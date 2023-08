Met coup in Niger houdt Europa bijna geen bondgenoot over in West-Afrika

Met een machtsgreep door militairen in Niger dreigt de Europese Unie één van zijn laatste bondgenoten in de strijd tegen jihadisme en migratie in de Sahel te verliezen. Woensdagavond verschenen militairen op Nigers nationale televisie en kondigden het einde aan van Mohamed Bazoums presidentschap, een leider die zich sinds zijn aantreden twee jaar geleden ontpopte tot steunpilaar voor het Westen.

Begin deze maand nog ontving hij EU-buitenlandchef Josep Borrell die Niger prees als „een solide en betrouwbare partner. We steunen president Bazoum met al onze kracht.” Drie weken later zijn Nigers grenzen gesloten, zijn overheidsinstellingen tot nader bevel opgeschort en worden buitenlandse partners opgeroepen zich vooral „niet te bemoeien”. In hun verklaring spraken de coupplegers, afkomstig uit verschillende gelederen van het leger, over een „verslechterende veiligheidssituatie en een slecht economisch en sociaal bestuur”.

Bazoum, die sinds woensdag door zijn presidentiële garde wordt vastgehouden, op het presidentieel paleis, reageerde op Twitter: „Onze hard bevochten verworvenheden zullen worden beschermd.” Alle Nigerezen die van democratie en vrijheid houden, zullen daarvoor zorgen.” „Wij zijn de legitieme en legale autoriteiten”, hield op zijn beurt Nigers minister van Buitenlandse Zaken donderdagochtend vol tegen de zender France24.

„De situatie is zeer diffuus”, vertelt een analist vanuit Niamey, die uit voorzorg anoniem wil blijven. „Er zijn grote spanningen binnen het leger en het is niet duidelijk of een meerderheid zich achter deze coup d’état schaart.” In een communiqué dat afkomstig zou zijn van het hoofd van de Nigerese strijdkrachten zegt deze de coupplegers te steunen om een „dodelijke confrontatie tussen verschillende eenheden te voorkomen”.

Oprukkende jihadisten

Met een crisis in Niger dreigt een verdere escalatie in de Sahel, waar jihadisten verder oprukken, miljoenen al ontheemd raakten en zwakke staten één voor één in handen vallen van muitende soldaten. En waar Europa onder leiding van Frankrijk, de dominante oud-kolonisator in West- en Centraal-Afrika, steeds minder bondgenoten lijkt over te houden.

Na een domino van staatsgrepen in Mali, Guinee en Burkina Faso, en de facto in Tsjaad, vestigden EU-landen de hoop op Niger dat zich eerder al een belangrijke partner toonde om migratie naar Europa tegen te gaan. Het arme, deels door woestijn opgeslokte land, heeft een verleden getekend door militaire machtsovernames, maar leek met de democratische verkiezing van Bazoum in 2021 een nieuwe weg te zijn ingeslagen.

Net als haar buurlanden gaat Niger, een voormalige Franse kolonie, gebukt onder geweld van jihadisten. Aan de grens met Nigeria met die van Boko Haram en aan de andere kant, grenzend aan Mali en Burkina Faso met aan Al-Qaida en IS gelieerde groepen. Waar de junta’s in die laatste twee landen Franse troepen het land uitzetten en in het geval van Mali inruilden voor huurlingen van de Russische Wagner Groep, bleef Bazoum steunen op zijn Westerse bondgenoten, Frankrijk en de Verenigde Staten voorop. Zo verplaatste Parijs een deel van haar troepen en materieel uit Mali naar Niger; zo’n 1.500 Franse soldaten ondersteunen nu vanuit verschillende bases het Nigerese leger.

Ook de Amerikanen, die vanuit Niger de jihadisten van Boko Haram bestrijden, zijn met zo’n duizend man aanwezig, waaronder special forces en drones. Evenals de Duitsers, die in Mali bijdroegen aan de VN-vredesmissie Minusma. Die missie werd onlangs op verzoek van de Malinese junta beëindigd. „Die terugtrekking wordt nu nog gecompliceerder”, zegt Ulf Laessing, hoofd van het Sahel-programma van de Konrad Adenauer Stiftung (KAS).

Zo wilde Duitsland vanuit Niamey het vertrek uit Mali coördineren. Verwacht werd dat een deel van de Duitse troepen daar zou achterblijven. Net als Italiaanse troepen en een nieuwe EU-trainingsmissie. Onduidelijk is, als de staatsgreep definitief blijkt, waar het alle schijn van heeft, wat daarvan overblijft. Evenals de talloze andere programma’s die de EU in Niger heeft opgetuigd, met recent nog een toekenning van 66 miljoen euro voor onderwijs.

Vijfsterrenhotels

„We hebben een beetje te veel gedaan”, stelt Laessing, verwijzend naar de honderden miljoenen euro’s die vanuit de EU naar Niger stroomden. „De bevolking zag al die buitenlanders binnenstromen, verblijven in vijfsterrenhotels en rondrijden in Toyota landcruisers. Terwijl ze zelf de pijn van hoge inflatie voelden.”

Hoewel ook onder de Nigerese bevolking en volgens Laessing ook binnen het Nigerese leger kritiek klinkt op vooral de aanwezigheid van de Fransen, is niet duidelijk of dit net als in Mali en Burkina Faso een van de drijfveren is geweest van de coup. „In Niger is de werkrelatie met het leger een stuk beter”, zegt Andrew Lebovich, analist bij het Clingendael Instituut. „De Malinezen hadden het gevoel dat de Fransen alleen dat deden wat zij zelf wilden. In Niger maken ze er een punt van dat ze juist opereren onder het bevel van het Nigerese leger.”

Ook de veiligheidssituatie ziet Lebovich niet als directe aanleiding. Die is, hoe slecht ook, beter dan bij haar buren. Net als Laessing wijst Lebovich op „interne factoren”, met leidende figuren binnen het leger – waaronder de presidentiële garde – die op het punt stonden vervangen te worden. Al langer borrelt er onder soldaten onvrede over Bazoum, zegt Lebovich. Die liet meteen bij zijn aantreden al een aantal kopstukken vervangen, na een mislukte poging tot een staatsgreep, twee dagen voor Bazoums inauguratie in 2021.

Internationaal klinkt nu luide kritiek. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken riep de muiters op Bazoum, die nog altijd wordt vastgehouden, vrij te laten. Ook de EU en Frankrijk spraken hun steun aan de president uit. Een delegatie van het regionale samenwerkingsverband ECOWAS was donderdag onderweg naar Niamey om tot een oplossing te komen, maar eerdere pogingen liepen woensdag op niets uit.