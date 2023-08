Russische familie? Dan wordt een baan bij defensie heel lastig

De juiste man, op de juiste plaats, op het juiste moment. Die indruk geeft het werk van een 29-jarige slavist bij een inlichtingen-eenheid van de Nederlandse landmacht. Hij onderzoekt op basis van open bronnen het optreden van de Russische grondtroepen. Zijn bevindingen actualiseert hij voortdurend, zeker nadat Rusland in februari 2022 Oekraïne is binnengevallen.

De Rusland-expert geeft zijn eenheid zo „de unieke onafhankelijkheid om gebaseerd op oorspronkelijke Russische bronnen onderzoek te doen”, schrijft zijn baas in een recente beoordeling. Lof is er ook voor de kwaliteit van zijn werk („uitstekend”), zijn toewijding („enorm”) en zijn integriteit: „recht door zee en zeer betrouwbaar”.

Toch werkt de analist binnenkort niet meer bij de krijgsmacht. Hij krijgt namelijk niet de zogeheten verklaring van geen bezwaar (vgb), die nodig is om zijn werk te mogen doen. Een belangrijke reden voor de afwijzing, schrijft het ministerie van Defensie, is de relatie met zijn vriendin. Via háár oma en oom in Rusland zou hij door de Russen „onder druk gezet kunnen worden” om geheime informatie prijs te geven.

NRC interviewde nog twee Rusland-specialisten die door zo’n ‘Russische connectie’ een vertrouwensfunctie bij de overheid zijn misgelopen. De een is de eerder genoemde vriendin (29 jaar), met een half-Russische moeder en een Russisch paspoort, die zelf aan de slag zou gaan als tolk-vertaler bij de inlichtingendienst AIVD. De ander is een 44-jarige majoor, die is getrouwd met een in Rusland geboren vrouw; hij zou gaan werken bij het operationele hoofdkwartier van defensie. Beiden hebben geen vgb gekregen. Alledrie willen anoniem blijven, uit angst voor repercussies en om uit beeld te blijven van buitenlandse spionnen.

Het aannemen van het drietal is te riskant, vinden de AIVD en de militaire inlichtingendienst MIVD na zogeheten veiligheidsonderzoeken. De diensten hebben geen belastende feiten gevonden, zo staat in documenten die NRC heeft ingezien, maar zien wel „mogelijke risico’s”. De slavisten kunnen door bezoeken aan Rusland en Oekraïne in beeld zijn gekomen van de steeds agressiever opererende Russische spionnen. En worden zo straks mogelijk een doelwit van „(onbewuste) beïnvloeding” door de Russen.

„Die dingen kunnen gebeuren”, zegt inlichtingenexpert Bob de Graaff, emeritus-hoogleraar inlichtingen en veiligheid. In zijn recente boek Ongekend en onderscheidend beschrijft hij enkele gevallen uit het verleden, waarbij medewerkers van militaire inlichtingendiensten de interesse hadden van de Russen. „Toch had Nederland er ook voor kunnen kiezen dat risico te aanvaarden. Als buitenstaander valt het me op, dat terwijl de dreiging van Rusland als steeds groter wordt gezien, Nederland de expertise over dat land in deze gevallen afstoot.”

Vraag naar expertise

Bij de krijgsmacht is de vraag naar die expertise enorm toegenomen sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. „Ben je de Oekraïense of Russische taal machtig?”, zo begint een recent bericht op het intranet van Defensie. Nederland steunt Oekraïne met wapens, trainingen en opleidingen, waarvoor tolken onmisbaar zijn. „Dus kun je helpen, meld je dan!”

De inlichtingendiensten maken al werk van het werven van Rusland-experts vanaf 2014, het jaar van de Russische annexatie van de Krim en het neerhalen van de MH17. Zo nodigt de AIVD in 2016 een groep studenten slavistiek van de universiteit van Leiden uit voor een werkbezoek.

Een van de studenten is de eerder genoemde vrouw. Ze spreekt vloeiend Russisch, de taal van haar moeder. Met haar oma in Moskou praat ze ook Russisch, meestal via de telefoon – soms als ze op bezoek in Moskou is. Haar moeder heeft ooit een Russisch paspoort voor haar geregeld, zodat ze niet steeds een visum hoeft aan te vragen voor de bezoeken aan oma. „Is dat paspoort een belemmering”, vraag ze de AIVD’ers. Nee hoor, zeggen die geruststellend.

Na haar studie gaat de vrouw aan de slag bij een vertaalbureau, maar dat bevalt matig. „Tolk- en vertaalwerk bij de AIVD leek me de manier om iets zinvols te doen met mijn Russisch”, vertelt ze nu. Als ze in 2020 bij de AIVD solliciteert, vraagt ze weer of haar Russische paspoort en familie een probleem zijn. Alleen als de relatie tussen Rusland en Nederland verslechtert, krijgt ze te horen, mag ze mogelijk haar Russische familie niet meer bezoeken.

De vrouw slaagt met glans voor de taaltoetsen en krijgt een baan aangeboden. Ze zal onder meer tapgesprekken gaan afluisteren. Op termijn wil ze misschien ook veldwerk doen, bijvoorbeeld door aanwezig te zijn bij gesprekken met bronnen. Het enige dat wat ze nog nodig heeft, is de vgb, en wel op hoogste veiligheidsniveau: een vgb-A.

Zo belandt ze in hetzelfde schuitje als haar vriend, die ze heeft leren kennen tijdens de studie in Leiden. De man is na zijn afstuderen de verkorte officiersopleiding op de militaire academie KMA gaan doen, waar hij ook prima beoordelingen kreeg als „een echte analist” met „een sterk verantwoordelijkheidsbesef”. Om bij Defensie in vaste dienst te komen heeft hij alleen nog een vgb-A nodig.

Illustratie Maud de Vries

Helemaal uitkammen

Voor de beslissing over de vgb’s kammen de diensten de persoonlijke levens van de aanvragers helemaal uit, leren de documenten die een zeldzaam inkijkje bieden in zo’n veiligheidsonderzoek. De onderzoekers leggen ellenlange vragenlijsten voor, nemen interviews af, spitten loonstroken, bankrekeningen en belastingaangiften door en voeren vaak gesprekken met vrienden van de aanvrager. Zo zoeken ze naar ‘kwetsbaarheden’ zoals schulden of geheimen die iemand gevoelig maken voor omkoping of chantage.

De gesprekken met betrokkenen zijn onvermijdelijk zeer gedetailleerd en vaak intiem. Zo rapporteert de onderzoeker over de analist dat die enkele malen per week de sportschool bezoekt (en welke), in zijn vrije tijd Russische literatuur leest, al lang militair wil worden (net als zijn opa), zelden naar de kroeg gaat, een besloten Facebook-account heeft en ooit kinderen wil met zijn vriendin.

Zijn vriendin wordt thuis door de bezoekende ‘veldwerker’ ondervraagd over de Russisch-Orthodoxe kerk. „Die bezoek ik nooit. Als kind heb ik ooit met mijn oma in Moskou een kaarsje opgestoken in de kerk. Dat is alles”, vertelt ze nu. „Toch bleef die man bleef er maar over doorgaan.” Haar hartsvriendin wordt gevraagd of ze wel eens wat raars over Rusland heeft gezegd. De inlichtingenmensen willen vooral alles weten over de Russische familie van de vrouw.

Nadat ze hun hele hebben en houwen op tafel hebben gelegd, begint het wachten. Weken worden maanden. Er arriveert een brief waarin staat dat de termijn van acht weken niet wordt gehaald. Daarna blijft het stil. De analist, die zonder vgb van de officiersopleiding af moet, belt talloze malen met het centrale informatienummer in Zoetermeer – zonder resultaat. Maanden worden een jaar. Dan pas krijgt de analist de brief met de afwijzing, enige tijd na zijn vriendin.

Deeltijd-militair

De 44-jarige majoor is dan al jaren aan het wachten op een besluit over zijn vgb. Hij is reservist, een deeltijd-militair, die naast zijn eigen vertaalbureau vooral voor Defensie werkt als inspecteur, tolk en vertaler. Tussen 2003 en 2019 is hij door Defensie ongeveer zestig keer ingezet in Russischtalige landen. In Oekraïne hielp hij bij het onderzoek naar de MH17, ondersteunde hij Canadese militairen en trad hij op als waarnemer van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa.

De beoordelingen van zijn werk zijn jaar na jaar zeer positief en gaan van „perfect toegerust voor de missie” en „sterke diplomatieke vaardigheden” tot een „exceptionele beheersing van de Russische taal” en een „niet aflatende, bewonderenswaardige motivatie”. Zo ontstaat het idee hem te werk te stellen bij de directie operaties, de controlekamer van Defensie in Den Haag van waaruit bijvoorbeeld Nederlandse militairen tijdens buitenlandse missies worden aangestuurd.

Omdat de reservist geheime informatie over militaire operaties onder ogen zal krijgen, is een nieuw veiligheidsonderzoek nodig. Hij werkt al jaren met een vgb-B, de een na hoogste bevoegdheid, en heeft daarvoor twee keer probleemloos een veiligheidsonderzoek doorlopen. Nu moet hij een vgb-A hebben. Pas na 195 weken krijgt hij in 2021 de uitslag: niet alleen wordt de vgb-A geweigerd, ook wordt zijn vgb-B ingetrokken. De wereld is veranderd, zegt Defensie tegen hem, de dreiging van Rusland is enorm. Een beloofde bevordering gaat niet door.

„Jouw vrouw is het probleem”, krijgt de reservist naar zijn zeggen meermalen te horen, als hij zich beklaagt bij hoge militairen en de topambtenaren van Defensie. Hij heeft haar in 1999 ontmoet toen hij voor zijn studie enkele maanden in Sint-Petersburg verbleef. Zij is in Nederland komen wonen en heeft sinds 2005 de Nederlandse nationaliteit. Ze hebben drie kinderen.

„Dat haar afkomst een obstakel is voor mijn werk, geeft mijn echtgenote het idee dat ze een tweederangs-burger is”, zegt de reservist. Dat herkent de vrouw die bij de AIVD zou gaan werken: „Het voelt alsof ik geen volwaardige Nederlander ben, terwijl ik geboren en getogen ben in Nederland.” Haar vriend, de analist, vult aan: „Alsof je burgemeester Aboutaleb van Rotterdam steeds als ‘Marokkaan’ bestempelt.”

Optelsom

In antwoord op vragen van het CDA heeft Defensie de Kamer eerder toegezegd dat niet alleen naar een Russische familieband wordt gekeken, maar naar alle persoonlijke omstandigheden. „Er wordt onderzoek gedaan naar alle feiten en omstandigheden die van belang zijn bij de vervulling van de betreffende vertrouwensfunctie”, zeggen de MIVD en de AIVD desgevraagd. Bij het drietal is volgens de documenten sprake een „optelsom” dan wel „combinatie van factoren”. Zo hebben de drie reizen gemaakt naar en verbleven in Rusland en houden ze contact met hun (schoon)familie.

Die contacten zijn zeldzaam en oppervlakkig, zeggen de Rusland-experts, die concluderen dat hun (schoon)familie wel de doorslag heeft gegeven. Reizen doet élke slavist, zeggen de drie, als onderdeel van de taalstudie. De reizen van de majoor zijn bovendien gedaan voor of met toestemming van defensie. De drie zijn naar eigen zeggen altijd ‘veiligheidsbewust’ geweest; de vrouw heeft haar moeder bijvoorbeeld nooit verteld over haar sollicitatie bij de AIVD. De drie denken ook door hun expertise propaganda sneller te doorzien. Bovendien is sprake van willekeur, vinden ze, omdat andere defensie-medewerkers met Russische connecties wel een vgb kregen of behouden.

De drie hebben zich dan ook verzet tegen de weigering van de vgb. De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten stelde vast dat in het onderzoek naar de majoor fouten zijn gemaakt. Het afwijzingsbesluit bleef overeind, bij de bezwarencommissie en bij de bestuursrechter. Het hoger beroep in de juridische procedures loopt nog.

„De rechter kijkt of de diensten hun werk een beetje netjes hebben gedaan”, zegt inlichtingenexpert De Graaff. „Die toetst niet echt inhoudelijk.”

Bovendien gaat het in dit geval om taxaties van risico’s. Hoe weeg je die? Zo zeggen de diensten dat tegen eventuele beïnvloeding niet veel valt te ondernemen. Klopt dat? „Dat hangt ervan af”, zegt De Graaff. „Als familieleden in Rusland onder druk worden gezet en de betrokkene meldt dat eerlijk, dan zou je de Russen kunnen voeden met misleidende informatie.” Lastiger te weerleggen zijn geheime pogingen om iemand te beïnvloeden, legt De Graaff uit. „Dan wordt er een net om je heen gespannen, waarvan iemand op – zeg – jouw tennisclub deel uitmaakt, zonder dat je dit weet.”

Uiteindelijk draait het volgens De Graaff om de vraag hoeveel risico een land wíl accepteren. Voor hoogwaardige expertise over een vijandige natie ben je doorgaans aangewezen op mensen die binding hebben met die natie – en die al gauw een risicoprofiel hebben als het drietal. Om hun aartsvijand Rusland te duiden, accepteren Baltische landen bijvoorbeeld redelijk veel risico’s. Want, zegt een inlichtingenofficier in een Ests weekblad (Eesti Ekspress, oktober 2022): „Je kunt Rusland niet begrijpen door boeken of analyses. Je moet er een tijdje wonen.”

Door de drie personen met een Russische connectie niet in dienst te nemen of houden, opereert Nederland „meer risicomijdend”, concludeert De Graaff. Hij spreekt van een „drama met Rusland als lachende derde en verder alleen maar verliezers: de Nederlandse staat die expertise misloopt, betrokkenen die niet de baan krijgen die ze graag willen”.

De vrouw werkt inmiddels bij een internationaal transportbedrijf, terwijl de contracten van de majoor en de analist bij defensie binnenkort aflopen. „Dat terwijl wij met onze kennis juist willen helpen om Nederland veilig te houden onder de dreiging van Rusland”, zegt de analist. Hij haalt een Russisch spreekwoord aan: „Wie niets riskeert zal geen champagne drinken.”