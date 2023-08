In de musical ‘Het was zondag in het zuiden’ stroomt tweehonderdduizend liter water over het podium

„Ik kan naar eer en geweten zeggen dat ik al het mogelijke heb gedaan om de mensen in veiligheid te brengen.” Burgemeester Laurens Ruiters (Hein van der Heijden) oogt overspannen en verward, met zijn handen ineengevouwen op zijn geruite pyjamabroek.

Terwijl zijn gemeente na overvloedige regenval volstroomt met het wilde water van de Maas, zit hij op een stoeltje naast de ambitieuze journalist Sarah Dreesens (Renée van Wegberg), die onverbiddelijk haar microfoon op hem blijft richten. Zij wil namelijk wel eens weten hoe de situatie zo heeft kunnen ontsporen. En waarom was de burgemeester korte tijd onvindbaar?

Het zal voor sommigen welhaast aanvoelen als een déjà-vu, deze scène in de nieuwe spektakelmusical Het was zondag in het zuiden. De musical put dan ook uit waargebeurde verhalen uit december 1993, toen delen van Limburg overstroomden en Omroep Limburg daadwerkelijk een interview uitzond met de ‘verdwenen’ burgemeester Engelbert Mooren, van de toenmalige gemeente Arcen en Velden.

Het ongemakkelijke gesprek dat zich tussen Mooren en beginnend journalist Tom Doesborg ontvouwde, vormde volgens producent en regisseur Servé Hermans (die in 2022 ook de spektakelmusical Dagboek van een herdershond regisseerde) een belangrijke inspiratiebron voor de nieuwe productie.

Ambitieuze musical

Het was zondag in het zuiden is een ambitieuze musical geworden, met een aanzienlijk aantal spelers en talrijke technische vondsten.

De toepassing van water in het stuk is knap: maar liefst tweehonderdduizend liter stroomt er tijdens de voorstelling door Openluchttheater De Doolhof in Tegelen. Een cameravrouw loopt op gezette tijden het podium op om de spelers te filmen, waarbij de beelden live te volgen zijn op enorme schermen achter het toneel. En ook in de vele verhalen die door elkaar worden geweven – met patroonheilige van verloren zaken Anthonius (een geestige rol van Buddy Vedder) als verteller en verbindende factor – klinkt de ambitie van de makers door.

Met het oog op die grootse opzet is het indrukwekkend hoe strak de voorstelling verloopt. Maar doordat het stuk zo snel en vaak heen en weer beweegt tussen alle personages en plotpunten, is er weinig mogelijkheid om de personages de nodige diepte te geven. Veelal blijven ze eendimensionaal.

Vooral voor een enigmatische figuur als burgemeester Ruiters is dat zonde. Met hoeveel verve Van der Heijden de mentale inzinking en verdwijning van de burgemeester ook speelt en hoe prachtig de scène ook is vormgegeven (vol water en mistig licht in de donkere buitenlucht), het is moeilijk meeleven met iemand wiens beweegredenen weinig zijn uitgewerkt en die niet eerder is neergezet als invoelbaar personage.

Gelukkig zijn er op zulke momenten de melancholische nummers van Rowwen Hèze, die speciaal voor de voorstelling werden ‘vermusicald’. De cast – een fijne mix van bekende namen en nieuwkomers – zingt de bewerkte muziek zuiver en met gevoel. Ondanks al het spektakel vormen die muzikale momenten het echte hart van Het was zondag in het zuiden. Want pas dan komen de bijzondere verhalen over de strijd tussen Limburg en de Maas tot leven.

Musical Het was zondag in het zuiden door Toneelgroep Maastricht en De Maaspoort Venlo. Gezien: 23/7, Openluchttheater De Doolhof, Tegelen. Te zien t/m 2/9. Inl: Hetwaszondaginhetzuiden.nl. ●●●●●