Monument ter herdenking van gelynchte Emmett Till komt op een moment van politieke controverse

„Let the people see what they did to my boy.” Dat waren de woorden van Mamie Till-Mobley toen ze in 1955 besloot de uitvaartdienst van haar zoon met open kist te houden. De 14-jarige, zwarte Emmett Till was het slachtoffer geworden van een door racisme gemotiveerde lynchpartij in Mississippi. Het gezwollen, toegetakelde gezicht van het jonge slachtoffer was goed te zien en de beelden gingen de hele wereld over.

Dinsdag kondigde president Joe Biden aan dat er een nationaal monument zal komen ter herdenking van het jonge slachtoffer en zijn moeder. Zij bleef zich na de dood van haar zoon inzetten tegen rassendiscriminatie en het onrecht en de ongelijkheid waarmee zwarte mensen te maken hadden.

Emmett Till, uit Chicago, was op bezoek bij familie in de zuidelijke staat Mississippi toen hij werd vermoord. In een winkel in het gehucht Money zou hij hebben gefloten naar een witte vrouw. Vier dagen later werd de tiener door de echtgenoot van de vrouw en zijn halfbroer ontvoerd, gemarteld en doodgeschoten. De daders werden vrijgesproken door de volledig witte jury, maar verkochten later hun verhaal aan een tijdschrift, waarin ze de moord bekenden.

Onderdrukking

Het monument zal volgens het Witte Huis niet alleen het verhaal van Till weergeven, maar ook het „bredere verhaal van onderdrukking, overleving en moed van zwarte mensen” in de VS. Het monument wordt verspreid over drie locaties, waaronder de plek waar Tills lichaam werd gevonden. Daar staat sinds 2008 een gedenkteken dat al meermaals het doelwit is geweest van vandalisme. De andere twee locaties zijn de kerk waar de uitvaartdienst werd gehouden en de rechtbank waar de moordenaars in 1955 werden vrijgesproken.

President Joe Biden kondigt in het Witte Huis het monument aan voor Emmett Till en zijn moeder. Foto Evan Vucci/AP

De racistisch gemotiveerde lynchpartij van Till vormde een kantelpunt in de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. De zaak vestigde de aandacht op de zogenaamde Jim Crow-wetten, die rassenscheiding oplegden in de zuidelijke staten, en werd een symbool voor de onderdrukking van zwarte Amerikanen. Precies honderd dagen na de moord weigerde Rosa Parks, een zwarte vrouw, haar stoel in een bus af te staan aan een witte passagier. Parks noemde later de dood van Till als reden voor haar wereldberoemde actie.

De aankondiging van het monument voor Till en zijn moeder komt op een moment van controverse rond het Amerikaanse geschiedenisonderwijs, met name in de staat Florida. Ron DeSantis, gouverneur van Florida en presidentskandidaat voor de verkiezingen van 2024, was vorige week weer in opspraak vanwege nieuwe onderwijsstandaarden die onder andere verplichten leerlingen te leren dat „slaven vaardigheden ontwikkelden die, in sommige gevallen, voor hun persoonlijk voordeel konden worden toegepast”.

In de toespraak van Biden bij de ceremonie in het Witte Huis, die werd bijgewoond door leden van de Till-familie, leek de president direct op de recente gebeurtenissen te reageren: „We kunnen er niet zomaar voor kiezen om te leren wat we willen weten. We moeten leren wat we zouden moeten weten”, zei Biden. „In een tijd waarin er mensen zijn die boeken willen verbieden, de geschiedenis willen begraven – maken we dat glashelder.”