succes aanwezig zijn. De olifant in de kamer is dat de huidige infrastructuur niet in staat is om de enorme toename van het variabele aanbod van wind en zonne-energie te verwerken.

Kasper Walet is directeur van onafhankelijk energie -en klimaat adviseur Maycroft.

De beheerder van ons hoogspanningsnet Tennet en de lokale distributiebedrijven zoals Liander and Enexis waarschuwen nu al voor mogelijke stroomuitval vanaf 2030. Terwijl er ook al zo’n zesduizend bedrijven, veelal nieuwe duurzame-energie-projecten, op de wachtlijst staan om aangesloten te kunnen worden op ons overvolle net. En dat voor een elektriciteitsnet dat tot voor kort tot de beste en betrouwbaarste ter wereld behoorde. Wat is er gebeurd – en wat niet?

Het blijft verbazingwekkend dat de netwerkexperts binnen de elektriciteitssector en met name die van Tennet zich niet hebben uitgesproken toen er de afgelopen twintig jaar ‘groene’ doelen werden ontwikkeld en gepromoot. Een meer open debat in deze periode had kunnen helpen om een meer realistische basis te leggen voor toekomstige ontwikkelingen. Kortom, dan was er allang geïnvesteerd in de noodzakelijke uitbreiding van het elektriciteitsnet.

Hoge kosten

Daar kunnen we nu helaas niets meer aan veranderen. Wat we wel kunnen veranderen is hoe we verder gaan. We kunnen het ons als samenleving simpelweg niet permitteren dat we vaker stroomuitval hebben. In onze steeds meer geëlektrificeerde maatschappij zal dit hoge economische kosten veroorzaken. Daarom mijn voorstel om de door Rob Jetten op 3 juli gepresenteerde plannen voor het uitrollen van nieuwe wind- en zonneparken (het ‘Nationaal plan energiesysteem en Programma Energiehoofdstructuur’) aanzienlijk te vertragen.

Dat betekent zeker geen afstel, althans voor een deel van de gedachte capaciteit. In de komende tien jaar komen er wellicht nieuwe betere alternatieven. Al is het alleen maar voor een schonere lucht en een beter milieu, we moeten uiteindelijk af van met gas of steenkool gestookte centrales. Daarvoor kunnen we naast zon en wind ook inzetten op atoomstroom, batterijen en waterstof. Allemaal zaken die niet van vandaag op morgen gerealiseerd zijn.

In de tussentijd moet volop in de aanleg van nieuwe netwerkcapaciteit geïnvesteerd worden. Een probleem is wel dat de capaciteitsuitbreiding veel tijd gaat kosten. Het proces kan versneld worden door het wegnemen van alle hordes zoals trage vergunningverlening en stikstofrestricties die de bouw stilleggen. Ook is er een gebrek aan gekwalificeerd personeel, waardoor vele nieuwe monteurs eerst opgeleid moeten worden.

Als we de transitie vertragen en de versnelling van de energietransitie later inzetten, zal de aarde hierdoor niet vergaan. Het doel om als Nederland in 2050 CO 2 -neutraal te zijn, blijft absoluut haalbaar. Alleen het strikte tijdspad ernaartoe moet losgelaten worden. Wat uiteindelijk tot een beter resultaat voor de aarde en het behoud van het huidige welvaartsniveau van de Nederlandse burger en bedrijfsleven zal leiden.

Extreem weer

Wel is het verstandig om nu al te investeren in maatregelen die ons beter moeten beschermen tegen de gevaren van extreem weer en het klimaat. Zolang de mens bestaat hebben we ons altijd aan de veranderende omstandigheden weten aan te passen en ons er tegen kunnen beschermen. Wellicht dat een deel van het Klimaatfonds hieraan besteed kan worden.

De nieuw gekozen politici hebben straks de mogelijkheid om een realistischer en haalbaar pad voor de energietransitie uit te zetten, zonder zich te laten leiden door onnodig klimaatalarmisme en zonder dat dit leidt tot onomkeerbare en onnodige economische schade.