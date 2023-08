Armoedeporno en ontluisterende inkijkjes bij de superrijken

Voor de televisiekijker die zin had in een zomers avondje tv, maar niet zat te wachten op de diepteverslaggeving van de rechtszaak tegen Thijs Römer en de hem ten laste gelegde zedendelicten bij RTL Boulevard, was het een karig aanbod. Eén van Boulevards twee verslaggevers die de rechtszaak in Assen hadden bijgewoond, verklaarde dat hij vooral geschokt was door de vele details die hij te horen had gekregen. Details die „gewoon ontzettend obsceen en schunnig waren, het werd bij vlagen echt gewoon… Dat je af en toe even weg wilde kijken en dacht: dit hoef ik eigenlijk niet te weten”. Amen. De publieke omroep grossierde ondertussen in herhalingen van eerder uitgezonden programma’s, dus zat er weinig anders op dan uit te wijken naar de Belg, waar Canvas het eerste deel uitzond van het documentaire-tweeluik Made of Money with Brian Cox.

Cox werd onlangs genomineerd voor een Emmy voor zijn rol als Murdoch-achtige mediamagnaat Logan Roy in Succession, en het lijkt erop dat hij niet op zijn gemak is met het imago van deze hyperkapitalistische miljardair. In zijn persoonlijke versie van Sander en de Kloof zocht hij in zowel Groot-Brittannië als de VS naar zowel superrijken als mensen op de armoedegrens, om een licht te schijnen op de almaar groeiende welvaartskloof.

Maar eerst wilde hij vaststellen dat hij zelf toch echt niet heel rijk was, al was hij ‘comfortable’. „Ik ben niet een van hen”, zei Cox stellig. „Ik ben niet Logan Roy.”

Wel kwam hij net als Logan uit de Schotse industriële havenstad Dundee, en net als in Succession ging Cox in de docu terug naar zijn geboorteplaats. Hij wilde uitzoeken hoe zijn bescheiden afkomst – z’n vader was een echte socialist – hem had gevormd. Omdat geld in zijn jeugd geen vanzelfsprekendheid was, voelde het tot op de dag van vandaag als „zijn demon”. Altijd bang dat het ooit op zou raken.

Het was komisch om te zien dat Cox toch iets meer op zijn personage leek dan hij wilde toegeven: tot twee keer toe barstte hij uit in een voor Logan zo karakteristieke scheldpartij. Eerst vanwege de welvaartskloof in de VS: „It’s fucked, well and truly fucked!” En later over twee schoonmaaksters in Dundee die hun rekeningen niet konden betalen. „This stuff is fucking painful!”

Grens over

Goed was de documentaire helaas niet te noemen. Dichtgesmeerd met muziek, erg gehaast, en binnen een paar quotes moest elk gesprek tot de emotionele kern komen. Grote stappen snel thuis. Cox zelf uitte op camera bovendien de terechte angst dat het misschien een beetje armoedeporno was, die ze in Dundee aan het schieten waren. Waren ze niet sensatiebelust? „Soms ben ik bang dat we die grens zijn overgegaan.”

Maar, hoewel hij wat lafjes kritiekloos bleef als hij oog in oog stond met de superrijken, en niet echt doorvroeg, was het wel waardevol dat hij überhaupt het huis van een miljardair als John Caudwell binnenkwam. In diens gruwelijk kitscherige appartement in Londen met privébioscoop en 20.000 vellen bladgoud op de muren, gekocht van de broer van de sultan van Brunei, drukte hij Cox op het hart dat hij het echt belangrijk vond zijn kinderen niet te verwennen. Waarom had hij dit interview in godsnaam toegezegd, vroeg je je af. Misschien omdat hij stiekem Logan Roy wilde ontmoeten.

En naast dit soort ontluisterende inkijkjes pleitte het voor Cox dat hij meer wilde doen dan zich vergapen aan de rijken en het beklagen van de armen. Hij promootte een niet te missen politieke agenda. Het hart van de docu zat in het gesprek met een jonge, puissant rijke Londense ex-beurshandelaar die de ongelijkheid onhoudbaar vond. Er is maar één oplossing, concludeerde hij met Cox. Belastingen. Verhoog wereldwijd de belastingen op de super rich. „En zorg dat ze het ook echt betalen.”

