Met Sky Shield zijn Oostenrijk en Zwitserland beschermd en toch neutraal

Toen een militaire drone in maart 2022 in een woonwijk van de Kroatische hoofdstad Zagreb crashte, gingen er niet alleen in Kroatië alarmbellen af, maar ook in Zwitserland en Oostenrijk. Deze twee neutrale Europese landen hadden zich decennialang beschermd gevoeld door de NAVO, ook al willen ze daar geen lid van worden. Maar toen bleek ineens die bescherming een illusie.

Omringd door NAVO-landen gingen Zwitserland en Oostenrijk er altijd stilletjes vanuit dat een land dat hen zou willen aanvallen eerst door NAVO-gebied moest – en dus vernietigd zou worden. De oude Oekraïense drone van Sovjetmakelij die in die eerste weken van de oorlog in Oekraïne een enorme krater sloeg in een straat in Zagreb, bleek eerst ruim een uur lang door twee andere NAVO-landen gevlogen te zijn, die niets deden: Roemenië en Hongarije. Dat gegeven ontkrachtte in één keer de stille aannames die Bern en Wenen jarenlang hadden gekoesterd. De ‘Zagreb-raket’ veroorzaakte alleen schade aan geparkeerde auto’s, acht maanden later sloeg er in Polen een afgedwaalde Oekraïense raket in, die twee mensen doodde. Vanwege zulke incidenten voelen Zwitserland en Oostenrijk zich plotseling heel kwetsbaar en zijn ze naarstig op zoek naar nieuwe manieren om zichzelf beter te beschermen.

Dat de landen zich deze juli aansloten bij het zogeheten European Sky Shield Initiative (ESSI) is dan ook niet verwonderlijk. Sky Shield is een Duits plan voor een beschermende ‘koepel’ boven het Europese luchtruim tegen raketaanvallen en drones van buitenaf. Grote delen van Europa, vooral steden en gevoelige infrastructuur, moeten daaronder vallen. Dit plan, geïnspireerd door de ‘Iron Dome’ boven Israël, werd gelanceerd door kanselier Olaf Scholz in zijn Europaspeech in Praag, in augustus 2022. Negentien landen hebben zich erbij aangesloten, waaronder Nederland en het VK.

Het idee is dat elke deelnemer snel min of meer identiek, modern afweergeschut koopt bij dezelfde leverancier – door collectieve orders kunnen kleine landen, die zich zulke dure aankopen normaliter niet kunnen permitteren, dit geschut veel goedkoper krijgen. Elk land zou zijn eigen luchtruim moeten verdedigen. Anders dan bij de NAVO en de EU is er geen plicht om elkaar te hulp te schieten. Neutrale landen, zoals Zwitserland en Oostenrijk, kunnen daardoor ook aan Sky Shield meedoen: zij willen alleen zichzelf verdedigen, niet anderen.

Betekenis van neutraliteit herijkt

In tijden waarin begrippen als ‘veiligheid’ een compleet nieuwe invulling krijgen, wordt de betekenis van neutraliteit echter ook herijkt. En daar beginnen in beide Alpenlanden de problemen. Radicaal-rechts is in Oostenrijk èn Zwitserland de grootste politieke stroming. De Oostenrijkse FPÖ, die vanuit de oppositie, met een pro-Russische partijleider, keihard inbeukt op elk regeringsstandpunt, staat op 30 procent in de peilingen. De Zwitserse SVP is al sinds midden jaren negentig de grootste, en zit in de regering maar gaat toch fel tekeer tegen Sky Shield. De FPÖ trekt even hard van leer hierover.

In beide landen zijn er binnenkort verkiezingen: in oktober in Zwitserland, in 2024 in Oostenrijk. „Oostenrijk probeert zich via achterdeurtjes zoals Sky Shield aan te sluiten bij strategisch NAVO-beleid”, tierde FPÖ-secretaris-generaal Christian Hafenecker in een tv-interview. Hij noemde de NAVO en de EU „kriegsgeil”.

Die angst om in een militair verbond gerommeld te worden, verwoordt ook zijn Zwitserse zusterpartij. Sinds de dag waarop Finland en Zweden hun neutraliteit overboord gooiden en het NAVO-lidmaatschap aanvroegen, voeren de Zwitsers juist heftige debatten over hoe ze de neutraliteit kunnen behouden. Ze zijn al sinds 1815 neutraal. Het is deel van hun dna. NAVO-lidmaatschap blijft taboe. De regering zoekt toenadering tot de NAVO om samen te werken, maar heeft in ruil daarvoor weinig te bieden. „De Zwitsers willen bescherming”, zegt een diplomaat van een NAVO-land, „maar willen er niets voor teruggeven. Die gesprekken met de Zwitsers leiden nergens toe.” Bern steunt EU-sancties tegen Rusland, maar stuurt geen wapens naar Oekraïne – zelfs niet zijn ongebruikte Leopard-tanks. Het weigert ook, tot ergernis van Nederland, Frankrijk en de VS, àndere landen toe te staan Zwitserse wapens en munitie aan Oekraïne te geven. Toch roept de SVP dat het land zijn neutraliteit verkwanselt, want binnen Sky Shield wordt informatie uitgewisseld en vrije materieelkeus is er niet. Volgens parlementariër Bruno Walliser is het project „in werkelijkheid door de NAVO opgezet”. Dat minister van Defensie Viola Amherd laatst met haar Oostenrijkse collega een intentieverklaring voor deelname tekende, vindt hij „schandalig”, omdat het „een stap is richting NAVO-lidmaatschap”.

Wens dat alles hetzelfde blijft

Zwitserland, een land met goedgetrainde reservisten dat nog vol Koud-Oorlogsbunkers en anti-tankwallen ligt, heeft een redelijk uitgerust leger. Dat kan Oostenrijk, waar 90 procent van de bevolking aan de neutraliteit (sinds 1955) wil vasthouden, niet zeggen: het spendeerde afgelopen jaren 0,8 procent van zijn bbp aan defensie. Dat wordt 1,5 procent, maar de eerste budgetverhoging ging op aan de aanschaf van nieuwe uniformen. Na jarenlange bezuinigingen is veel materieel aftands en onbruikbaar. Günter Höfler, oud-commandant van de strijdkrachten, vertelde de Kleine Zeitung dat Sky Shield geen keus is, maar noodzaak. Als er een luchtaanval van raketten of drones komt, zei hij, „kan het land niets doen”. Op het vliegveld na „zijn wij onbeschermd. (…) Als je Sky Shield afwijst, wijs je eigenlijk de landsverdediging af.”

Het debat over Sky Shield in beide landen toont hoe veel Zwitsers en Oostenrijkers liefst willen dat alles hetzelfde blijft, terwijl de wereld om hen heen drastisch verandert – vooral ingegeven door de oorlog in Oekraïne. Of hen dat lukt zonder de rest van Europa van zich te vervreemden, is echter de vraag. De Zwitserse oud-ambassadeur in Kyiv, Claude Wild, waarschuwde laatst dat het niet in het landsbelang is om in „neutraliteitsfetisjisme” te blijven hangen. Ook de Oostenrijkse oud-diplomaat Hans Winkler benadrukt dat de Alpenlanden in Europa een beetje als profiteurs worden gezien – landen die alleen nemen, niet geven. „Als andere landen worden aangevallen”, schampert hij, „doen wij niks, want we zijn neutraal. Als wíj worden aangevallen, roepen we de wederzijdse hulpclausule van de EU in en doen we moreel appèl op de NAVO. Simpel, toch?”