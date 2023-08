Oranje speelt donderdag op het WK tegen de Verenigde Staten, het team van nieuwe ster Trinity Rodman. Wie is zij?

De tijd dat Trinity Rain Rodman op de naam van haar vader teert is voorbij. ‘Trinity is a star in her own right’, zoals de Amerikanen dat noemen. De 21-jarige aanvaller is hét gezicht van een nieuwe generatie zwarte voetbalsters, die met de Verenigde Staten op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland met oude witte sterren als Alex Morgan (34) en Megan Rapinoe (38) voor de vijfde wereldtitel strijdt.

Trinity stuit donderdag (03.00 uur Nederlandse tijd) met het Amerikaanse elftal in de tweede groepswedstrijd in de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington op Oranje. „Iedereen ziet de VS op basis van het verleden als een van de favorieten voor de titel”, zegt Trinity tegen persbureau Reuters voor het WK. „Er zijn veel nieuwe spelers bij. En er moeten vele nieuwe automatismen worden aangeleerd. Maar wij willen weer wereldkampioen worden.”

Trinity, geboren op 20 mei 2002 in New-port Beach, strijdt vrijwel haar hele leven tegen de hoge verwachtingen. Ze gaat tijdens haar tienerjaren als voetballer bij de Southern California Blues vooral als dochter van de beroemde topbasketballer Dennis Rodman door het leven, hoewel die weinig aandacht aan haar schenkt.

Ze wordt samen met haar broer Dennis Thayne in Californië grootgebracht door haar moeder Michelle Moyer. Dat is de derde ex-vrouw van de eigenzinnige sporter, die twee keer kampioen werd met de Detroit Pistons en drie keer met de Chicago Bulls. Bij dat laatste team vormde Dennis Rodman met megaster Michael Jordan en Scottie Pippen een magisch trio.

Nauwelijks contact

Trinity leert haar vader alleen kennen door samen met haar broer oude beelden van hem te kijken. Ze staat tijdens haar jeugd niet of nauwelijks in contact met de excentrieke ster, maar is ergens wel trots op de verdediger van de Bulls die als een van de beste rebounders ooit in de NBA bekendstaat. Op haar negende maakt Trinity van dichtbij mee hoe groot haar vader was als speler, toen ze hem mocht vergezellen op de dag dat hij een plek in de Hall of Fame kreeg. Tijdens zijn speech biecht de oud-basketballer die dag één ding op: „Ik zou willen dat ik een betere vader was geweest”.

Trinity leert de streken van haar vader later via documentaires kennen. Hij is een onberekenbaar persoon. Iemand die volledig zijn eigen weg gaat en het niet zo nauw neemt met de heersende regels. ‘Losbandig’, zo kan de levensstijl van Dennis Rodman het beste in één woord worden omschreven. In zijn autobiografie Bad as I Wanna Be vertelt hij over zijn kortstondige relatie met zangeres Madonna, die tevergeefs uit zou zijn geweest op een kind met hem.

Schijnwerpers

Michelle Moyer is er lang in geslaagd om haar zoon ‘DJ’ en dochter Trinity buiten de schijnwerpers te houden, maar dat is inmiddels volstrekt onmogelijk. Haar oudste zoon bewandelt dezelfde weg als zijn vader. Hij verruilde onlangs het basketbalteam van Washington State voor de USC Trojans van de Universiteit van Californië – waar hij nu samenspeelt met de zoon van LeBron James. De beloftevolle ‘DJ’ Rodman maakt zich op voor de Amerikaanse profcompetitie NBA. Jongere zus Trinity is de status van coming star al voorbij.

Trinity heeft de afgelopen jaren al allerlei records gebroken. Wanneer ze in 2021 op haar achttiende als second pick van de Washington State Cougars overstapt naar Washington Spirit is ze daarmee de jongste gekozen speler ooit in de National Women’s Soccer League (NWSL). En ze wordt de jongste speler die tijdens een debuutwedstrijd scoort.

Dat doet ze al na vijf minuten. Trinity is compleet verrast als haar vader later dat jaar opeens bij een wedstrijd van haar komt kijken. De twee vallen elkaar, voor het oog van iedereen, in de armen.

„I was shocked, overwhelmed, happy, sad, everything”, schrijft ze na het duel op Instagram. „Mijn vader speelt helemaal geen grote rol in mijn leven. Er gaan soms maanden, zo niet jaren, voorbij zonder dat ik iets van hem hoor. Maar hij is mijn vader en ik ben zijn kleine meisje. En dat nooit zal veranderen.”

Trinity wil als profvoetballer wel zo snel mogelijk afrekenen met critici die stellen dat ze vooral teert op haar achternaam. Ze wil haar eigen geschiedenis schrijven. En dat lukt tot dusver met glans. Ze wordt uitgeroepen tot Rookie of the Year en geldt als een van de belangrijkste spelers van het kampioensteam van de Spirits. Trinity wordt in de Amerikaanse hoofdstad gecoacht door de Brit Mark Parsons – die later als bondscoach mislukt bij Oranje. Op 2 februari 2022 tekent ze als ‘The New Big Thing’ een vierjarig contract ter waarde van 1,1 miljoen dollar (248.000 euro per jaar) en wordt daarmee de bestbetaalde speler van de NWSL.

Snelle opmars

Twee weken nadat ze het lucratieve contract tekende maakt Trinity haar debuut voor de VS. En nog voor haar twintigste maakte ze haar eerste doelpunt als international. Ze bevestigt haar snelle opmars door tijdens de ‘uitzwaaiwedstrijd’ van de VS in San José tegen Wales (2-0) twee keer te scoren.

Trinity is als voetballer een mix van haar moeder en haar vader. De watervlugheid heeft ze van de voormalige atlete Michelle Moyer. Het is misschien wel het belangrijkste wapen van de rechtsbuiten die in Wellington tegen de Nederlandse Esmee Brugts komt te staan. En van haar vader heeft Trinity de absolute wil om te winnen. Elk duel. Om iedere meter. Om iedere bal. Oftewel: hunting.

Ik wil niet alleen bekendstaan als Trinity Rodman de voetballer. Ik wil jonge meisjes inspireren

Zoals Dennis Rodman altijd zijn hele lichaam in de strijd gooide voor een rebound, gaat Trinity altijd door tot het uiterste. Het levert de Verenigde Staten in eerste groepswedstrijd tegen Vietnam een strafschop op als Trinity in de 44ste minuut doorzet tot ze gevloerd wordt in het strafschopgebied. Penalty. Ze ziet tijdens haar achttiende interland vanaf de rand van het strafschopgebied hoe de ervaren Alex Morgan van elf meter hopeloos mist in het duel dat de VS met 3-0 zal winnen.

Trinity verschilt buiten het veld veel van haar vader. Ze zal het niet snel in haar hoofd halen trainingen te missen om op te duiken tijdens feesten of te gaan gokken in casino’s. Trinity is eerder een voorbeeldprof. In aanloop naar het WK vroeg ze aan de oudere speelsters hoe ze zich het beste tijdens het toernooi kon afsluiten voor de buitenwereld. Haar vrije uurtjes besteedt ze in Nieuw-Zeeland het liefste met lezen, kleuren en het spelen van Fortnite.

Trinity behoort niet alleen tot de groep van veertien WK-debutanten, maar is binnen de zeer diverse selectie van de bondscoach Vlato Andonovski ook een voorbeeld voor de jongste generatie van kleur. Een rol die ze zelf met overgave vervult. „Als ik om me heen kijk dan zie ik na iedere wedstrijd tien tot twintig meiden die mijn zus zouden kunnen zijn”, zegt Trinity Rodman voor het WK tegen de San Francisco Chronicle. „Ik kijk en lach altijd vriendelijk naar ze. Want ik wil niet alleen bekendstaan als Trinity Rodman de voetballer. Ik wil jonge meisjes inspireren. Ik wil als Trinity een naam en een gezicht zijn voor vrouwen met een kleur.”

Nederland-VS Oranje is uit op revanche Het Nederlands elftal van bondscoach Andries Jonker is donderdag (03.00 u Nederlandse tijd) uit op revanche tegen de Verenigde Staten. Oranje verloor vier jaar geleden in de WK-finale in Lyon met 2-0 van de Amerikanen. En op de Olympische Spelen van Tokio (2021) werd Oranje in de kwartfinale na strafschoppen uitgeschakeld door de VS. Jonker had in de voorbereiding op het WK graag twee oefenwedstrijden in en tegen de VS willen spelen, maar nadat bekend werd dat de viervoudig wereldkampioen, met Vietnam en Portugal bij Oranje in groep E zat werd van dat plan afgezien. Nederland wil alles in het werk stellen om van de VS te winnen. Want Oranje wil eerste van de groep worden. De groepswinnaar speelt op zondag 6 augustus de achtste finales in het Australische Sydney. De nummer twee moet op dezelfde dag aantreden in Melbourne.