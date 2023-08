Herman van der Zandt verruilt de NOS na 23 jaar voor KRO-NCRV

Nieuwslezer Herman van der Zandt gaat na 23 jaar de NOS verlaten. Dat meldt de omroep donderdag. De 48-jarige presentator blijft tot 1 oktober programma’s maken bij zijn huidige werkgever en stapt per 1 januari volgend jaar over naar de KRO-NCRV. „Het is niet eenvoudig om de NOS na 23 jaar te verlaten”, zegt de presentator, maar „het is tijd voor een nieuwe uitdaging en ik kijk ernaar uit om andere programma’s te maken”.

Van der Zandt kwam in 2001 in dienst bij de NOS, waar hij het Radionieuws presenteerde. Vijf jaar later werd hij ook presentator van het NOS Journaal en invalpresentator bij het NOS Journaal op 3. Als presentator van rechtstreekse verkiezingsuitzendingen, waarbij hij de uitslagen en statistieken op een groot interactief scherm presenteerde, verwierf hij bekendheid als ‘Herman de Schermman’. In een column in NRC werd hij ook „de George Clooney van de procentpunten” genoemd.

In 2015 maakte Van der Zandt de overstap naar NOS Sport, waar hij Studio Sport, Langs de Lijn en Langs de Lijn en Omstreken presenteerde. Ook werkte hij mee aan het programma De Avondetappe en deed hij live verslag tijdens de Olympische Zomerspelen in Rio de Janeiro (2016). Toch bleef hij nooit ver van het nieuws: in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 maakte Van der Zandt samen met Xander van der Wulp en Marleen de Rooy de online videoserie Rondje Binnenhof, waarin ze wekelijks de gebeurtenissen op het Binnenhof bespreken.

Naast nieuws- en sportprogramma’s presenteerde Van der Zandt ook verschillende spelprogramma’s. In 2015 begon hij bij de quiz Met het Mes op Tafel, waar hij Joost Prinsen in eerste instantie tijdelijk en later definitief verving. Eind vorig jaar werd hij ook medepresentator van het muziekprogramma Top 2000 à Go-Go naast Leo Blokhuis, die het programma eerder met de in opspraak geraakte Matthijs van Nieuwkerk presenteerde.

