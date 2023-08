‘Een Kamerlid uit Zeeland heeft nu wat extra voordeel’, weet VVD’er Van den Hil

Op 1 februari van dit jaar werd in de Tweede Kamer voor het eerst de Watersnoodramp herdacht. In het kabinetsvak zat premier Mark Rutte, hij roffelde op zijn bankje en pakte zijn telefoon om een sms’je te sturen naar Tweede Kamerlid Jacqueline van den Hil van de VVD. „Goed gedaan, Zeeland.”

Zeeland. Zo heet Jacqueline van den Hil uit Goes voor Mark Rutte. Ook al toen ze nog geen Kamerlid was. In het najaar van 2020, midden in de coronacrisis, volgde Van den Hil de ‘topkadertraining’ van de VVD. In een hotel op de Veluwe in Lunteren. Rutte kwam langs en hij wilde de dag eindigen met een groepsfoto. Maar Van den Hil was locatiemanager in een verpleeghuis, ze maakte elke dag mee hoe bang bewoners, hun familieleden en haar personeel waren voor een coronabesmetting.

Ze zei: „Moeten we dat wel doen?” Rutte zei dat ze afstand zouden houden, dat deden ze al de hele dag. „Oké”, zei Van den Hil. „Maar ik ga er niet bij staan. Ik kan dat op mijn werk niet uitleggen.” Ze bracht Rutte aan het twijfelen. „Als Zeeland het geen goed idee vindt”, zei hij, „doen we het niet.”

De Randstad is leidend en uitgesproken dominant in de Nederlandse politiek Dirk Achten ex-ambassadeur België

Enige Zeeuwse Kamerlid

Na de verkiezingen van 2021 was Van den Hil een tijdje het enige Tweede Kamerlid uit Zeeland. Dat viel alleen op in Zeeland. De Belgische oud-ambassadeur in Nederland Dirk Achten, die voor zijn boek Ligt het aan ons? onderzoek deed naar politiek en bestuur in Nederland en België, kon het nauwelijks geloven. In België, met zijn stelsel van kieskringen, zou zoiets ondenkbaar zijn. „De Randstad”, schrijft hij in zijn boek, „is leidend en uitgesproken dominant in de Nederlandse politiek. Politici uit de andere provincies zijn er natuurlijk, maar ze blijven uitzonderingen.”

Het was pas na de enorme verkiezingsoverwinning van BBB afgelopen maart, in alle twaalf provincies, dat er meer aandacht voor kwam. Uit recent onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met NRC, naar de herkomst van Kamerleden sinds 1994, bleek dat de Randstad al heel lang oververtegenwoordigd is in politiek Den Haag. Ook de meeste Kamervragen waarin een regio wordt genoemd gaan over de Randstad.

Jacqueline van den Hil bij een politiek café in Café Barends in Goes. Foto Bart Maat

Inkapselen

Deze zomer zijn alle politieke partijen druk bezig met het selecteren van kandidaten voor de verkiezingen op 22 november. Dirk Achten zegt tegen NRC dat hij weinig verandering verwacht, zo lang het kiesstelsel in Nederland niet verandert: „Ik denk dat het de bedoeling is BBB zacht maar zeker in te kapselen in het bestaande systeem.”

Toch lijkt het, als je rondvraagt, bij partijen nu wel veel meer dan vroeger de bedoeling om te letten op regionale afkomst. Jacqueline van den Hil (55), die graag Kamerlid wil blijven, denkt dat het voor haar een extra voordeel kan zijn. Ze verwacht dat de VVD in Zeeland haar zal voordragen als kandidaat, net als het VVD-netwerk ‘LHBT’ dat zal doen. Van den Hil noemt zichzelf al jaren een „geboren en getogen Zeeuwse lhbti’er”.

In café Baarends, in de binnenstad van Goes op een dinsdagochtend, zegt ze dat in de VVD-fractie weleens wordt gezucht en gesteund als zij wéér over Zeeland begint. En als ze dat niet doet, vragen collega’s of het wel goed met haar gaat. In veel van haar moties en Kamervragen gaat het over Zeeland. Over het busvervoer, de woningbouw, het tekort aan tandartsen. In de plannen van het ministerie van Volksgezondheid over opleidingsplaatsen, er komen er meer bij voor tandartsen, wordt Van den Hil vijf keer genoemd.

Voordat ze Tweede Kamerlid werd, in maart 2021, had ze nooit iets in de politiek gedaan. In de zorg was ze begonnen als röntgenlaborant, daarna was ze locatiemanager geworden van verpleeghuizen. Ze zegt dat ze gelooft „in de goedheid van mensen”. Nog steeds. Al weet ze nu, zegt ze, hoe makkelijk Haagse politici er soms vandoor gaan met ideeën die iemand hun in goed vertrouwen heeft verteld. En dus zei ze maar tegen heel weinig mensen dat ze van plan was in de Tweede Kamer een herdenking van de Watersnoodramp van 1953 te organiseren. Dat was in die 70 jaar nooit gebeurd. Omroep Zeeland opende er ’s avonds het televisienieuws mee. Kamervoorzitter Vera Bergkamp had het over „de gruwelen van de verwoesting”, over „de pijn en het verlies” en „de angst voor het water bij heel veel mensen, tot op de dag van vandaag”. Rutte was bijna de hele tijd aan het knikken.

Ik denk ook dat ik in Den Haag eerder een vrouw kan vinden dan in Zeeland Jacqueline van den Hil bij haar sollicitatie om Kamerlid te worden

Bij de VVD geldt de regel ‘up or out’: als je volgens de selectiecommissie niet in aanmerking komt voor een hogere plek op de lijst dan de eerste keer, kom je er niet op. En na twee kabinetsperiodes is het klaar, tenzij de partij je nog een keer nodig denkt te hebben. Zelf solliciteren heeft dan geen zin.

Bij háár sollicitatiegesprek, in 2020, zei Jacqueline van den Hil tegen commissievoorzitter Arno Brok dat ze Kamerlid wilde worden omdat ze ideeën had over de zorg: hoe het daar beter kon. En dat ze een Zeeuws Kamerlid wilde zijn, niet zomaar een Kamerlid uit Zeeland.

„En by the way, zei ik als single: ik denk ook dat ik in Den Haag eerder een vrouw kan vinden dan in Zeeland.”

Brok had er, zegt ze, hard om moeten lachen. „Maar ík had spijt. Ik dacht: wat zullen ze nu wel niet van me denken? Later hoorde ik dat ze juist willen zien: wat voor méns zit er tegenover ons?”

Is het al gelukt in Den Haag een vrouw te vinden? „Nee! Dus ik móét wel door.”