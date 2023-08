Aflevering 7: Het eindoordeel

Het belangrijkste bewijs tegen Antonio zijn de getuigenverklaringen van zijn vrienden: zij zeggen dat Antonio de moord op Guido aan hen heeft bekend. Maar die verklaringen zitten vol tegenstrijdigheden, ontdekken Sanne en haar medestudenten. Zijn ze wel op juiste wijze verkregen? En zo niet, kan dat dan leiden tot een heropening van de zaak?

Dit was voorlopig de laatste aflevering. Meer informatie: nrc.nl/geredetwijfel.

