Vondeling (m) met uitstekende stem

‘Tok, tok, tok”, zegt de fotograaf zachtjes tegen Dorus de haan, in een poging hem gerust te stellen. Dorus is net vrij bruusk weggehaald bij zijn hokgenoten Dries en Douwe en licht in paniek. Maar het kon niet anders. Eén haan op de foto krijgen is al een uitdaging, laat staan drie. Nu trippelt Dorus onrustig om de zorgvuldig opgehangen achtergrond heen. Hij fladdert er wat overheen, pikt er een beetje naar. Maar erop gaan staan: ho maar. „Ga maar”, moedigt de fotograaf hem aan. „Het is heel leuk, ik beloof het je.”

Het is ook nogal een omslag, zegt Saskia Lubbers, dierverzorgster bij dierenasiel Alkmaar vergoelijkend over het gedrag van Dorus. Van het bos naar een hok in het asiel. En nu ook nog voor de camera. „Zo zie je maar, het leven van een celebrity gaat niet altijd over rozen.” De drie hanen zijn samen binnengekomen. „Vermoedelijk gedumpt, in het bos.” Zo gaat het in bijna alle gevallen bij hanen.

Mensen denken vaak dat kippen en hanen niet zoveel werk zijn, legt ze uit. „Maar het is júíst heel veel werk om zo’n hok schoon te houden. Om nog maar niet te spreken over geluidsoverlast.” Alsof Dorus het gehoord heeft gooit hij zijn stem ter illustratie nog maar eens in de strijd. Lubbers: „Ja, dat dus. Dan willen mensen er op een gegeven moment vanaf.” En 99 procent van de hanen die in het asiel terechtkomen, wordt niet afgehaald.

Zeker weten doet ze het niet, maar ze denkt dat Dorus een bonte leghorn is. Als dat klopt kan hij tussen de tien en twaalf jaar oud worden. „Bij kippen en hanen geldt, in tegenstelling tot bij honden: hoe groter de soort, hoe ouder ze worden.”

Tijdens en na de coronacrisis werden trouwens steeds meer hanen gedumpt, zegt ze. „Ik denk dat het allemaal een soort educatieve projecten waren. Leuk, dachten ouders waarschijnlijk, om kinderen te laten zien hoe dat werkt.” Want een kip en een ei en dan hop, zo’n schattig kuikentje: helemaal gezellig. Ooit was Dorus ook zo’n schattig kuikentje, maar dat zie je niet meer aan hem af. Hoe oud hij precies is, weten ze niet, maar hij kan waarschijnlijk nog jaren kukelen. Ze hoopt dat hij in een ruime tuin of misschien wel een volkstuin terechtkomt, misschien met een paar kippen om zich heen. Hij kraait nog eens wat. „Het zijn echt heel leuke dieren, maar onderschat niet wat het houden van hanen inhoudt.”

Meer informatie over Dorus is te vinden op ikzoekbaas.nl

