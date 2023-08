Onderzoek: motor oceaanstroming kan abrupt tot stilstand komen rond 2050

Volgens Deense onderzoekers komt de machtige oceaanstroming in de Noord-Atlantische Oceaan, die het klimaat over een groot deel van de wereld regelt, mogelijk al binnen enkele decennia abrupt tot stilstand. Dat die stroming, met de nogal technische naam AMOC (Atlantic meridional overturning circulation), kan gaan vertragen, dat weten wetenschappers al lang. Maar hoe snel, daarover zijn ze het oneens. De Denen publiceerden hun analyse dinsdag in het blad Nature Communications.

Wie wil zien hoe invloedrijk de AMOC is voor het klimaat, hoeft alleen een wereldkaart te pakken. New York, waar het krakend koud kan zijn, ligt zuidelijker dan Rome. Nederland ligt min of meer op dezelfde hoogte als Newfoundland, maar is warmer. Die verschillen zijn deels het gevolg van de AMOC die als een soort lopende band warmte transporteert via oceaanwater.

Wetenschappers zijn het dan ook eens dat de vertraging van de AMOC drastische gevolgen zal hebben voor de toekomst van de planeet. „Niet alleen voor het klimaat, maar bijvoorbeeld ook voor het leven in oceanen”, zegt Femke de Jong, oceanograaf bij het NIOZ op Texel.

Volgens de Deense onderzoekers is de kans groot dat, als de AMOC volledig stopt, dat dit ergens rond 2050 gebeurt. Maar de Jong wijst erop dat het onderzoek gebaseerd is op veel onzekerheden. „We hebben niet genoeg gegevens over de AMOC en onze kennis erover is voor een groot deel gebaseerd op indirecte metingen. Bovendien voorspellen computermodellen meestal een meer geleidelijke afname.”

Zinken

Hoe ontstaat de AMOC? Oceaanwater warmt op in de tropen. Via de bovenste oceaanlaag stroomt het opgewarmde water richting het noorden: via de Golf van Mexico langs de Amerikaanse kust en Noord-Europa. Onderweg geeft het water warmte af aan de lucht. Ter hoogte van Groenland is het water genoeg afgekoeld om naar de diepere oceaan te zinken. In koud water zitten watermoleculen dichter op elkaar, wat het water zwaarder maakt. Dat zinken is een belangrijke drijvende motor achter de AMOC. Het duwt water naar beneden, wat vervolgens via de diepe oceaan terug zuidwaarts stroomt waar het deels weer opnieuw omhoog komt.

Al in de vorige eeuw voorspelden computermodellen dat de AMOC minder sterk gaat stromen als gevolg van klimaatverandering. „Het wateroppervlak warmt op en ijs bij Groenland smelt af”, zegt oceanograaf De Jong. „Smeltwater is zoet, wat minder zwaar is dan het zoute zeewater. Het zoete en warmere water zinkt moeilijker naar de diepere oceaan.” Oftewel, de motor achter de AMOC verzwakt.

Hoe snel gaat dat? Volgens het IPCC, het wetenschappelijk klimaatpanel van de Verenigde Naties, zwakt de AMOC waarschijnlijk geleidelijk af. De Deense onderzoekers onderzochten een ander scenario: als de AMOC abrupt tot stilstand komt, wanneer gebeurt dat dan? Voor hun onderzoek rekenden ze aan zee-oppervlaktetemperaturen vanaf 1870 als indicator van de sterkte van de circulatie. Ze kwamen tot de conclusie dat de AMOC in deze eeuw al zou kunnen instorten, ergens tussen 2025 en 2095.

„Maar of de Denen nu gelijk krijgen of het IPCC, het heeft hoe dan ook oneindig veel consequenties als de AMOC vertraagt”, zegt De Jong. „Doordat het water minder goed verticaal mengt, zullen er minder voedingsstoffen naar boven komen drijven in de oceanen wat het zeeleven beïnvloedt. De straalstroom kan opschuiven waardoor we hier in Nederland mogelijk meer stormachtig weer krijgen. En sommige plekken waar het nu veel regent, zullen juist droog worden en andersom. Het wordt sowieso problematisch, maar als de nieuwe resultaten kloppen, dan hebben we nog minder tijd om er iets aan te doen.”

