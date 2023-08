Seculier Israël protesteerde dertig weken tegen de hervorming van de rechterlijke macht — tevergeefs

‘Bibi’ Netanyahu (derde van links) is in totaal vijftien jaar minister-president van Israël, de langste ambtsperiode van alle premiers. In die tijd heeft hij stapsgewijs de macht naar zich toegetrokken. Zijn nieuwste zet, het buitenspel zetten van de rechterlijke macht, is misschien wel de belangrijkste. Netanyahu wordt er van verdacht de macht van rechters te willen kortwieken om veroordeling wegens corruptie te ontlopen. Hier is hij afgebeeld vlak voor de stemming die zijn overwinning beklonk. Foto Ronaldo Schemidt / AFP