Een strijkkwartet bij kaarslicht trekt een zaal vol jong divers publiek

Je telefoon moet op stil en je mag niet fotograferen of filmen. Maar wees gerust: aan het einde van het concert is er volop gelegenheid om mooie plaatjes te maken, aldus de jonge presentator, zodat je geen content voor sociale media hoeft te missen. Er wordt gelachen, half mei in de Rode Hoed in Amsterdam. Maar bij het laatste stuk dat het Hydra Quartet deze avond speelt gaan toch overal de telefoons de lucht in.

Het ziet er ook wel schitterend uit, het door vele honderden dikke witte kaarsen verlichte podium. Dat het elektrische kaarsen zijn doet daar niets aan af. Het is het unique selling point van de Candlelight Concerts, die sinds enkele jaren in verschillende Nederlandse steden worden georganiseerd. Het repertoire varieert van herkenbare pop- en filmmelodieën tot licht klassiek, gespeeld op klassieke instrumenten, zoals strijkkwartet of piano. De duur is behapbaar: een uur. Kaartjes kosten 20 tot 50 euro. De doelgroep, jong en divers publiek dat de concertzaal normaliter links laat liggen, is vanavond zeker bereikt.

Heilige graal

Dat is zo’n beetje de heilige graal in de klassieke wereld, waar het spookbeeld van een vergrijzend en slinkend publiek nooit ver weg is. Het Hydra Quartet is in coronatijd opgericht door vier mannen die hun sporen in de muziek ruimschoots verdiend hebben. Sinds juni 2021 hebben ze ruim 110 Candlelight-avonden verzorgd; ze spelen steeds twee concerten op een avond, een enkele keer zelfs drie – maar drie keer op een dag Vivaldi’s Vier jaargetijden spelen was echt te zwaar, zegt violist Ephraim Feves.

Altviolist Mark Mulder, voorheen van het Dudok Quartet, vertelt dat hij laatst bij de kapper mensen ontmoette die nooit naar klassieke concerten gaan, maar wél naar Candlelight. „De zalen zitten altijd vol. Het is bizar – met dank aan Fever,” zegt Mulder.

Fever is het Amerikaanse bedrijf dat in 2019 begon met de Candlelight-formule. Inmiddels hebben ze meerdere concertformules, maar Candlelight is het vlaggenschip, dat wereldwijd in ruim 150 steden is uitgerold. Als je alle incidentele evenementen meetelt is Fever zelfs in meer dan vijfhonderd steden actief. Het bedrijf onderscheidt zich door zijn data-gestuurde werkwijze, vertelt Ricky Schweitzer, ‘senior Candlelight curator’, aan de telefoon vanuit New York. Het bedrijf heeft „marketing geniuses” in dienst die heel precies uitdokteren wat in de smaak valt bij verschillende doelgroepen, die ze vervolgens gericht benaderen met advertenties via sociale media.

De Hydra-leden speelden al langer met het idee om een strijkkwartet te formeren, maar de directe aanleiding was een verzoek dat een van hen kreeg van Fever: of hij geen zin had om in de Candlelight Concerten op te treden. Hydra speelt ook eigen programma’s, die een avontuurlijk maar stevig klassiek signatuur hebben. Veruit de meeste optredens zijn echter in het kader van Candlelight – de verhouding is 80-20, schat violist Eduardo Paredes Crespo. Hydra wordt vaak één à twee maanden van tevoren benaderd voor concerten. Het honorarium is goed, „beter dan de meeste kleine kamermuziekconcerten, iets minder dan het topcircuit”, aldus Paredes Crespo.

Het programma dat het Hydra Quartet deze vrijdag na Hemelvaart speelt in de Rode Hoed is een viering van het honderdjarig jubileum van filmproducent Warner Bros.. Het bestaat uit korte fragmenten uit de scores van bekende films, van klassiekers als The wizard of Oz (1939) en Casablanca (1942) tot Batman (1989) en A star is born (2019).

Binding met lokaal publiek

Schweitzer, die is opgeleid als componist, stelt in New York het programma samen, speurt internet af naar bestaande arrangementen en regelt daarvan de rechten, of laat zo nodig nieuwe arrangementen maken. Vervolgens zoekt hij voor de verschillende steden naar lokale uitvoerders, om binding met het lokale publiek te creëren. Dat hele pakket, inclusief het script voor een praatje tussen de stukken door, wordt vervolgens wereldwijd aangeboden – precies hetzelfde programma dat Hydra speelt kun je ook bezoeken in Boston, Dubai of Singapore (en zo’n vijftig andere steden), in dezelfde setting, maar uitgevoerd door andere musici.

Het Warner Bros.-programma is een beetje atypisch, zeggen de Hydra-mannen tussen hun twee optredens van de avond door: doorgaans is er bij Candlelight wel veel ruimte voor eigen inbreng, en vaak maken de leden ook hun eigen arrangementen. Vanwege de samenwerking met Warner Bros. lag het programma ditmaal behoorlijk vast. Op 21 oktober spelen ze het nog twee keer, in de Laurenskerk in Rotterdam. „Fever probeert een programma vaak een of twee keer uit, als het aanslaat kunnen we het vaker spelen”, zegt altviolist Mulder. Programma’s met Vivaldi’s Vier jaargetijden, Queen, de filmmuziek van Hans Zimmer en muziek uit Japanse animefilms speelde Hydra al talloze malen.

Sinds de eerste concerten in 2021 heeft Fever in Nederland met circa tien verschillende strijkkwartetten en pianisten gewerkt. De samenwerking met het Hydra Quartet dateert dus van het prille begin. „We zijn superblij dat we met Hydra zo’n sterke samenwerking hebben opgebouwd”, laat een woordvoerder van Fever weten. Het bedrijf zoekt voortdurend naar ‘nieuw talent’ en musici kunnen zich ook zelf aanmelden via de website. Het aanmeldformulier geeft en passant een indruk van de stilistische bandbreedte: van de acht componisten die aspirant-Candlelight-uitvoerders kunnen aanvinken zijn er vijf klassiek (Vivaldi, Händel, Mozart, Beethoven en Chopin), twee filmcomponist (Zimmer en Ennio Morricone) en de laatste is neoklassiek fenomeen Ludovico Einaudi.

„In het begin waren we best sceptisch”, zegt violist Paredes Crespo. „Maar wij willen geen regulier kwartet zijn dat alleen Brahms en Beethoven speelt. Mensen komen echt voor het format, dat heel instagrammable is. En achteraf is het publiek altijd enthousiast over de muziek.”

„Het is heel dankbaar werk en het geeft ons een kans om het strijkkwartet te promoten”, zegt Mulder. „En inmiddels komen mensen ook speciaal voor ons!”

Candlelight Concerten deze zomer. Veruit de meeste concerten zijn in Amsterdam, andere vaste speelsteden zijn Rotterdam, Den Haag en Eindhoven; vanaf augustus wordt het programma uitgebreid naar Utrecht, Groningen, Dordrecht, Haarlem en Leiden. Deze zomer zijn er daarnaast concerten op het strand in Zandvoort. Er zijn volopdeze zomer. Veruit de meeste concerten zijn in Amsterdam, andere vaste speelsteden zijn Rotterdam, Den Haag en Eindhoven; vanaf augustus wordt het programma uitgebreid naar Utrecht, Groningen, Dordrecht, Haarlem en Leiden. Deze zomer zijn er daarnaast concerten op het strand in Zandvoort. Inl.: feverup.com

Nieuwsbrief NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren recenseren en tippen Inschrijven