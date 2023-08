De Haïtiaanse fotograaf Cadet legt het gemis schitterend vast

Het is bijna ongemakkelijk om te zien hoe de Haïtiaanse fotograaf Widline Cadet (1992) haar moeder ondervraagt over haar familie- en emigratieverleden. Uit het video-interview, getoond op een klein scherm dat is geïntegreerd in een uitvergrote trouwfoto, blijkt dat haar moeder de confrontatie liever uit de weg gaat.

Tien jaar was Widline Cadet toen ze van Haïti emigreerde naar New York. Haar moeder woonde daar al jaren, net als haar broers en zussen. Het gemis van hen werd daarmee teniet gedaan, maar het gemis van Haïti, en vooral van haar vader en stiefbroertje die daar waren gebleven, kwam ervoor in de plaats. Die continue leegte vormt een belangrijke inspiratiebron voor Cadet, die al sinds haar middelbareschooltijd foto’s maakt.

Familierelaties

In Huis Marseille in Amsterdam is nu Take This with You te zien, haar eerste Europese tentoonstelling. Hierin onderzoekt Cadet met dagelijkse kiekjes en strak geënsceneerde beelden de invloed van emigratie op haar (belevings)wereld. Zo staat er in de eerste ruimte een installatie van huiselijke snapshots in een – op fotobehang geprinte – afbeelding van een woonkamer. Op een goud omlijste foto uit 2002 staan zes jonge vrouwen in een eveneens huiselijke setting. Bij drie van hen is de huid overtekend met zwarte stift; gezichten, een zwaaiende hand, een hand op schouder en arm. De zorgvuldigheid van de overtekening verraadt dat dit geen vileine aanval op een familie-kiek is. Maar wat Cadet dan wel met het overtekenen wil zeggen, blijft ongewis.

Widline Cadet, Ki Jan Nou Wè Tèt Nou Nan Tan Kap Vini An #1 / How We See Ourselves In(to) The Future #1, 2020.

Foto Widline Cadet Widline Cadet, Nan ou, mwen fèt ankò / In You, I’m Born Again, 2021.

Foto Widline Cadet Foto’s Widline Cadet

Het spel tussen tonen en verbergen is een onderliggende thematiek in de tentoonstelling. Rechttoe-rechtaan zelf- en dubbelportretten hangen naast geënsceneerde foto’s van uniform geklede vrouwen die hun gezichten verbergen of afwenden. Ook hier laat Cadet veel in het midden. Zijn het modellen of familieleden, dubbelgangers, zussen? Of is ze het zelf, en verwijst ze zo naar haar dubbele identiteit?

Hoewel Cadet haar werk bewust niet wil herleiden tot een bepaalde locatie speelt Haïti onmiskenbaar een rol. Zo is er een nagebouwde Haïtiaanse woonkamer, die hét pronkstuk in huis is en niet bedoeld voor dagelijks gebruik. De bank is daarom met plastic afgedekt. Vanaf die bank kan de recente video-installatie Views from home worden bekeken, waarin Cadet voor het eerst terugkeert naar haar geboorteland. Maar die video is minder interessant dan de fotografische zoektocht die eraan vooraf ging, want op de foto’s slaagt Cadet er op intrigerende wijze in zichzelf steeds nét niet helemaal prijs te geven.

Nou Fè Pati, Nou Se, Nou Anvi / We Belong, We be, We Long, 2020. Foto Widline Cadet

Tentoonstelling Widline Cadet, Take This with You / Pran sa avèk ou is t/m 22/10 te zien in Huis Marseille, Amsterdam. Info: Huismarseille.nl ●●●●●

