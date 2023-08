Ook ‘punk-Kamerlid’ Peter Kwint (SP) niet opnieuw verkiesbaar: ‘Geen van de problemen in mijn portefeuille ook maar bijna opgelost’

Tweede Kamerlid Peter Kwint (SP) stelt zich niet opnieuw verkiesbaar voor de parlementsverkiezingen in november. Dat meldt hij dinsdag in een brief. Kwint verwierf naamsbekendheid als woordvoerder onderwijs, cultuur en media van de SP-fractie. Hij was lid van de parlementaire enquêtecommissie naar de Aardgaswinning in Groningen. Kwint is sinds 2007 actief in de Haagse politiek, en sinds 2017 zetelt hij in de Kamer.

In zijn afscheidsbrief schrijft hij: „Deze brief staat al een jaar of anderhalf ergens achterin de notities van mijn telefoon”. Volgens Kwint ligt aan zijn vertrek geen „ruzie of drama ten grondslag”, en is hij er nog altijd van overtuigd dat de SP „het beste vehikel is voor systeemverandering”. Maar, zo schrijft hij, „ik ben er niet langer van overtuigd dat ik op dit moment de beste persoon ben om in de Kamer een belangrijk onderdeel te zijn van dat vehikel”. Hij heeft nog geen concrete plannen voor na zijn vertrek in december, behalve dat hij hoopt dat er een „gezondere balans” tussen zijn werk en sociale leven zal zijn.

Kwint schrijft ook dat hij met de jaren steeds meer teleurgesteld is geraakt in de Haagse politiek. „Alleen al wanneer ik naar mijn eigen onderwerpen kijk dan kraakt de jeugdzorg uit haar voegen, is de jeugdbescherming niet eens bijna op orde, voorkomt een personeelstekort in de kinderopvang straks dat het gratis wordt, is het lerarentekort groter dan ooit en is een kwart van de kinderen die van de middelbare school afkomen, functioneel laaggeletterd.” Volgens Kwint maakt „de wetenschap dat geen van die zaken ook maar bijna opgelost is, weggaan alleen maar frustrerender”.

Kwint is altijd een markant figuur geweest in het doorgaans formele Den Haag. Hij weigerde pakken te dragen, en gaf de voorkeur aan t-shirts waaronder de tattoos op zijn armen goed te zien zijn. In persoonlijke interviews kwam de muzieksmaak van Kwint vaak naar voren; de Sliedrechtenaar is een liefhebber van hardcore punk, en zette zich in de Kamer in voor de bescherming van de muzieksector in zijn geheel.

Lees ook Peter Kwint: ‘Ik wil dat deze nota terechtkomt in het inwerkmapje van de nieuwe minister’

Leegloop

De SP die Kwint verlaat, staat er niet goed voor. Partijleider Lilian Marijnissen is opnieuw voorgedragen door het partijbestuur als lijsttrekker, maar in de zes jaar onder haar leiding is nog geen enkele verkiezing gewonnen. Ook hun voormalige collega SP-Kamerlid Renske Leijten, die onder meer populair werd vanwege haar rol in het ontrafelen van de Toeslagenaffaire, is op 4 juli uit de Tweede Kamer gestapt.

Ook andere partijen lopen leeg. Afzwaaiende zwaargewichten als Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) en Carola Schouten (CU) trekken de meeste aandacht, maar ook andere politici verlaten de Haagse politiek. Partijprominenten Sylvana Simons (Bij1), Farid Azarkan (Denk), Pieter Heerma (CDA) en Liane den Haan (Goud) hebben hun aanstaande vertrek aangekondigd. Bij GroenLinks vertrekt Corinne Ellemeet, sinds 2017 Kamerlid en lange tijd de rechterhand van GL-fractievoorzitter Jesse Klaver.