Gemeente Eindhoven verwijdert de namen van SS’ers en NSB’ers van oorlogsmonument

Het gebeurt weleens vaker dat er een ‘foute’ naam op een oorlogsmonument wordt ontdekt. Maar in Eindhoven ging het wel heel erg mis. Op het monument op het Stadhuisplein met namen van Eindhovense slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog staan de namen van zes SS’ers, drie NSB’ers en dertien mannen die in Duitse dienst waren. De namen van 155 slachtoffers ontbreken.

Dat kwam in april aan het licht door onderzoek van de Eindhovense Stichting 18 September (de bevrijdingsdag van de stad). Deze week werd bekend dat de gemeente de foute namen gaat schrappen. Één mag blijven staan: de van oorsprong Duitse jongen moest gedwongen in dienst.

Er staat ook een aantal namen op van Eindhovenaren die niet door de oorlog maar bijvoorbeeld door een hersenbloeding om het leven kwamen. Die wil de gemeente „uit empathie” laten staan, schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. De ontbrekende 155 namen worden toegevoegd.

Duitse begraafplaats

Het idee voor het oorlogsmonument uit 2013 – een carré van granieten blokken met de namen erop – kwam van de stichting Herinner u de Namen. Die maakte gebruik van een namenlijst van Open Huis Sint Cathrien, een Eindhovense christelijke stichting, uit 2005. In 2021 besloot de Stichting 18 September onderzoek te doen naar de verhalen achter de namen.

„We kwamen toen al vrij snel slachtoffers tegen die niet op het monument stonden”, zegt Frank van Dijk van de stichtingaan de telefoon. Toen de onderzoekers alle overlijdensaktes uit de laatste periode van de oorlog gingen doornemen, ontdekten ze dat er óók namen op het monument stonden die er niet thuishoorden. „Sommige mensen bleken begraven te liggen op een Duitse militaire begraafplaats. Dan gaat er wel een lampje branden. Dan kijk je op de persoonskaart en staat er bijvoorbeeld op: ‘Lid der Waffen-SS’.”

Waar het eerder is misgegaan, is onduidelijk. Tegen het Eindhovens Dagblad zei een betrokkene van de stichting Herinner u de Namen dat deze het opstellen van de lijst destijds „naar eer en geweten zo goed mogelijk” probeerde te doen. Ze voegde eraan toe: „De vraag wat nu precies wel en niet fout is, blijft een lastige. Er waren mensen die zich bij de NSB aansloten omdat ze jong waren en geen baan hadden, geen geld, geen enkel perspectief.”

De kosten voor de veranderingen bedragen maximaal 50.000 euro, staat in de brief aan de gemeenteraad. Het college hoopt dat het aangepaste monument vóór de volgende herdenking op 18 september klaar is.