Op twee continenten proberen mensen het vuur te doven

Op de populaire Griekse vakantie-eilanden Rhodos, Corfu en Evia woeden ook tientallen branden. Duizenden toeristen en inwoners vluchten over land of met schepen halsoverkop voor het vuur. Ze worden tijdelijk opgevangen in sporthallen en stadions waar ze op elkaar geplakt zitten terwijl de temperaturen oplopen tot ruim veertig graden Celsius. De Griekse premier zei dat Griekenland „in oorlog” is met de vlammen. Naar verluidt heeft Griekenland te maken met de langste hittegolf ooit.

Ook op het Italiaanse eiland Sicilië worden bossen verwoest door branden. Autoriteiten vonden stoffelijke resten van twee ouderen werden in de restanten van een afgebrand huis aan de rand van Palermo, de hoofdstad van het eiland. Een andere oude vrouw stierf in de provincie Palermo nadat een ambulance haar huis niet kon bereiken vanwege branden in het gebied. Duizenden mensen vluchtten.